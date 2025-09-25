Ключ к сокровищам Земли: разгадана тайна рождения алмазов из глубин мантии

Алмазы, сверкающие в кольцах и ожерельях, обязаны своим появлением на поверхности Земли редким вулканическим породам — кимберлитам. Более 70% алмазов, добываемых в мире, происходят именно из этих необычных трубок, уходящих глубоко в мантию. Но как именно они поднимаются на поверхность, остаётся загадкой, над которой учёные бьются десятилетиями.
Кимберлиты имеют форму морковки и зарождаются на глубинах более 150 км. Их магма поднимается невероятно быстро — по оценкам, до 130 км/ч — и прорывается сквозь земную кору с мощными извержениями. На своём пути она захватывает обломки пород и ксенолиты, которые становятся ключом к пониманию процессов в недрах планеты.
"Это очень интересные и в то же время загадочные породы", — сказала докторант Университета Осло Ана Анзулович.
Главная интрига заключается в том, что алмазы сохраняются только при столь стремительном подъёме. В противном случае они превратились бы в графит — более стабильную форму углерода при низком давлении.
Команда учёных из Университета Осло применила химическое моделирование, чтобы воспроизвести состав протокимберлитового расплава. Они изучили, как вода (H₂O) и углекислый газ (CO₂) влияют на плотность и подвижность магмы.
Результаты показали, что именно содержание летучих веществ определяет способность расплава подниматься сквозь кратон. Для кимберлита Джерико (Северо-Запад Канады) оказалось, что необходимо минимум 8,2% CO₂, иначе извержения просто не произойдёт.
А что если концентрация углекислого газа в мантии снизится? В таком случае подъём кимберлитов станет невозможным, а значит, новые алмазы не попадут на поверхность. Это может объяснять, почему месторождения кимберлитов распределены по Земле неравномерно и связаны с древними стабильными кратонными плитами.
Почему алмазы не превращаются в графит?
Потому что кимберлит поднимается слишком быстро, и давление не успевает измениться.
Все ли кимберлиты содержат алмазы?
Нет, лишь часть из них алмазоносные, и состав расплава играет важную роль.
Зачем моделировать состав магмы?
Чтобы понять процессы в мантии и спрогнозировать условия для образования месторождений.
Уточнения
Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس из др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода. Возраст самого древнего обнаруженного алмаза составляет 3,6 миллиарда лет.
Кимберли́ты (магмати́ческие го́рные поро́ды кимберли́товой се́рии) — серия магматических ультраосновных горных пород экструзивной фации, образующая трубки взрыва, а также дайки и силлы. Часто содержат ксенолиты мантийных пород и иногда содержат алмазы промышленных концентраций.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.