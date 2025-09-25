Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ноль на термометре — ноль сцепления: когда летняя резина перестаёт работать
Не вы выбираете собаку, а ваши гены: раскрыта главная тайна многовековой дружбы человека и пса
Тайный резерв электромобиля: почему не стоит бояться нулевого заряда — новое исследование
Греция удивит: путешественник открыл 3 острова мечты и 2 полных разочарования
Копеечное средство с кухни сделает роллы как в ресторане: бамбуковый коврик можно выбрасывать
Неожиданный подкат: Вера Брежнева прислала Славе Комиссаренко пикантное сообщение
Сосна, которая переживает поколения: как маленькое деревце доживает до 150 лет
Ложка к ложке — и здоровье меняется: замена привычки становится шансом на долгую жизнь
Культурный день в Москве дешевле похода в кино: как уложиться в 1000 рублей и увидеть всё главное

Средиземноморская головоломка: как скоро тектонический разлом разделит Турцию и Ближний Восток

3:49
Наука

Сейсмическая активность в Средиземноморье вновь привлекла внимание учёных. Геологи обнаружили линию разлома протяжённостью около 1500 километров — от юго-востока Турции до Ирана. Этот гигантский геологический шов, как считают исследователи, является остатком древней литосферной плиты и указывает на то, что Турция постепенно отдаляется от Ближнего Востока.

Сдвиг тектонической плиты в Турции
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сдвиг тектонической плиты в Турции

"Турция полностью оторвётся от Ближнего Востока примерно через 10 миллионов лет", — заявил профессор геологии Джелал Шенгер.

Где проходит разлом

Новое исследование показало: тектоническая активность в регионе сосредоточена на стыке Анатолийской, Арабской и Евразийской плит. Сильное давление между арабской и евразийской плитами делает Турцию одной из самых сейсмически активных территорий планеты.

Анатолийская плита движется в сторону запада со скоростью 2-3 сантиметра в год. На временном промежутке в миллионы лет этого достаточно, чтобы полностью изменить очертания карт.

Будущее региона

По прогнозам, через десятки миллионов лет Турция окажется значительно западнее нынешнего положения и станет прямым соседом Ливии. Это кардинально изменит географию всего Средиземноморья.

Одновременно изменения затронут и Европу: западная часть материка рискует отделиться и превратиться в огромный остров. В ещё более далёкой перспективе учёные допускают возможность столкновения Азии и Америки.

Советы шаг за шагом

  1. Усилить мониторинг сейсмической активности в Турции и странах Восточного Средиземноморья.
  2. Развивать технологии прогнозирования землетрясений.
  3. Усилить требования к строительству в сейсмоопасных районах.
  4. Создавать карты долгосрочных геологических изменений для стратегического планирования.
  5. Информировать население о мерах безопасности при землетрясениях.

А что если…

А что если Западная Европа действительно станет островом? Это изменит не только карту мира, но и океанические течения, климат, маршруты судоходства. Подобные сценарии, хотя и рассчитаны на миллионы лет, позволяют учёным понять масштабы тектонических сил.

FAQ

Почему Турция такая сейсмоопасная?
Она расположена на стыке трёх плит, которые постоянно оказывают давление друг на друга.

Когда Турция станет соседом Ливии?
Через 8-10 миллионов лет, если движение плит сохранится в нынешнем темпе.

Что значит "Европа распадётся"?
Речь о геологическом прогнозе: Западная Европа может отделиться и стать островом.

Мифы и правда

  • Миф: геологические изменения происходят только во время катастроф.
    Правда: плиты движутся постоянно, просто очень медленно.
  • Миф: Европа может исчезнуть за одно землетрясение.
    Правда: речь идёт о процессах на миллионы лет.
  • Миф: прогнозы учёных не имеют практической ценности.
    Правда: они помогают готовиться к землетрясениям уже сегодня.

3 интересных факта

  1. Линия разлома от Турции до Ирана протянулась на 1500 км.
  2. Анатолийская плита движется со скоростью, сравнимой с ростом ногтя.
  3. В истории Земли континенты неоднократно распадались и вновь соединялись.

Исторический контекст

  • Древность: формирование Средиземноморья как остатка океана Тетис.
  • XX век: формулировка теории тектоники плит.
  • XXI век: компьютерное моделирование долгосрочных геологических процессов.

Уточнения

Текто́ника син. Геотектоника (от греч. τεκτονικός, строительное искусство) — общая часть геотектоники, изучающая геологические процессы, которые контролируют структуру и свойства тектоносферы Земли и других планет, а также историю движений, изменяющих эту структуру.

Ма́лая А́зия (греч. Μικρά Ασία, лат. Asia Minor), Натолия или Анато́лия (греч. Ανατολία; тур. Anadolu) — полуостров на западе Передней Азии, прилегающий к Балканам. Срединная часть территории современной Турции. Омывается Чёрным, Мраморным, Эгейским и Средиземным морями и проливами Босфор и Дарданеллы, отделяющими Азию от Европы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Мир. Новости мира
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Тайный резерв электромобиля: почему не стоит бояться нулевого заряда — новое исследование
Средиземноморская головоломка: как скоро тектонический разлом разделит Турцию и Ближний Восток
Копеечное средство с кухни сделает роллы как в ресторане: бамбуковый коврик можно выбрасывать
Греция удивит: путешественник открыл 3 острова мечты и 2 полных разочарования
Неожиданный подкат: Вера Брежнева прислала Славе Комиссаренко пикантное сообщение
Сосна, которая переживает поколения: как маленькое деревце доживает до 150 лет
Ложка к ложке — и здоровье меняется: замена привычки становится шансом на долгую жизнь
Культурный день в Москве дешевле похода в кино: как уложиться в 1000 рублей и увидеть всё главное
Вся хитрость в сметане: рецепт быстрых круассанов без дрожжей, которые получатся у каждого
Белый трон смеётся над вами: хитрость с подручными средствами спасает даже старый унитаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.