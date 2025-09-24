Древний монстр Аргентины: 7-метровый хищник и его странная жертва когда-то ушли в вечность вместе

Недавнее открытие в Аргентине проливает свет на нового хищника мелового периода: динозавра, окаменелые останки которого содержат свидетельство о его последней трапезе, состоявшей из существа, напоминающего крокодила.

Семиметровый гигант

Речь идет о Joaquinraptor casali, мегарапторе высотой около 7 метров, который, согласно публикации в журнале Nature, охотился в Патагонии примерно 66-70 миллионов лет назад.

Исследователи утверждают, что найденные окаменелости представляют собой наиболее полные и хорошо сохранившиеся останки мегарапторов, обнаруженные на сегодняшний день. В скальном образовании Лаго-Каолью-Уапи были найдены череп, конечности и хвостовые кости особи возрастом около 19 лет, а в челюстях динозавра сохранились останки кости передней лапы доисторического крокодила.

Когти для охоты

По мнению учёных, мегарапториды доминировали в пищевой цепи центральной и южной Патагонии в конце мелового периода. Примечательно, что у этого вида были огромные когти, которые, вероятно, использовались для эффективной охоты.