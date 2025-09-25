Учёные совершили прорыв в понимании турбулентности — полёты станут безопаснее

Последняя разработка Бьорна Бирнира, опубликованная в журнале Physical Review Research, представляет собой наиболее совершенную модель турбулентности на сегодняшний день. Эта модель может оказать помощь инженерам в создании более безопасных и комфортных полётов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с телефоном в самолете

Конструкция самолёта и прогноз погоды

"Я часто задумывался над тем, как можно улучшить впечатления от авиаперелётов", — отметил доктор Бьорн Бирнир, возглавляющий Центр комплексных и нелинейных наук при Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, а также являющийся главой кафедры математики. "Самолёты будут лучше сконструированы, — уверен доктор Бирнир. — Нам потребуются более точные метеорологические прогнозы".

Томас К. Карни, профессор авиационных технологий в Университете Пердью, имеющий более 11 000 часов налёта, подчеркнул:

"Чем детальнее модель и чем больше факторов турбулентности она учитывает, тем точнее будет прогноз для пилота".

Одна из сложных задач

Турбулентность является сложной задачей для учёных, хотя в последние годы достигнут значительный прогресс в её понимании. Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по физике, назвал её "самой важной нерешённой проблемой классической физики". Патрик Смит, авиационный эксперт, отмечает, что турбулентность состоит из множества переменных, таких как температура, давление и ветер, которые быстро меняются.