Конец привычного мира: к чему приведут климатические изменения к концу 21 века

Вероятность серьезных климатических изменений к концу 21 века чрезвычайно велика. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселев.
"Изменится многое, меняется уже многое. В первую очередь температура. Средняя температура по земному шару растет, но в России она увеличивается в 2,5–2,7 раза быстрее, а на Севере страны еще быстрее", — пояснил ученый.
Он отметил, что вместе с этим усиливаются процессы в гидрологическом цикле.
"Количество осадков возрастает примерно на 20% за десятилетие. Все чаще вместо легких дождей идут ливни. Доля жидких осадков увеличивается, а твердых, то есть снега, сокращается", — сказал Киселев.
По его словам, изменения затрагивают и атмосферную циркуляцию, и океанические течения.
"Все чаще мы наблюдаем опасные явления: сильные ветры, засухи, сходы лавин, волны тепла, когда температура в течение более пяти дней превышает климатическую норму на пять градусов", — подчеркнул эксперт.
Отвечая на вопрос о том, может ли человек повлиять на изменение климата, ученый подчеркнул, что в ближайшей перспективе это невозможно.
"В краткосрочной перспективе человек повлиять никак не может, климатическая система очень инерционна. Но это не значит, что ничего не надо делать. На ближайшее время нужно адаптироваться, а в долгосрочной перспективе снижать воздействие на климат", — отметил он.
Киселев отверг представления о глобальном апокалипсисе, но предупредил о серьезных последствиях.
"В отдельных регионах, например в Индии, условия станут непригодными для жизни из-за жары. Уровень океана поднимется, затопив островные государства и низкие территории вроде Нидерландов, Венеции, отчасти Санкт-Петербурга", — сказал он.
Особое внимание ученый обратил на изменения в России.
"Две трети территории страны находятся в зоне многолетней мерзлоты. Она разрушается, из-за чего страдает построенная там инфраструктура. Кроме того, из мерзлоты высвобождаются углекислый газ и метан, усиливающие парниковый эффект. А еще там есть захоронения, и какие болезни могут выйти наружу при таянии — неизвестно. Климат будет меняться все заметнее. Человечеству придется учиться жить в новых условиях", — предупредил Киселев.
