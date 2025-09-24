Розовые разбойники: редкие медузы с 21-метровыми щупальцами захватили пляжи Техаса

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Редкие морские обитатели с огромными щупальцами вторглись на техасские пляжи/

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медуза

Эти существа, получившие прозвище "розовые разбойники", представляют собой особый вид медуз, который был официально признан только в 2011 году.

В видеоролике, опубликованном Институтом морских исследований Харта в Техасе, директор по связям с общественностью Джейс Таннелл рассказал о массовом появлении этих медуз у берегов Техаса в поисках своего основного источника питания — лунных медуз.

"Розовые разбойники", имеющие научное название Drymonema larsoni, могут достигать веса 22 килограмма и обладать щупальцами длиной до 21 метра.

Несмотря на то, что первые случаи их обнаружения в заливе были зафиксированы около четверти века назад, появление этих созданий на техасских пляжах является довольно редким явлением. Таннелл признался, что потратил почти год на их поиски.

Из-за повышения температуры воды в Мексиканском заливе этим летом, популяция их любимой пищи, лунных медуз, увеличилась, что привело к резкому росту числа наблюдений "розовых разбойников". Таннелл отметил, что обнаружил более десяти гигантских медуз на участке пляжа длиной всего 16 километров.

В соцсетях также появлялись сообщения о многочисленных встречах с этими гигантскими розовыми существами.

Таннелл отметил, что "розовые разбойники" процветают, пока есть лунные медузы, но исчезают, если те пропадают..

Власти предупреждают, что прикосновение к этим медузам может вызвать ожоги.