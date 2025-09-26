Планета, где дождь не долетает до земли: какие еще ужасы приготовила Венера для всего живого

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Смерть всегда пугает неизвестностью. Но есть сценарии, где даже несколько минут превращаются в пытку. Одним из самых страшных мест во Вселенной для человека считается Венера. Эта планета способна уничтожить живое быстрее, чем можно осознать происходящее.

Венера
Фото: flickr.com by NASA/SDO, AIA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

Адские условия поверхности

Атмосфера Венеры плотнее земной в 93 раза. Давление на уровне поверхности сравнимо с тем, будто человек оказался на глубине почти километра под океаном. Сделать вдох невозможно, а если и получится, в лёгкие попадёт воздух, на 96% состоящий из углекислого газа. Это мгновенно вызывает удушье и состояние гиперкапнии: дезориентацию, панику и паранойю.

К этому добавляется жара. Температура достигает почти 900 градусов по Фаренгейту — достаточно, чтобы металл плавился, а тело человека запекалось, словно в печи. Кислотные облака, которые проливаются серной кислотой, испаряются, не достигая почвы: жара сильнее любой химии.

Когда-то Венера была другой

Сегодня Венера кажется символом мёртвой планеты, но в её прошлом были шансы на жизнь. Учёные называют её "сестрой Земли" из-за схожего размера и строения ядра. Миллиарды лет назад здесь могли быть океаны, а температура была мягче. Но Солнце постепенно становилось ярче и горячее. Вода испарилась, образовав плотные облака пара. Они создали парниковый эффект, который ускорил катастрофу. Когда ультрафиолетовое излучение разрушило молекулы воды, в атмосфере остались лишь углекислый газ и серная кислота. Планета превратилась в ловушку без шансов на жизнь.

Сравнение планетных миров

Планета Давление Температура Возможность жизни
Земля 1 атм +15 °C Есть вода, атмосфера, биосфера
Марс 0,006 атм -60 °C Подземная вода, возможные микробы
Венера 93 атм +460 °C Условий для жизни нет
Европа (спутник Юпитера) Лёд, океан под поверхностью -160 °C Вероятны микробные формы
Церера Лёд, органика -100 °C Потенциал ограничен

Как исследуют Венеру

  • Используют зондирование: к орбите планеты отправляют автоматические станции (например, Venus Express).
  • Применяют радиолокацию для изучения рельефа сквозь плотные облака.
  • Разрабатывают спускаемые аппараты с усиленной защитой от давления и температуры.
  • Изучают атмосферу с помощью спектроскопии, фиксируя состав газов и возможные биосигнатуры.
  • Тестируют материалы для будущих миссий, чтобы аппараты выдержали хотя бы несколько часов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка высадить незащищённый аппарат.
    Последствие: полное разрушение за минуты.
    Альтернатива: разработка сверхпрочных спускаемых капсул.

  • Ошибка: игнорирование химического состава атмосферы.
    Последствие: мгновенная коррозия оборудования.
    Альтернатива: использование сплавов с устойчивостью к кислотам.

  • Ошибка: посадка на открытую поверхность без охлаждения.
    Последствие: перегрев и отказ техники.
    Альтернатива: активные системы охлаждения и термозащита.

А что если Венера станет пригодной

Теоретически можно представить сценарий терраформирования. Учёные обсуждают зеркала на орбите, которые снизят температуру, или запуск микроорганизмов, перерабатывающих углекислый газ. Но пока это лишь гипотеза: технологий для подобного эксперимента нет. Да и проект потребовал бы ресурсов всей планеты Земля.

Плюсы и минусы Венеры

Плюсы Минусы
Близость к Земле — всего 40 млн км Смертельная температура
Схожие размеры и плотность Давление в 93 раза выше земного
Потенциальные данные о прошлом планеты Сернокислотные облака
Возможность изучить парниковый эффект Полная непригодность для человека

FAQ

Можно ли человеку выжить на Венере в скафандре

Нет, ни один существующий скафандр не выдержит таких условий.

Сколько стоила миссия Венера-13

Точные суммы в рублях и долларах трудно перевести, но проект был частью советской космической программы 1980-х и обошёлся в миллионы рублей.

Что лучше изучать — Марс или Венеру

С точки зрения перспектив колонизации выгоднее Марс, но Венера даёт важные уроки о климатических изменениях и парниковом эффекте.

Мифы и правда

  • Миф: на Венере можно построить базу в облаках.
    Правда: давление и химический состав атмосферы слишком агрессивны, а данные о фосфине остаются спорными.

  • Миф: венера никогда не имела воды.
    Правда: модель развития планеты подтверждает существование океанов в далёком прошлом.

  • Миф: аппараты могут работать там годами.
    Правда: рекорд выживания — чуть больше двух часов у советского аппарата.

Три интересных факта

  • Венеру видно на небе ярче всех планет, её называют "утренняя звезда".
  • На планете сутки длиннее года: вращение вокруг своей оси занимает 243 земных дня.
  • Венера вращается в противоположную сторону по сравнению с Землёй.

В итоге Венера остаётся для нас не местом будущего обитания, а наглядным напоминанием о том, насколько хрупким и уникальным является земной мир.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
