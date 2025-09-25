Каменные драконы проснулись: Армянское нагорье открыло свою тайну — новые хранители жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Загадочные каменные изваяния, раскиданные по Армянскому нагорью, на протяжении веков будоражили воображение исследователей и путешественников. Их возраст — более шести тысяч лет, а назначение долгое время оставалось тайной. Теперь археологи нашли убедительные доказательства того, что вишапы, или "камни-драконы", играли куда более практическую роль, чем считалось ранее.

Камни-драконы в горах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Камни-драконы в горах

Монументы эпохи энеолита

Вишапы датируются IV тысячелетием до нашей эры и относятся к эпохе энеолита. По времени создания они сопоставимы с самыми ранними этапами строительства Стоунхенджа или мегалитов на территории Месопотамии. Эти исполинские камни с высеченными изображениями животных изначально воспринимались как культовые символы, связанные с забытыми верованиями.

Новое исследование армянских археологов изменило представление о них. Оказалось, что монументы тесно связаны с водными источниками и выполняли функцию своеобразных маркеров древней ирригационной системы.

Где устанавливали вишапы

Учёные изучили более сотни камней по всему региону. Радиоуглеродное датирование и пространственный анализ показали закономерность: монументы располагались исключительно рядом с реками, озёрами или древними каналами.

Символика также была не случайной. Камни в форме рыбы встречались в горах на высотах до трёх километров, где били родники. А изваяния, напоминающие воловью шкуру, чаще ставили в долинах, где развивалось земледелие.

Такой выбор местности подчеркивал главную ценность воды в жизни древних сообществ.

А что если

Что если вишапы на самом деле были не только сакральными знаками, но и своеобразной системой «дорожных указателей» для скотоводов? Некоторые археологи выдвигают гипотезу, что они могли показывать безопасные водопои и маршруты перекочёвки стада. Эта версия не исключает культового значения, а лишь расширяет картину.

Мифы и правда

  • Миф: камни-драконы — остатки легендарных чудовищ.
  • Правда: это символические изображения животных, связанных с водой.
  • Миф: вишапы ставили в случайных местах.
  • Правда: их устанавливали исключительно рядом с источниками.
  • Миф: современные резьбы полностью аутентичны.
  • Правда: часть надписей и крестов — более поздние, нанесённые урартами и христианами.

3 интересных факта

  • Вишапы достигают высоты до пяти метров и весят десятки тонн.
  • Некоторые камни украшены орнаментами, напоминающими чешую рыбы.
  • Археологи считают, что установка монументов требовала коллективных усилий всей общины.

Исторический контекст

  1. IV тыс. до н. э. — создание первых вишапов.
  2. VIII–VI вв. до н. э. — урартские цари оставляют клинописные надписи.
  3. Средние века — христианские общины вырезают кресты и символы веры.

Так через тысячелетия сохранялась преемственность: одни цивилизации переосмысляли наследие других, но не разрушали его.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
