Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19 погибших: какое наказание может грозить производителям подпольного суррогата
Место орхидеи на кухне? Это решение может быть фатальным для её цветения — вот что нужно учитывать
Домашний фитнес рушит мифы: тело меняется быстрее, чем обещают тренажёрные залы
Новая грудь — новая жизнь? Тайны маммопластики, о которых молчат рекламные буклеты
Сначала думать, потом стрелять: в России ответили генсеку НАТО, передумавшему сбивать российские самолеты
Решение, которое кажется случайным, на деле связано с безопасностью: где искать лючок и почему
Египет этой зимой манит туристов, но одна ошибка может превратить отпуск в кошмар
Эволюция в лаборатории: как мыши с человеческим геном меняют наше понимание речи
Ваш освежитель воздуха медленно отравляет кошку: как безобидный аромат приводит к отказу органов

Эти доисторические монстры исчезли вовремя: воскресни они сегодня — мегаполисы утонули бы в крови и руинах

7:02
Наука

Представьте мир, где у океанского берега на глубине кружит гигантский кит-хищник, а на лесной тропе из тени выходит кошка с клыками длиной с кухонный нож. Эти существа — не из фильма ужасов, а из реального прошлого Земли. Они исчезли миллионы и тысячи лет назад, но их биология и поведение подсказывают: окажись они рядом с нами сегодня — экосистемам и человеческим городам пришёл бы быстрый и громкий конец.

Гигантопитек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантопитек

Кто эти воскрешённые разрушители

Среди претендентов — десять легенд палеомира. Одни — сверххищники, способные ломать кости и переворачивать пищевые цепочки; другие — травоядные-гиганты, которые буквально съедали бы ландшафты.

Саблезубая кошка смилодон: рвущий атаками из засады хищник с пастью, раскрывающейся почти на прямой угол.

Мегалодон: акула весом с локомотив, быстрая, тёплокровная по меркам рыб и вечно голодная.

Шерстистый мамонт: тонны мускулов и бивней; один миг ярости — и лесополоса превращается в бурелом.

Квинкана: наземный крокодил на длинных ногах, который бегал и кромсал добычу зазубренными зубами.

Гигантопитек: трёхметровый примат с челюстями, рассчитанными на бамбук и всё, что встанет на пути.

Дейнозух: "ужасный крокодил" длиной до автобуса — и с аппетитом под стать.

Базилозавр: змееподобный кит, рвущий акул и морских коров на части.

Титанобоа: змея-ремень безопасности палеоцена, пережимающая всё живое.

Орёл Хааста: "летающий тигр" Новой Зеландии, охотившийся на птиц размером с человека.

Кетцалькоатль: гигантский птерозавр, которому тесно и в небе, и на земле.

Почему они были бы сильнее нас

Крупные тела и "дорогой" метаболизм заставляли их есть много и часто. В современном мире с фрагментированными лесами и перегруженными акваториями эти титаны смели бы конкурентов и опустошили бы ресурсы. Психологический эффект тоже не стоит недооценивать: стремительные атаки с воздуха и воды парализуют внимание — человек ошибается и проигрывает.

Кто и где стал бы главным страхом

Вид Среда Главный козырь Что пострадает первым
Смилодон Лес/саванна Рывок и клыки Крупные копытные, фермы, пастбища
Мегалодон Открытый океан Размер и скорость Киты, промысловые рыбы, рыболовство
Мамонт Тайга/тундра Масса и стаи Лесные биоценозы, инфраструктура
Квинкана Леса Австралии Бег на суше Сумчатые, скотоводство
Гигантопитек Южный Китай Потребление бамбука Бамбуковые леса, панды
Дейнозух Болота/реки Засада у воды Фауна водоёмов, ирригация
Базилозавр Мелководья Челюсти-ножницы Морские млекопитающие, туризм
Титанобоа Тропические низины Констрикция Кайманы, копытные, поселения
Орёл Хааста Леса Новой Зеландии Когти и пикирование Нелетающие птицы, мелкий скот
Кетцалькоатль Прибрежные равнины Манёвренность и рост Рептилии, рыба, птицы-гнездовья

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Романтизировать хищников ("природа разберётся"). → Крах локальных экосистем в моделях. → Показывать расчёты биоэнергетики и потребления.
  • Сравнивать с современными видами один к одному. → Неверные выводы о поведении. → Учитывать древний климат и плотность добычи.
  • Игнорировать человеческий фактор. → Занижение рисков. → Включать дороги, фермы, туризм, рыболовство в сценарии.
  • Делать ставку только на охрану территории. → "Заповедник-ловушка" и конфликт с людьми. → Комбинировать коридоры миграции и контролируемый доступ.

