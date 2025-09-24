Когда кишечник сам выбирает продукты — и это реально работает

Университет Оттавы запустил масштабный проект по созданию инструмента на базе искусственного интеллекта, который сможет формировать индивидуальное меню для людей с синдромом раздражённого кишечника (СРК). Новая технология направлена на то, чтобы уйти от стандартных диетических рекомендаций и предложить пациентам решения, учитывающие особенности их микробиома.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Живот

Почему стандартные подходы не работают

Сегодня в Канаде более 300 тысяч человек живут с СРК, включая такие тяжёлые заболевания, как болезнь Крона и язвенный колит. Эти расстройства крайне индивидуальны, и лечение во многом зависит от особенностей организма. Хотя диета играет важную роль в поддержании здоровья, кишечный микробиом каждого человека уникален. Из-за этого универсальные схемы питания часто оказываются малоэффективными, а лечение становится непредсказуемым.

Технология и финансирование

Проект получил мощную финансовую поддержку — Фонд семьи Уэстон выделил 10 миллионов долларов на его реализацию в течение трёх лет. Эти средства позволят исследователям не только разработать прототип, но и протестировать его в клинических условиях. Руководят проектом профессор Ален Стинци из Университета Оттавы и профессор Хизер Армстронг из Университета Альберты.

RapidAIM — сердце исследования

Ключевым элементом работы станет уникальная платформа RapidAIM, созданная в Университете Оттавы. Она позволяет отслеживать реакцию микробиома конкретного человека на разные виды углеводов. Собранные данные будут использованы для обучения модели ИИ, способной выдавать персональные рекомендации по питанию. В проект вовлечены исследовательские центры со всей Канады, что придаёт ему национальный масштаб.

Прорыв в лечении СРК

Цель инициативы — выйти за рамки общих советов и предложить людям с СРК диеты, которые действительно работают. Ожидается, что новый инструмент станет полезным не только для пациентов, но и для врачей, которые смогут включать данные о микробиоме в свои схемы лечения. Такой подход поможет снизить побочные эффекты, сделает терапию более доступной и повысит качество жизни пациентов.

Вклад в систему здравоохранения

Около 1% населения Канады страдает СРК, и это один из самых высоких показателей в мире. Существующие методы лечения не всегда предотвращают приступы и часто стоят дорого. Персонализированные диетические стратегии могут дополнить классическую терапию, снизить нагрузку на систему здравоохранения и подарить пациентам больше контроля над своим состоянием.

Поддержка и перспективы

Президент Фонда семьи Уэстон Гарфилд Митчелл отметил, что такие инвестиции отражают уверенность в силе научных идей, которые способны изменить будущее медицины. Поддержка местных исследователей создаёт основу для новых подходов к лечению, профилактике и уходу за пациентами, открывая путь к настоящей революции в гастроэнтерологии.