Биологический возраст 117-летней долгожительницы был моложе на 23 года

С 17 января 2023 года по 19 августа 2024 года испанка Мария Браньяс Морера официально носила звание старейшего человека на планете. Она ушла из жизни в возрасте 117 лет и 168 дней, оставив после себя не только память, но и уникальный научный след: её организм стал объектом тщательного изучения. Команда исследователей попыталась разгадать секрет её феноменальной продолжительности жизни, анализируя генетику, микробиом и привычки.

Фото: https://www.freepik.com Женщина

Уникальный геном

Когда Марии исполнилось 116 лет, учёные собрали образцы крови, слюны и кала. Генетический анализ выявил исключительный набор вариантов генов, связанных с долголетием у разных видов животных — от собак до мух. По словам Манеля Эстеллера из Исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне, у Мореры отсутствовали гены, повышающие риск онкологии, деменции или метаболических нарушений. Напротив, её организм обладал множеством защитных вариантов.

Сильное сердце и ясный ум

Исследования показали: липидный обмен Мореры был одним из самых эффективных за всю историю наблюдений. Уровень холестерина оставался необычайно низким, что защищало как сердце, так и когнитивные функции. Такой результат учёные объясняют сочетанием наследственности и умеренной диеты, благодаря которым вредные молекулы быстро нейтрализовались.

Роль питания и привычек

Мария никогда не курила и не употребляла алкоголь. Она придерживалась классической средиземноморской диеты, в основе которой — овощи, фрукты, бобовые, оливковое масло. Особое место занимал простой йогурт без сахара: три порции в день были её ежедневным ритуалом.

Молодой микробиом в пожилом возрасте

Неожиданным открытием стала высокая концентрация актинобактерий в её кишечнике, особенно пробиотических бифидобактерий. Обычно с возрастом их количество падает, но у долгожителей наблюдается обратная картина. Эти бактерии снижают воспаление и могут замедлять процессы старения. Учёные полагают, что именно йогурт помогал поддерживать этот баланс.

Биологический возраст против хронологического

Исследователи применили эпигенетические часы на основе метилирования ДНК. Результаты показали: биологический возраст Марии был в среднем на 23 года меньше её паспортного. Это объясняет её способность сохранять здоровье и ясность разума столь долго.

Важность сочетания факторов

Эстеллер подчёркивает: одного гена или привычки недостаточно. Для долголетия важно сочетание хорошей генетики, молодого микробиома, эффективного иммунитета, замедленного биологического старения и здорового образа жизни. Отказ от вредных привычек, низкожировое питание и физическая активность формируют фундамент для долгой жизни.

Вот 5 практических рекомендаций, которые можно вынести из опыта Марии Браньяс Мореры и исследований её организма. Они не гарантируют 117 лет жизни, но могут повысить шансы на здоровье и долголетие.

5 привычек долгожителей

1. Соблюдать простую и сбалансированную диету

Средиземноморский рацион — овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки, рыба и оливковое масло. Минимум обработанных продуктов и сахара.

2. Включать пробиотики

Регулярное употребление йогурта или продуктов, богатых полезными бактериями, помогает поддерживать здоровый микробиом кишечника, снижает воспаление и укрепляет иммунитет.

3. Избегать вредных привычек

Отказ от курения и алкоголя снижает нагрузку на сердце, печень и сосуды, а также уменьшает риск хронических заболеваний.

4. Поддерживать когнитивную активность и ясность ума

Общение, чтение, обучение новому — всё это помогает мозгу оставаться "в форме" и защищает от когнитивных нарушений.

5. Следить за умеренной физической активностью

Не обязательно спорт высоких нагрузок: прогулки, лёгкая гимнастика, работа по дому — всё это поддерживает обмен веществ и здоровье сосудов.

Осторожность в выводах

Однако не все учёные склонны видеть в случае Мореры универсальный рецепт. Ричард Фарагер из Брайтонского университета предупреждает: изучение одного долгожителя не даёт полной картины. Возможно, её долголетие связано с редкой генетической особенностью или просто с везением. Чтобы подтвердить гипотезу, нужны данные о долголетии в её семье, а они отсутствуют.