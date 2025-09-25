Астероиды под маской Венеры: космические призраки, которых мы не видим уже близко к Земле

Международная группа астрономов сообщила о малоизученной угрозе, связанной с "невидимыми" астероидами, движущимися рядом с Венерой. Эти космические тела долгое время ускользали от внимания, но моделирование показывает: через тысячи лет они могут пересечь орбиту Земли и вызвать катастрофические последствия.
Обычные астероиды мы привыкли представлять в виде объектов из пояса между Марсом и Юпитером. Но есть и другие — коорбитальные, которые делят орбиту с планетами. У Венеры таких объектов немного, но именно они представляют наибольший интерес для исследователей. В отличие от юпитерианских троянцев, которые отличаются стабильностью, венерианские астероиды непостоянны и подвержены орбитальным "скачкам".
По данным ученых из Университета штата Сан-Паулу, орбита этих тел находится в резонансе 1:1 с Венерой. Это означает, что они движутся вокруг Солнца с тем же периодом, что и планета, но из-за положения на небе остаются скрытыми от наземных телескопов.
"Эти астероиды находятся в орбитальном резонансе 1:1 с Венерой", — пояснил исследователь Валерио Карруба.
Главная трудность в том, что часть таких тел имеет почти круговые орбиты с низким эксцентриситетом. Они находятся очень близко к Солнцу и буквально растворяются в его ярких лучах. Из-за этого современные телескопы, ориентированные на ночное небо, оказываются бессильны. Отсутствие таких объектов в каталогах связано не с их отсутствием в природе, а с ограничениями наблюдательной техники.
Компьютерные симуляции показывают, что раз в ~12 тысяч лет орбита астероидов меняется настолько, что они могут выйти из безопасной зоны и приблизиться к Земле.
Ошибка: Полагаться только на классические телескопы для поиска астероидов.
Последствие: Большая часть опасных объектов остается невидимой.
Альтернатива: Разработка космических телескопов (например, миссия NEO Surveyor от NASA).
Ошибка: Считать, что угроза касается лишь крупных тел из главного пояса.
Последствие: Недооценка "невидимых" объектов рядом с Венерой.
Альтернатива: Включение в программы поиска всех коорбитальных популяций.
А что если подобный астероид достигнет Земли? Даже тело диаметром несколько сотен метров при падении способно уничтожить целый мегаполис. Удар вызовет мощный взрыв, эквивалентный тысячам ядерных бомб, и локальную экологическую катастрофу. Если речь идет о более крупном объекте, последствия могут затронуть климат всей планеты.
Миф: все опасные астероиды давно открыты.
Правда: значительная часть остается вне поля зрения, особенно рядом с Солнцем.
Миф: угроза возможна только от крупных тел.
Правда: даже относительно небольшой объект способен причинить колоссальный ущерб.
Миф: Венера экранирует Землю от таких астероидов.
Правда: орбиты нестабильны и могут смещаться в сторону Земли.
"Невидимые" астероиды, вращающиеся рядом с Венерой, представляют потенциальную угрозу для Земли, и человечеству необходимо развивать новые методы наблюдения и защиты, чтобы вовремя обнаружить такие объекты и снизить риск катастрофы.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.