Затерянные в веках: 1600-летние монеты обнаружили археологи. Есть ли связь с Иисусом

Недавно израильские археологи совершили открытие, обнаружив древний клад, возраст которого превышает 16 веков.

Там, где Иисус совершал чудеса

Согласно информации, предоставленной Управлением древностей Израиля (УДИ), артефакты были обнаружены в районе кибуца Хукок, расположенного в северной части Израиля.

Географически Хукок находится примерно в пяти километрах к западу от древнего рыбацкого поселения Капернаум, известного как место, где Иисус совершал чудеса и проповедовал своё учение.

Прятали во время восстаний

Несмотря на близость к местам, связанным с Иисусом, обнаруженные монеты относятся к более позднему периоду. По данным УДИ, возраст монет — более 1600 лет, они датируются IV веком нашей эры.

Предположительно, клад был оставлен еврейским населением во время восстания Галла против римского владычества, которое произошло в период с 351 по 352 год нашей эры.

Согласно заявлению УДИ, клад состоит из 22 бронзовых монет, которые были обнаружены "в небольшой нише, спрятанной глубоко в подземном убежище".

По словам исследователя Ури Бергера из УДИ, местоположение клада указывает на то, что "владельцы тщательно выбирали место для укрытия, рассчитывая вернуться за ним после окончания опасности". Эти укрытия служили убежищем и во время более ранних восстаний.