Когти, скорость и кость крокодила в зубах: в Патагонии нашли хищника, способного свергнуть тираннозавра

7:50
Наука

Палеонтологи описали нового хищного динозавра из Патагонии и нашли рядом с его пастью… кость крокодила. Научная сенсация не только в эффектной "улике обеда". Находка закрывает важные пробелы в понимании загадочной группы мега рапторов и показывает, что в позднем меловом мире у вершины пищевой пирамиды было больше одного сценария "как быть супер-хищником".

Мега раптор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мега раптор

Что именно нашли и где

Речь о новом виде Joaquinraptor casali - представитель мега рапторов (Megaraptora), отряда хищных тероподов с удлинёнными черепами и мощными когтистыми передними конечностями. Скелет обнаружен в аргентинской Патагонии, в свите Лаго Кольуэ Уапи (Lago Colhué Huapi), возрастом около 66-70 млн лет — самый конец мелового периода. Среди найденного: части черепа, плечевого пояса, конечностей, рёбра и позвонки. Это один из наиболее полно сохранившихся мега рапторов на сегодня.

Кость в пасти: что это доказывает

Между челюстями Joaquinraptor палеонтологи обнаружили фрагмент конечности крупного родственника крокодилов. Такой "застрявший" трофей — редчайшее окно в реальные поведенческие сцены: динозавр, вероятно, погиб в процессе питания или вскоре после него. Это прямое свидетельство рациона и косвенный намёк на позицию в экосистеме — уровень вершины пищевой цепи.

Размеры и комплектация охотника

По оценке, длина тела — около 7 метров (≈23 фута), масса — порядка тонны. В отличие от "тяжеловеса" тираннозавра, этот хищник был стройнее, с более лёгким черепом, меньшими зубами, но длинными вооружёнными когтями руками — набор, подходящий для активной охоты и удержания крупной добычи.

Как появился Joaquinraptor

Исследователи узнали в костях уникальные признаки, отличающие новый вид от прочих мега рапторов. Экземпляр извлечён из патагониских отложений, датируемых непосредственно перед меловым вымиранием, что делает его одним из "последних" мега рапторов по времени существования. Вид назван в Nature Communications; авторы указывают, что это открытие уточняет разнообразие и эволюционные связи группы в Южной Америке.

Почему это важно

Мега рапторы — "тёмная лошадка" среди тероподов: фрагментарные находки долго мешали понять, кто они такие и как охотились. Новый скелет — почти "конструктор с инструкцией": анатомия, возраст, среда и пища в одном наборе данных. Это помогает сопоставить "южноамериканский путь" эволюции хищников с северным сценарием, где доминировали тираннозавры.

Сравнение: разные стратегии вершины пищевой цепи

Параметр Joaquinraptor (мега рапторы) Tyrannosaurus (тираннозавры) Крупные крокодиломорфы
Основной "инструмент" Длинные когтистые руки + укус Мощный укус, массивный череп Хватка челюстей из засады
Телосложение Более лёгкое, подвижное Очень массивное Полуводный, тяжёлый
Типичная добыча Крокодиломорфы, молодые титанозавры, гадрозавры Крупные растительноядные Рептилии, молодые динозавры
Ключевая находка Кость крокодила в челюстях Следы укусов на костях добычи Содержимое желудков/капролиты
Время/регион Поздний мел, Патагония Поздний мел, Северная Америка Поздний мел, Южная Америка

Ошибка → Последствие → Альтернатива (ItemList)

  • Ошибка: "кость в пасти" = 100% доказательство активной охоты.
    Последствие: игнорирование падальничества и сложных сценариев.
    Альтернатива: держать открытыми обе версии — активный захват и кормление тушей; искать следы укусов/переломов на кости крокодила.

  • Ошибка: переносить "североамериканскую" модель на Патагонию.
    Последствие: неверная реконструкция экосистемы.
    Альтернатива: сравнивать региональные линии эволюции хищников отдельно.

  • Ошибка: судить о всём отряде по одному экземпляру.
    Последствие: чрезмерные обобщения.
    Альтернатива: сопоставлять с другими мега рапторами и крокодиломорфами того же возраста.

А что если это был случайный контакт костей

Тафономия бывает коварной: течение, осыпания, падение черепа на кость добычи. Но локализация фрагмента именно между челюстями, плюс общий контекст находки, делают версию кормления более правдоподобной, хотя не исключают альтернатив.

Плюсы и минусы поведенческих улик

Подход Плюсы Минусы
"Кость в пасти" Почти "моментальный снимок" поведения Редкость, риск тафономических совпадений
Содержимое кишечника Прямое доказательство рациона Почти не сохраняется
Следы зубов на костях добычи Массовый материал Трудно связать с конкретным видом
Изотопы/микроизнос зубов Долговременная диета Нет "сцены" охоты

FAQ

Кто такой Joaquinraptor casali

Новый вид хищного теропода из группы мега рапторов; жил ~67 млн лет назад в Патагонии.

Почему мега рапторы важны

Они показывают альтернативный путь к "статусу" супер-хищника — меньше зубной "артиллерии", больше роли когтистых рук.

Правда ли, что он ел крокодилов

Как минимум один крупный крокодиломорф стал его пищей — свидетельство в виде кости между челюстями.

Где нашли кости

Свита Лаго Кольуэ Уапи в Патагонии; найдено множество элементов скелета, включая части черепа и конечностей.

Кто дал имя

Опубликовано в Nature Communications; в заметках указывается, что название связано с именем сына одного из авторов.

Мифы и правда

Все топ-хищники позднего мела — это вариации T. rex

Правда: в Южной Америке действовала своя "школа" хищников — мега рапторы с иными анатомическими решениями.

Если зубы не гигантские, значит не вершина

Правда: когтистые руки и подвижность могли компенсировать "скромные" зубы.

Кость в пасти — случайность, не доказательство еды

Правда: это редкая, но весомая поведенческая улика при соответствующем контексте.

Три интересных факта

  • Возраст свиты (66-70 млн лет) ставит Joaquinraptor почти у самого рубежа массового вымирания.
  • Это один из самых полно сохранившихся мега рапторов — шанс уточнить строение черепа и конечностей.
  • Мега рапторы известны из Южной Америки, Азии и Австралии - группа шире, чем часто думают.

Исторический контекст

  • Поздний мел, Патагония: формируется экосистема с титанозаврами, гадрозаврами и крупными крокодиломорфами.
  • 66-70 млн лет назад: откладываются породы свиты Лаго Кольуэ Уапи.
  • XXI век: серия находок мега рапторов помогает "собрать" их портрет по частям.
  • 2025 год: публикация описания Joaquinraptor casali в Nature Communications, "кость крокодила в пасти" — редкий моментальный снимок питания.

Патагония конца мела — это не "североамериканский повтор", а собственный мир, где лёгкий, "крылатый" по манерам мега раптор мог соревноваться с полуводными крокодиломорфами и молодыми гигантами-травоядными — и порой побеждать, оставляя улику прямо между зубов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
