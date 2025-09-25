Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игра на опережение: почему Европа и Япония выигрывают на авторынке США, а Южная Корея ждёт
Сын Иды Галич рвётся в блогеры: почему звезда не хочет делать из сына медийную фигуру
Купил — и потерял: как вторичка втягивает в суды и скандалы
Как добиться плоского живота за 3 дня? Это меню диетолога уменьшит объемы
Фикус женьшень превращается в мини-дерево за 6 приёмов: проводим японскую магию дома
Осенняя магия на сковороде: эти яблочные оладьи сведут с ума своим ароматом
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Туфля в клочья, собака счастлива: виновата вовсе не плохая дрессировка — всё решает питание
Крем скрывает, мусс матирует: ошибка в выборе тональной основы превращает кожу в маску за пять минут

Ключ к сокровищам Земли: разгадана тайна рождения алмазов из глубин мантии

4:14
Наука

Алмазы, сверкающие в кольцах и ожерельях, обязаны своим появлением на поверхности Земли редким вулканическим породам — кимберлитам. Более 70% алмазов, добываемых в мире, происходят именно из этих необычных трубок, уходящих глубоко в мантию. Но как именно они поднимаются на поверхность, остаётся загадкой, над которой учёные бьются десятилетиями.

алмаз
Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
алмаз

Тайна кимберлитов

Кимберлиты имеют форму морковки и зарождаются на глубинах более 150 км. Их магма поднимается невероятно быстро — по оценкам, до 130 км/ч — и прорывается сквозь земную кору с мощными извержениями. На своём пути она захватывает обломки пород и ксенолиты, которые становятся ключом к пониманию процессов в недрах планеты.

"Это очень интересные и в то же время загадочные породы", — сказала докторант Университета Осло Ана Анзулович.

Главная интрига заключается в том, что алмазы сохраняются только при столь стремительном подъёме. В противном случае они превратились бы в графит — более стабильную форму углерода при низком давлении.

Прорыв в исследовании

Команда учёных из Университета Осло применила химическое моделирование, чтобы воспроизвести состав протокимберлитового расплава. Они изучили, как вода (H₂O) и углекислый газ (CO₂) влияют на плотность и подвижность магмы.

Результаты показали, что именно содержание летучих веществ определяет способность расплава подниматься сквозь кратон. Для кимберлита Джерико (Северо-Запад Канады) оказалось, что необходимо минимум 8,2% CO₂, иначе извержения просто не произойдёт.

Советы шаг за шагом

  1. Использовать молекулярное моделирование для проверки различных составов расплава.
  2. Сравнивать плотность магмы с окружающими породами на разных глубинах.
  3. Определять критические концентрации CO₂ и H₂O для разных кимберлитов.
  4. Применять полученные данные для прогнозов о вероятности извержений.
  5. Сопоставлять результаты с реальными образцами из кимберлитовых трубок.

А что если…

А что если концентрация углекислого газа в мантии снизится? В таком случае подъём кимберлитов станет невозможным, а значит, новые алмазы не попадут на поверхность. Это может объяснять, почему месторождения кимберлитов распределены по Земле неравномерно и связаны с древними стабильными кратонными плитами.

FAQ

Почему алмазы не превращаются в графит?
Потому что кимберлит поднимается слишком быстро, и давление не успевает измениться.

Все ли кимберлиты содержат алмазы?
Нет, лишь часть из них алмазоносные, и состав расплава играет важную роль.

Зачем моделировать состав магмы?
Чтобы понять процессы в мантии и спрогнозировать условия для образования месторождений.

Мифы и правда

  • Миф: алмазы формируются прямо в кимберлитах.
    Правда: они рождаются глубже, а кимберлиты лишь выносят их на поверхность.
  • Миф: кимберлиты извергаются медленно, как базальтовые лавы.
    Правда: их подъём чрезвычайно быстрый.
  • Миф: состав магмы точно известен.
    Правда: большинство данных получено из изменённых пород, поэтому моделирование необходимо.

3 интересных факта

  1. Кимберлитовые трубки имеют форму моркови и простираются на глубину более 150 км.
  2. Магма кимберлитов может транспортировать до 44% мантийного перидотита.
  3. Многие крупнейшие алмазные месторождения мира связаны именно с древними кратонными платформами.

Исторический контекст

  • XIX век: первые кимберлиты обнаружены в Южной Африке.
  • XX век: развитие добычи алмазов в России и Канаде.
  • XXI век: переход к моделированию состава магмы с помощью вычислительных методов.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ из др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. Возраст самого древнего обнаруженного алмаза составляет 3,6 миллиарда лет.

Кимберли́ты (магмати́ческие го́рные поро́ды кимберли́товой се́рии) — серия магматических ультраосновных горных пород экструзивной фации, образующая трубки взрыва, а также дайки и силлы. Часто содержат ксенолиты мантийных пород и иногда содержат алмазы промышленных концентраций.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Домашние животные
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Мир. Новости мира
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Богатые тоже экономят: почему Porsche и Mercedes терпят крах на рынке EV
Будущее под угрозой: как климатические изменения меняют Каспийское море
Мачу-Пикчу: как жадность одной компании парализовала древний город инков
Первый интимный опыт Преснякова шокировал: как он собирается уберечь своих сыновей от ошибок
Шесть ключей к сохранению мышц: как не растерять силу во время похудения
Молодость не защищает: маленький животик в 22 становится сигналом будущих проблем
Один лишний ноль — и платёжка пуста: как ошибки обнуляют кошелёк
Грядка с помидорами превращается в лабораторию: эта волшебная смесь делает землю богаче год от года
Мотор мечты ушёл в прошлое: куда исчезли легендарные компрессоры из нулевых
Бензин на вес золота? Число АЗС в России сокращается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.