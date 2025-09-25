Лучи прожгли тайну позднего мела: учёные впервые напрямую вычислили возраст кладки динозавров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:36
Наука

Китайские учёные совершили важный прорыв в палеонтологии: впервые удалось напрямую определить возраст яиц динозавров с помощью лазера. До этого времени датировка проводилась косвенно — по породам и минералам, среди которых находились яйца, что часто давало погрешности. Теперь же измерения стали точнее и позволили буквально "заглянуть внутрь времени".

Окаменелые яйца динозавров в земле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Окаменелые яйца динозавров в земле

Как работает новый метод

Учёные использовали микро-лазер, который испарял крошечные фрагменты скорлупы. В процессе высвобождались атомы урана, естественным образом содержащиеся в яйцах. Уран постепенно распадается в свинец с фиксированной скоростью. Сравнив соотношение этих элементов, исследователи смогли вычислить возраст — около 85 миллионов лет. Этот подход называется уран-свинцовым датированием (U-Pb) и давно применяется в геологии, но впервые применён к яйцам динозавров.

Чем это отличается от старых методов

Ранее возраст яиц оценивали по вулканическим породам, пеплу или кристаллам циркона в осадках. Но возраст этих материалов не всегда совпадал с возрастом самих окаменелостей. Новый метод позволяет датировать яйца напрямую, даже если породы вокруг не подходят для анализа.

Сравнение методов датирования

Метод Объект исследования Недостатки Точность
Косвенный (породы, цирконы) Вулканический пепел, породы Возраст не совпадает с яйцами Средняя
Прямой (лазер) Скорлупа яиц Требует сложного оборудования Высокая

Где нашли яйца

Образцы происходят из района Цинлуншань (центральный Китай) — места, знаменитого своим "музеем под открытым небом", где насчитывается более 3000 яиц динозавров. Новая технология показала, что они относятся к верхнему мелу — эпохе, длившейся от 100 до 66 миллионов лет назад.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: опираться только на осадочные породы.
    Последствие: возраст может быть "старше" или "моложе" яиц.
    Альтернатива: применять прямое лазерное датирование.

  • Ошибка: игнорировать климатические изменения того периода.
    Последствие: неполное понимание экосистемы.
    Альтернатива: анализировать скорлупу вместе с палеоклиматическими данными.

А что если технология станет массовой

Это позволит пересмотреть возраст многих коллекций по всему миру. Возможно, учёные уточнят временные рамки миграций динозавров, их адаптацию к изменениям климата и даже детали их вымирания.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Высокая точность Дорогостоящее оборудование
Датирование без породообразующих материалов Требует квалифицированных специалистов
Возможность пересмотра старых коллекций Ограничено только объектами с ураном

FAQ

Какой возраст показали новые исследования

Около 85 миллионов лет, поздний мел.

Почему скорлупа подходит для анализа

Она содержит уран, который со временем превращается в свинец.

В чём ценность метода

Он позволяет датировать яйца напрямую, а не через окружающие породы.

Мифы и правда

  • Миф: яйца динозавров невозможно датировать.
    Правда: с помощью лазера это стало реальностью.

  • Миф: уран опасен в таких исследованиях.
    Правда: его концентрация минимальна и безопасна.

  • Миф: датировка всегда точна "до дня".
    Правда: речь идёт о миллионах лет, точность ограничена рамками периода.

Три факта

  • В Китае найдено более половины всех известных в мире яиц динозавров.
  • Некоторые скорлупки имеют повышенную пористость — адаптацию к похолоданию позднего мела.
  • Верхний мел был временем наибольшего разнообразия динозавров — незадолго до их исчезновения.

Исторический контекст

  • В начале XX века первые яйца динозавров находили случайно и датировали "на глаз".
  • В 1970-е годы начали применять анализ вулканических пород.
  • В 2025 году впервые применили прямое лазерное датирование.

Это открытие не только уточняет возраст древних окаменелостей, но и делает яйца динозавров важным ключом к пониманию эволюции жизни и климата на Земле.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
