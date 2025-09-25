МКС готовится уйти на пенсию: как новая коммерческая станция Haven-1 изменит представление о космосе

МКС уже почти 25 лет обитает на орбите и приняла почти 300 человек из 26 стран. Это одно из самых ярких примеров международного сотрудничества.
Однако, как и у всех прекрасных вещей, срок службы МКС подходит к концу. Хотя она отработала больше своих изначальных 15 лет, НАСА планирует спустить её с орбиты примерно в 2030 году.
НАСА уже сотрудничает с частными компаниями для создания новых космических станций. В следующем году стартует конкурс, где выберут лучшие проекты для новой обитаемой станции. Первые пилотируемые миссии должны будут продлиться 30 дней.
Среди партнёров — компания Vast Space, которая заключила соглашение с SpaceX о запуске первой в мире коммерческой космической станции "Haven-1" в мае 2026 года.
Эта одномодульная конструкция станет простым экспериментальным решением, находиться будет на орбите в течение трёх лет и проводить четыре двухнедельные миссии с четырьмя астронавтами в каждой. "Haven-1" будет иметь "человекоориентированный" дизайн и научную лабораторию для исследований в микрогравитации!
Генеральный директор Vast Space Макс Хаот говорит, что их цель — стать настоящей компанией, занимающейся космическими станциями, которая будет отправлять людей в космос и возвращать их обратно на Землю.
