Не лев, а вурдалак древности: пропорции Сфинкса разоблачили мистификацию египтологов

Египетский Сфинкс — один из самых загадочных памятников планеты. Его размеры впечатляют: 70 метров в длину и 20 в высоту, а высечен он прямо из цельной известняковой скалы. Традиционная версия гласит, что монумент был создан фараоном Хефреном около 2500 лет до н. э., чтобы охранять пирамиды Гизы. Но вокруг гигантской статуи до сих пор витает множество тайн и споров.
В 1978 году археолог Джон Энтони Уэст обратил внимание, что поверхность Сфинкса изрезана бороздами, напоминающими следы многовековых дождей. Но обильные осадки выпадали в Египте лишь около 10 тысяч лет назад, в ледниковый период. В 1991 году геолог Роберт Шох из Бостонского университета подтвердил это наблюдение. Его доклад вызвал сенсацию: Сфинкс может оказаться старше пирамид.
"Эрозия на теле Сфинкса объясняется не ветром, а дождями", — заявил Роберт Шох.
Однако официальные египтологи раскритиковали эти выводы, а власти страны вскоре запретили подобные исследования.
Считается, что Сфинкс изображает фараона Хефрена. Но криминалист и эксперт по анализу лиц, Фрэнк Доминго, пришёл к выводу: черты статуи и статуй Хефрена не совпадают. Кроме того, у Сфинкса голова заметно меньше тела, что противоречит египетским канонам пропорций. Есть версия, что первоначально памятник изображал другое божество, а позже голову переделали.
По традиции Сфинкса трактуют как льва с человеческим лицом — символ солнца и силы. Но часть исследователей уверена: первоначально это могла быть фигура шакала или собаки, то есть образ Анубиса, бога погребальных ритуалов. На это указывает расположение памятника в углублении, а не на холме.
В 1989 году японские учёные с помощью радара нашли под левой лапой туннель, ведущий к пирамиде Хефрена. Позже американец Томас Гробицки заявил об обнаружении рядом большой подземной камеры. Но доступ к дальнейшим раскопкам власти Египта закрыли. Эти находки породили массу догадок, включая пророчество мистика Эдгара Кейси. Он утверждал, что под правой лапой спрятан "Зал летописей" — хранилище знаний исчезнувшей цивилизации.
|Теория
|Суть
|Слабые места
|Хефрен — создатель
|Лицо фараона, IV династия
|Несовпадение черт, малая голова
|Древнее происхождение
|Эрозия от дождей 10 тыс. лет назад
|Официально не подтверждено
|Сфинкс — Анубис
|Собачья/шакалья голова, связь с загробным миром
|Нет прямых деталей в облике
|Хранилище знаний
|Под лапами камера с артефактами
|Версия без доказательств
Ошибка: воспринимать Сфинкса только как льва с лицом Хефрена.
Последствие: упускаются противоречия и новые данные.
Альтернатива: рассматривать несколько версий одновременно.
Ошибка: игнорировать следы эрозии.
Последствие: недооценка реального возраста памятника.
Альтернатива: учитывать геологические факторы.
Ошибка: закрывать доступ к исследованиям.
Последствие: домыслы и мифы вместо фактов.
Альтернатива: международные проекты раскопок.
Тогда он может оказаться не египетским, а наследием более древней культуры, на основе которой выросло государство фараонов. В таком случае привычная история Древнего Египта потребует пересмотра.
|Версия
|Плюсы
|Минусы
|Официальная (Хефрен)
|Подкреплена археологическим контекстом
|Слабые антропологические совпадения
|Древняя (10 тыс. лет)
|Объясняет эрозию
|Не признана академической наукой
|Анубис
|Учитывает пропорции
|Недостаток визуальных доказательств
|Хранилище знаний
|Захватывающе, поддержано легендами
|Нет фактических подтверждений
Официально — фараон Хефрен. Альтернативные версии указывают на более ранние цивилизации.
Есть мнение, что голову позже переделали из другой формы.
Радарные исследования фиксировали пустоты, но раскопки запрещены.
Миф: Сфинкс всегда изображал льва.
Правда: могли быть другие варианты — собака или шакал.
Миф: он младше пирамид.
Правда: геологи считают его, возможно, старше.
Миф: Сфинкс никогда не был зарыт.
Правда: его трижды откопали из песка, последний раз в 1925 году.
Сфинкс остаётся немым свидетелем далёкого прошлого, хранящим тайны, которые человечеству ещё только предстоит разгадать.
