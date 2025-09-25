Астероиды под маской Венеры: космические призраки, которых мы не видим уже близко к Земле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Международная группа астрономов сообщила о малоизученной угрозе, связанной с "невидимыми" астероидами, движущимися рядом с Венерой. Эти космические тела долгое время ускользали от внимания, но моделирование показывает: через тысячи лет они могут пересечь орбиту Земли и вызвать катастрофические последствия.

Земля и астероид
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля и астероид

Венерианские соседи Земли

Обычные астероиды мы привыкли представлять в виде объектов из пояса между Марсом и Юпитером. Но есть и другие — коорбитальные, которые делят орбиту с планетами. У Венеры таких объектов немного, но именно они представляют наибольший интерес для исследователей. В отличие от юпитерианских троянцев, которые отличаются стабильностью, венерианские астероиды непостоянны и подвержены орбитальным "скачкам".

По данным ученых из Университета штата Сан-Паулу, орбита этих тел находится в резонансе 1:1 с Венерой. Это означает, что они движутся вокруг Солнца с тем же периодом, что и планета, но из-за положения на небе остаются скрытыми от наземных телескопов.

"Эти астероиды находятся в орбитальном резонансе 1:1 с Венерой", — пояснил исследователь Валерио Карруба.

Как их заметить

Главная трудность в том, что часть таких тел имеет почти круговые орбиты с низким эксцентриситетом. Они находятся очень близко к Солнцу и буквально растворяются в его ярких лучах. Из-за этого современные телескопы, ориентированные на ночное небо, оказываются бессильны. Отсутствие таких объектов в каталогах связано не с их отсутствием в природе, а с ограничениями наблюдательной техники.

Компьютерные симуляции показывают, что раз в ~12 тысяч лет орбита астероидов меняется настолько, что они могут выйти из безопасной зоны и приблизиться к Земле.

Защита

  1. Развивать наземные и космические обсерватории, способные наблюдать объекты вблизи Солнца (например, телескопы с солнечными фильтрами).
  2. Создавать специальные миссии для наблюдения со стороны, например, с орбит, удаленных от Земли.
  3. Использовать автоматические системы анализа орбит для поиска потенциальных пересечений с нашей планетой.
  4. Инвестировать в технологии противодействия: системы отклонения астероидов с помощью зондов-кинетических ударников или ядерных зарядов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полагаться только на классические телескопы для поиска астероидов.

  • Последствие: Большая часть опасных объектов остается невидимой.

  • Альтернатива: Разработка космических телескопов (например, миссия NEO Surveyor от NASA).

  • Ошибка: Считать, что угроза касается лишь крупных тел из главного пояса.

  • Последствие: Недооценка "невидимых" объектов рядом с Венерой.

  • Альтернатива: Включение в программы поиска всех коорбитальных популяций.

К чему готовиться

А что если подобный астероид достигнет Земли? Даже тело диаметром несколько сотен метров при падении способно уничтожить целый мегаполис. Удар вызовет мощный взрыв, эквивалентный тысячам ядерных бомб, и локальную экологическую катастрофу. Если речь идет о более крупном объекте, последствия могут затронуть климат всей планеты.

Мифы и правда

  • Миф: все опасные астероиды давно открыты.
    Правда: значительная часть остается вне поля зрения, особенно рядом с Солнцем.

  • Миф: угроза возможна только от крупных тел.
    Правда: даже относительно небольшой объект способен причинить колоссальный ущерб.

  • Миф: Венера экранирует Землю от таких астероидов.
    Правда: орбиты нестабильны и могут смещаться в сторону Земли.

3 интересных факта

  1. В каталогах сегодня числится лишь около 20 коорбитальных астероидов Венеры.
  2. Орбита большинства известных объектов вытянута (эксцентриситет выше 0,38).
  3. В моделировании смоделированные тела статистически почти гарантированно пересекают Землю на временных отрезках в тысячи лет.

"Невидимые" астероиды, вращающиеся рядом с Венерой, представляют потенциальную угрозу для Земли, и человечеству необходимо развивать новые методы наблюдения и защиты, чтобы вовремя обнаружить такие объекты и снизить риск катастрофы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
