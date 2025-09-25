Зубы разной формы и размером с котёнка: американские студенты раскопали нового хищника мелового периода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:34
Наука

История окаменелости размером с мизинец превратилась в сенсацию: студент из США Харрисон Аллен открыл новый вид древних крокодилообразных, живших 95 миллионов лет назад. Маленькое существо длиной не более 60 сантиметров получило прозвище "Элтон" — в честь песни Элтона Джона Crocodile Rock, звучавшей во время раскопок.

Студенты проводят раскопки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Студенты проводят раскопки

Мини-крокодил эпохи мела

В отличие от современных крокодилов, новый вид — Thikarisuchus xenodentes — был наземным жителем и, вероятно, питался насекомыми, растениями и мелкими животными. Даже взрослые особи достигали лишь 90 сантиметров. Уникальная особенность — зубы разной формы, что указывает на всеядность и адаптацию к разнообразной пище.

Сравнение с другими крокодилообразными

Группа Образ жизни Размер Тип зубов
Современные крокодилы Полуводные хищники До 5-6 м Простые конические
Элтон (Thikarisuchus) Наземный всеядный 0,6-0,9 м Разнообразные формы
Atopasauridae (Евразия) Мелкие рептилии < 1 м Похожие на Thikarisuchus

Как нашли и изучили

Находка произошла летом 2021 года во время учебных раскопок. Аллен заметил крошечный фрагмент и отнёс его профессору. Позднее вместе с другом Дейном Джонсоном он просеивал породы более 20 часов, извлекая десятки мелких окаменелостей.

Из-за хрупкости костей студенты не стали собирать их вручную. Вместо этого провели компьютерные томографии и создали цифровую 3D-модель. На раскрашивание снимков Аллен потратил свыше 100 часов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться вручную склеить фрагменты.
    Последствие: разрушение окаменелости.
    Альтернатива: использовать компьютерную томографию.

  • Ошибка: рассматривать находку только как "мелкую разновидность".
    Последствие: упущение нового вида.
    Альтернатива: тщательная реконструкция и сравнение с другими группами.

  • Ошибка: игнорировать зубы.
    Последствие: неверные выводы о питании.
    Альтернатива: анализировать морфологию и функциональность.

А что если таких находок станет больше

Учёные смогут лучше понять эволюцию крокодилообразных, показать, как разные группы независимо вырабатывали схожие черты. Это укрепит теорию параллельной эволюции и раскроет новые страницы палеоэкологии мелового периода.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет знания о крокодильем разнообразии Крошечные и хрупкие фрагменты осложняют анализ
Демонстрирует параллельную эволюцию Нужны десятки часов сканирования
Подтверждает экосистемное разнообразие мела Открытие требует дополнительных находок

FAQ

Насколько крупным был Элтон

Около 60 см, максимум — 90 см.

Чем он отличался от современных крокодилов

Жил на суше, имел зубы разных форм и был всеядным.

Почему его прозвали Элтоном

Во время раскопок студенты слушали песню Crocodile Rock.

Мифы и правда

  • Миф: все древние крокодилы были крупными хищниками.
    Правда: существовали мелкие наземные формы и даже травоядные.

  • Миф: зубы крокодилов всегда одинаковые.
    Правда: у Thikarisuchus они были специализированными.

  • Миф: эволюция крокодилов шла только в водной среде.
    Правда: многие виды были сухопутными.

Три факта

  • На ладони Аллена поместились десятки косточек Элтона.
  • Новое семейство названо Wannchampsidae.
  • Его развитие шло параллельно с похожими европейскими Atopasauridae.

Исторический контекст

  • В XIX веке считалось, что крокодилы почти не менялись миллионы лет.
  • В XX веке открыли первые "мини-крокодилов" в Европе.
  • В 2020-х доказано: разнообразие крокодилов в прошлом было в разы выше, чем сейчас.

Открытие Элтона напомнило учёным и любителям истории природы: даже крошечный осколок прошлого способен перевернуть наше представление о жизни на Земле миллионы лет назад.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
