Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Как воздух дышит: в США назревает скандал, который угрожает безопасности полетов
Телевизор ворует здоровье: ежедневные прогулки ломают смертельную привычку века
Алёна Кравец устроила истерику и подралась с дочерью в студии — её вывела из себя одна фраза
Одинокая квартира превращается в кошмар: как собаки сходят с ума без хозяина
Никогда не догадаетесь: вот зачем нужно натирать решетку морковью перед готовкой мяса
Один хруст — и ремонт на сотни тысяч: звуки, которые нельзя игнорировать
Номер, зарплата и пиво за службу на рельсах: зверь в форме стрелочника девять лет правил путями
Запрет рухнул: есть после шести можно — в этом скрыт главный секрет стройности

МКС готовится уйти на пенсию: как новая коммерческая станция Haven-1 изменит представление о космосе

1:36
Наука

МКС уже почти 25 лет обитает на орбите и приняла почти 300 человек из 26 стран. Это одно из самых ярких примеров международного сотрудничества.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Однако, как и у всех прекрасных вещей, срок службы МКС подходит к концу. Хотя она отработала больше своих изначальных 15 лет, НАСА планирует спустить её с орбиты примерно в 2030 году.

Коммерческое будущее космоса

НАСА уже сотрудничает с частными компаниями для создания новых космических станций. В следующем году стартует конкурс, где выберут лучшие проекты для новой обитаемой станции. Первые пилотируемые миссии должны будут продлиться 30 дней.

Среди партнёров — компания Vast Space, которая заключила соглашение с SpaceX о запуске первой в мире коммерческой космической станции "Haven-1" в мае 2026 года.

Haven-1

Эта одномодульная конструкция станет простым экспериментальным решением, находиться будет на орбите в течение трёх лет и проводить четыре двухнедельные миссии с четырьмя астронавтами в каждой. "Haven-1" будет иметь "человекоориентированный" дизайн и научную лабораторию для исследований в микрогравитации!

Генеральный директор Vast Space Макс Хаот говорит, что их цель — стать настоящей компанией, занимающейся космическими станциями, которая будет отправлять людей в космос и возвращать их обратно на Землю.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Домашние животные
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Мир. Новости мира
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Последние материалы
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Как воздух дышит: в США назревает скандал, который угрожает безопасности полетов
Телевизор ворует здоровье: ежедневные прогулки ломают смертельную привычку века
Алёна Кравец устроила истерику и подралась с дочерью в студии — её вывела из себя одна фраза
Одинокая квартира превращается в кошмар: как собаки сходят с ума без хозяина
Никогда не догадаетесь: вот зачем нужно натирать решетку морковью перед готовкой мяса
Один хруст — и ремонт на сотни тысяч: звуки, которые нельзя игнорировать
Номер, зарплата и пиво за службу на рельсах: зверь в форме стрелочника девять лет правил путями
Запрет рухнул: есть после шести можно — в этом скрыт главный секрет стройности
Топливо для власти и легенда для народа: почему 95-й бензин в СССР был больше мифом, чем реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.