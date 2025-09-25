Каменные драконы проснулись: Армянское нагорье открыло свою тайну — новые хранители жизни

Загадочные каменные изваяния, раскиданные по Армянскому нагорью, на протяжении веков будоражили воображение исследователей и путешественников. Их возраст — более шести тысяч лет, а назначение долгое время оставалось тайной. Теперь археологи нашли убедительные доказательства того, что вишапы, или "камни-драконы", играли куда более практическую роль, чем считалось ранее.
Вишапы датируются IV тысячелетием до нашей эры и относятся к эпохе энеолита. По времени создания они сопоставимы с самыми ранними этапами строительства Стоунхенджа или мегалитов на территории Месопотамии. Эти исполинские камни с высеченными изображениями животных изначально воспринимались как культовые символы, связанные с забытыми верованиями.
Новое исследование армянских археологов изменило представление о них. Оказалось, что монументы тесно связаны с водными источниками и выполняли функцию своеобразных маркеров древней ирригационной системы.
Учёные изучили более сотни камней по всему региону. Радиоуглеродное датирование и пространственный анализ показали закономерность: монументы располагались исключительно рядом с реками, озёрами или древними каналами.
Символика также была не случайной. Камни в форме рыбы встречались в горах на высотах до трёх километров, где били родники. А изваяния, напоминающие воловью шкуру, чаще ставили в долинах, где развивалось земледелие.
Такой выбор местности подчеркивал главную ценность воды в жизни древних сообществ.
Что если вишапы на самом деле были не только сакральными знаками, но и своеобразной системой «дорожных указателей» для скотоводов? Некоторые археологи выдвигают гипотезу, что они могли показывать безопасные водопои и маршруты перекочёвки стада. Эта версия не исключает культового значения, а лишь расширяет картину.
Так через тысячелетия сохранялась преемственность: одни цивилизации переосмысляли наследие других, но не разрушали его.
