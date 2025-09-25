Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские автомобили догнали конкурентов в дизайне, но уступают в металле: как коррозия атакует незаметно
Обычный карандаш заменит целый арсенал косметики: вот как оттенок решает всё
Секунды, которые решают судьбу: почему короткие всплески активности сильнее часов в спортзале
Кавказ в банке: зелёная аджика по-мегрельски обжигает, но влюбляет с первой ложки
Мужское и женское начало в одном теле: шокирующие создания, которые ломают законы природы
Туристы едут за солнцем, а получают гастрит: как курорты калечат пищеварение
Сибирская земля под давлением: когда вечная мерзлота взрывается, рождаются кратеры-призраки
Мат как способ выживания: что на самом деле заставляет людей нецензурно выражаться
Аверины в новом сезоне: секретные проекты, где гимнастика встречается с фигурным катанием

Природа на грани: как ваши бытовые привычки ускоряют экологическую катастрофу

Наука » Экология

Снизить негативное воздействие на природу можно через уменьшение использования ископаемого топлива, сокращение отходов и бережное отношение к невозобновляемым ресурсам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог, синоптик, климатолог и эколог Александр Шувалов.

Органическая батарея будущего
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Органическая батарея будущего

"Важную роль играют локальные решения — сохранение лесов, посадка лесополос в степных районах, внесение положительных изменений в ландшафты. Все это способствует сохранению экосистем и снижению вреда для атмосферы", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что сортировка мусора — это лишь первый этап.

"Правильнее всего — не допускать образования отходов. В советское время объем бытового мусора был незначительным, но с переходом к рыночной экономике ситуация резко изменилась из-за роста упаковки. Сортировка — это отправная точка, за ней должно следовать повторное использование. Только так можно реально сохранить ресурсы", — пояснил Шувалов.

По его словам, контроль расхода воды и электроэнергии также является ключевым фактором.

"Вода — это не бесконечный ресурс. В ряде стран проблему решают повышением цен, стимулируя бережное использование. Посудомоечные машины, расходующие всего несколько литров на цикл, — пример эффективного подхода. То же касается электричества и газа. Все невозобновляемые ресурсы требуют бережного отношения", — сказал эксперт.

Он отметил , что в основе экологически ответственного поведения лежит минимизация отходов и разумное потребление.

"Итог всегда сводится к одному: меньше использовать невозобновляемые ресурсы и беречь природу", — заключил Шувалов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Домашние животные
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста Игорь Буккер Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Сибирская земля под давлением: когда вечная мерзлота взрывается, рождаются кратеры-призраки
Мат как способ выживания: что на самом деле заставляет людей нецензурно выражаться
Аверины в новом сезоне: секретные проекты, где гимнастика встречается с фигурным катанием
Гигантские камни на высоте 2700 метров: разгадана тайна древних драконьих памятников Армении
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Бесплатные грибы дороже золота: когда тихая охота разоряет кошелёк
Последняя миля превратилась в арену борьбы: почему городские дороги играют против самокатчиков
Прощальный рейс Beluga ST: куда отправятся легендарные грузовые гиганты
Недосып убивает мозг и сердце: простой способ защититься, о котором мало кто знает
Шевелюра под властью гормонов: даже дорогой шампунь не спасёт от выпадения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.