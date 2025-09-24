Межзвёздная гостья 3I/ATLAS: чем объект уникален и чего ждать от его пролёта в октябре

Космическая странница 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, совершит пролет на значительном расстоянии от нашей планеты в октябре.
Об этом в интервью EcoSever сообщил Марат Абубекеров, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник в отделе звёздной астрофизики ГАИШ МГУ им. Ломоносова.
Уникальность кометы, по словам Абубекерова, заключается в её внесолнечном происхождении. Этот объект превосходит по размерам другие известные межзвёздные тела и движется с внушительной скоростью, почти 58 км/с, направляясь к Солнцу.
"Объект пройдёт где-то в двух астрономических единицах от Земли. Астрономические единицы — это расстояние от Солнца до Земли. И он пройдёт в двух таких расстояниях от Земли. Объект интересен тем, что он не лежит в Солнечной системе, межзвёздный странник откуда-то из глубин космоса летит", — пояснил учёный.
Происхождение 3I/ATLAS остаётся предметом гипотез.
"Чей-то далёкий спутник, спутник какой-то звезды бывший, был образован когда-то около какой-то звезды, звезда его потеряла", — размышляет эксперт.
Ожидается, что максимальное сближение с Землей произойдёт в октябре, после чего комета продолжит своё путешествие в глубины галактики. Она не будет захвачена Солнцем и продолжит свой путь к другим звёздам.
Абубекеров заверил, что прибытие межзвёздной гостьи не представляет никакой опасности для землян, так как расстояние до неё будет значительным.
