Средиземноморская головоломка: как скоро тектонический разлом разделит Турцию и Ближний Восток

Сейсмическая активность в Средиземноморье вновь привлекла внимание учёных. Геологи обнаружили линию разлома протяжённостью около 1500 километров — от юго-востока Турции до Ирана. Этот гигантский геологический шов, как считают исследователи, является остатком древней литосферной плиты и указывает на то, что Турция постепенно отдаляется от Ближнего Востока.

"Турция полностью оторвётся от Ближнего Востока примерно через 10 миллионов лет", — заявил профессор геологии Джелал Шенгер.

Где проходит разлом

Новое исследование показало: тектоническая активность в регионе сосредоточена на стыке Анатолийской, Арабской и Евразийской плит. Сильное давление между арабской и евразийской плитами делает Турцию одной из самых сейсмически активных территорий планеты.

Анатолийская плита движется в сторону запада со скоростью 2-3 сантиметра в год. На временном промежутке в миллионы лет этого достаточно, чтобы полностью изменить очертания карт.

Будущее региона

По прогнозам, через десятки миллионов лет Турция окажется значительно западнее нынешнего положения и станет прямым соседом Ливии. Это кардинально изменит географию всего Средиземноморья.

Одновременно изменения затронут и Европу: западная часть материка рискует отделиться и превратиться в огромный остров. В ещё более далёкой перспективе учёные допускают возможность столкновения Азии и Америки.

Советы шаг за шагом

Усилить мониторинг сейсмической активности в Турции и странах Восточного Средиземноморья. Развивать технологии прогнозирования землетрясений. Усилить требования к строительству в сейсмоопасных районах. Создавать карты долгосрочных геологических изменений для стратегического планирования. Информировать население о мерах безопасности при землетрясениях.

А что если…

А что если Западная Европа действительно станет островом? Это изменит не только карту мира, но и океанические течения, климат, маршруты судоходства. Подобные сценарии, хотя и рассчитаны на миллионы лет, позволяют учёным понять масштабы тектонических сил.

FAQ

Почему Турция такая сейсмоопасная?

Она расположена на стыке трёх плит, которые постоянно оказывают давление друг на друга.

Когда Турция станет соседом Ливии?

Через 8-10 миллионов лет, если движение плит сохранится в нынешнем темпе.

Что значит "Европа распадётся"?

Речь о геологическом прогнозе: Западная Европа может отделиться и стать островом.

Мифы и правда

Миф: геологические изменения происходят только во время катастроф.

Правда: плиты движутся постоянно, просто очень медленно.

Правда: речь идёт о процессах на миллионы лет.

Правда: они помогают готовиться к землетрясениям уже сегодня.

3 интересных факта

Линия разлома от Турции до Ирана протянулась на 1500 км. Анатолийская плита движется со скоростью, сравнимой с ростом ногтя. В истории Земли континенты неоднократно распадались и вновь соединялись.

Исторический контекст

Древность: формирование Средиземноморья как остатка океана Тетис.

XX век: формулировка теории тектоники плит.

XXI век: компьютерное моделирование долгосрочных геологических процессов.

Уточнения

Текто́ника син. Геотектоника (от греч. τεκτονικός, строительное искусство) — общая часть геотектоники, изучающая геологические процессы, которые контролируют структуру и свойства тектоносферы Земли и других планет, а также историю движений, изменяющих эту структуру.



Ма́лая А́зия (греч. Μικρά Ασία, лат. Asia Minor), Натолия или Анато́лия (греч. Ανατολία; тур. Anadolu) — полуостров на западе Передней Азии, прилегающий к Балканам. Срединная часть территории современной Турции. Омывается Чёрным, Мраморным, Эгейским и Средиземным морями и проливами Босфор и Дарданеллы, отделяющими Азию от Европы.

