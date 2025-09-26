Может ли одна инъекция в неделю изменить судьбу пациентов с ожирением

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Новый анализ двух масштабных клинических исследований показал, что недельная доза семаглутида 7,2 мг может способствовать значительно более выраженному снижению веса и улучшению метаболических показателей у взрослых с ожирением. Особенно важным открытие стало для пациентов с диабетом 2-го типа, которые ранее не достигли успеха стандартными методами лечения.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сравнение дозировок

Препарат в более высокой дозе оказался заметно эффективнее привычной дозы 2,4 мг. Участники исследований, принимавшие 7,2 мг, теряли вес быстрее и в больших масштабах, а также фиксировали улучшение показателей здоровья. При этом лекарство сохраняло благоприятный профиль безопасности и не увеличивало частоту серьёзных побочных эффектов.

Дизайн исследований STEP UP и STEP UP T2D

Оба исследования стали первыми попытками проверить эффективность и безопасность перехода со стандартной дозы 2,4 мг на 7,2 мг. В течение 72 недель участники получали либо повышенную дозу, либо стандартную, либо плацебо. Всем назначались также рекомендации по изменению образа жизни — диета и физическая активность.

Результаты у пациентов без диабета

Участники без СД2, принимавшие 7,2 мг, теряли в среднем 19 % веса, что превосходило результаты группы с дозировкой 2,4 мг (16 %) и плацебо (4 %). Почти половина добровольцев снизили массу тела как минимум на 20 %, а треть — на 25 % и больше. Помимо этого отмечались улучшения в окружности талии, уровне сахара и холестерина, а также снижении артериального давления.

Эффективность при диабете 2-го типа

Для пациентов с СД2 снижение веса при дозе 7,2 мг составило около 13 %, что выше результатов группы 2,4 мг (10 %) и плацебо (3,9 %). Дополнительно наблюдалось заметное улучшение гликемического контроля и уменьшение объёма талии, что является критически важным фактором в управлении диабетом и профилактике осложнений.

Безопасность и переносимость

Семаглутид в повышенной дозе оказался безопасным и хорошо переносимым. Наиболее частые побочные эффекты были связаны с желудочно-кишечным трактом (тошнота, диарея), а также сенсорные ощущения вроде покалывания. Симптомы были умеренными, контролируемыми и постепенно исчезали. Не зафиксировано роста серьёзных осложнений или тяжёлой гипогликемии.

Потенциал и перспективы

По мнению исследователей, более высокая дозировка семаглутида может стать прорывом для миллионов людей с ожирением во всём мире. Она открывает путь к более эффективному снижению веса, улучшению метаболизма и снижению риска сопутствующих заболеваний. Однако для окончательных выводов о долгосрочной безопасности и пользе препарата необходимы дополнительные исследования.

