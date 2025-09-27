Клад, которому три тысячи лет, оказался под ногами: украшения и загадка их владельца не дают покоя науке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Археологи из Шотландии сделали уникальную находку — клад, пролежавший в земле около трёх тысяч лет. Он оказался спрятан рядом с древним поселением в деревне Розмарки, где перед началом современного строительства проводились раскопки.

Древний кувшин с монетами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний кувшин с монетами

Что нашли под землёй

В клад вошли девять украшений, среди которых шесть браслетов и необычные кольцевидные изделия. Одно из них — полукруглое украшение с 37 кольцами — специалисты назвали "самым полным и сложным образцом" подобного рода, найденным в Шотландии. Другой предмет, сохранившийся фрагментарно, включал 13 колец.

Особое внимание вызвала техника изготовления — литьё по выплавляемым моделям. В бронзовом веке этот метод был крайне редким и применялся только для создания особо ценных изделий.

Сравнение с другими кладами

Клад Время Особенности Аналогии
Розмарки 894-794 гг. до н. э. Целые и сложные изделия, органические остатки Карнусти (Шотландия)
Клады литейщиков Разные эпохи Повреждённые предметы для переплавки Повсеместно
Вотивные клады Бронзовый век Предметы ломали и бросали в воду Ирландия, Британия

Детали, которые помогли датировке

На артефактах сохранились следы папоротника и луба (внутренней коры деревьев). Они использовались для связывания трёх браслетов простым узлом. Эти органические материалы помогли археологам уточнить время захоронения — примерно 900-800 годы до н. э.

Зачем прятали такие вещи

Учёные рассматривают несколько версий:

  • Запас мастера-литейщика: но вещи слишком целые и дорогие.
  • Вотивное приношение: но изделия не ломали.
  • Стратегический клад: украшения упаковали и закопали, чтобы сохранить, а затем извлечь в нужное время.

Главная загадка: почему владелец так и не вернулся за сокровищами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: предположить, что клад — мусор для переплавки.
    Последствие: искажение значения находки.
    Альтернатива: видеть в нём демонстрацию богатства и статуса.

  • Ошибка: игнорировать органические остатки.
    Последствие: потеря данных о датировке.
    Альтернатива: использовать их для точных временных рамок.

  • Ошибка: рассматривать украшения только как бытовые вещи.
    Последствие: упускается символическая роль.
    Альтернатива: учитывать их как социальный и ритуальный знак.

А что если это был банковский депозит бронзового века

Не исключено, что богатый житель поселения просто спрятал свои сокровища, рассчитывая вернуться, но обстоятельства (война, смерть, миграция) не позволили. Так бронза пролежала тысячелетия, чтобы оказаться в руках археологов XXI века.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Уникальное состояние изделий Нет однозначного ответа, зачем их закопали
Подтверждение высокого мастерства ремесленников Фрагментарность некоторых предметов
Новые данные о торговле (бронза из Уэльса и Англии) Отсутствие письменных источников

FAQ

Сколько лет кладу из Розмарки

Примерно 3000 лет, датировка — 894-794 гг. до н. э.

Что в нём самое ценное

Полукруглое украшение с 37 кольцами, уникальное для Шотландии.

Откуда привозили металл

Из Уэльса и Англии, что показывает обширные связи поселения.

Мифы и правда

  • Миф: бронза добывалась на месте.
    Правда: металл ввозили из других регионов.

  • Миф: все клады бронзового века связаны с религией.
    Правда: часть из них — личные запасы или "склады богатства".

  • Миф: изделия были одинаковыми.
    Правда: каждое украшение уникально.

Три факта

  • Толщина и прочность изделий превышали аналогичные находки из Ирландии.
  • Ни одно украшение не повторяло другое.
  • Поселение существовало около 600 лет, металлургия была его основой.

Исторический контекст

  • В бронзовом веке Британии активно развивались обмен и металлургия.
  • В Шотландии найдено несколько кладов, но Розмарки выделяется сложностью изделий.
  • Подобные находки помогают реконструировать социальную структуру: кто обладал богатством и как оно демонстрировалось.

Эта находка напоминает нам, что даже спустя три тысячелетия земля способна хранить тайны о богатстве, мастерстве и судьбах людей прошлого.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
