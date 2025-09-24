Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Панель остаётся чистой неделями: дорогая комплектация меркнет без простого флакона автохимии
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Тыква превращается в золото: оладьи, которые исчезают со стола быстрее, чем вы их жарите
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки

Межзвёздная гостья 3I/ATLAS: чем объект уникален и чего ждать от его пролёта в октябре

1:46
Наука

Космическая странница 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, совершит пролет на значительном расстоянии от нашей планеты в октябре.

Межзвёздная комета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Межзвёздная комета

Об этом в интервью EcoSever сообщил Марат Абубекеров, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник в отделе звёздной астрофизики ГАИШ МГУ им. Ломоносова.

Чем необычна комета

Уникальность кометы, по словам Абубекерова, заключается в её внесолнечном происхождении. Этот объект превосходит по размерам другие известные межзвёздные тела и движется с внушительной скоростью, почти 58 км/с, направляясь к Солнцу.

"Объект пройдёт где-то в двух астрономических единицах от Земли. Астрономические единицы — это расстояние от Солнца до Земли. И он пройдёт в двух таких расстояниях от Земли. Объект интересен тем, что он не лежит в Солнечной системе, межзвёздный странник откуда-то из глубин космоса летит", — пояснил учёный.

Происхождение 3I/ATLAS остаётся предметом гипотез.

"Чей-то далёкий спутник, спутник какой-то звезды бывший, был образован когда-то около какой-то звезды, звезда его потеряла", — размышляет эксперт.

Максимально приблизится

Ожидается, что максимальное сближение с Землей произойдёт в октябре, после чего комета продолжит своё путешествие в глубины галактики. Она не будет захвачена Солнцем и продолжит свой путь к другим звёздам.

Есть ли риски

Абубекеров заверил, что прибытие межзвёздной гостьи не представляет никакой опасности для землян, так как расстояние до неё будет значительным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Мир. Новости мира
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Домашние животные
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Мир. Новости мира
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Межзвёздная гостья 3I/ATLAS: чем объект уникален и чего ждать от его пролёта в октябре
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии
5 грубых ошибок перед домашней тренировкой: пора прекратить это делать, чтобы не навредить себе
25 сентября: Денис Давыдов, красные дьяволята и форсирование Днепра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.