А что если мы действительно смогли бы вернуть их

Теоретически деэкстинкция (восстановление видов) — горячая тема. Но вернуть "тот же" вид практически невозможно: нет исходных биотопов, климат изменился, геномы фрагментарны. Гораздо реальнее — воссоздать функции: "экологические дублёры", которые выполняют роль инженеров экосистем без катастрофы для соседей.

Плюсы и минусы идеи вернуть гигантов

Плюсы Минусы
Научный прорыв и новые технологии биобезопасности Этические риски и welfare живых существ
Восстановление утраченных функций экосистем Непредсказуемые инвазии и конфликты
Рост интереса к науке и музеям Колоссальные расходы и ответственность
Тестирование методов адаптации к климату Угроза для сельского хозяйства и туризма

FAQ

Эти виды действительно могли бы уничтожить Землю

Нет, планету — нет. Но они с высокой вероятностью разрушили бы локальные и глобальные пищевые сети, а экономика (рыболовство, фермы, туризм) пострадала бы мгновенно.

Кого из десятки люди боялись бы больше всех

В воде — мегалодона и базилозавра; на суше — титанобоа и смилодона; вблизи водоёмов — дейнозуха; в небе — орла Хааста и, возможно, кетцалькоатля.

А травоядные вроде мамонта — тоже опасность

Да. Масса и поведенческие вспышки плюс аппетит — рецепт для вытаптывания лесов и аварий на дорогах.

Можно ли ужиться с ними при строгих заповедниках

Теоретически — только с огромными буферными зонами, коридорами миграции и постоянным мониторингом. Практически — цена и риски зашкаливают.

Мифы и правда

Если вымерли — значит, были слабее

Многие исчезновения — следствие климатических скачков и смены океанских течений, а не "слабости".

Гиганты медлительны и неповоротливы

Смилодон делал рывки до скоростей элитных спринтеров; крупные — не значит медленные.

Мегалодон мог бы питаться только китами — значит, редко нападал бы

Потребность в калориях сделала бы мишенью любую доступную крупную добычу, включая промысловых рыб.

Три факта, которые удивят

  • У некоторых древних акул и "крокодилов" зубы росли слоями — как расходные лезвия, готовые к замене.
  • Орёл Хааста бил так, что пробивал кожу и мышцы добычи одним ударом когтей.
  • У смилодона челюсть открывалась почти на 90°, но убивал он, вероятно, шейным броском и клыками, а не "кусачей" хваткой, как львы.

Нам не нужно оживлять чудовищ, чтобы учиться у прошлого. Достаточно бережно относиться к тем, кто живёт сегодня, и не строить будущего, в котором выживание снова станет вопросом скорости рывка и длины клыков.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Новости спорта
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу Любовь Степушова Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Историк Дарья Митина: Для Израиля границ 1967 года не существует, Палестина превращена в клочки
Туалет мстит за жёсткую воду: приём, после которого налёт исчезает на глазах
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Шарджа против Дубая: эмират, который готов украсть внимание у туристов
Эти доисторические монстры исчезли вовремя: воскресни они сегодня — мегаполисы утонули бы в крови и руинах
Магия простоты: варенье из кабачков, которое удивит вкусом тропиков
Ген победителя: почему дворняги живут дольше и болеют реже, чем породистые псы
Мороз не перебивает запах: почему зимой пот предаёт чаще, чем в жару
США готовят удар по фарминдустрии Европы
Сметана помогает усваивать витамины: этот процент жирности считается золотой серединой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.