1:50
Наука

Исследование, опубликованное в журнале L'Anthropologie, предполагает, что незадолго до ледникового периода глобальное потепление могло привести к смещению муссонных дождей на север.

Древний человек у костра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний человек у костра

Из Африки в Азию

Это, в свою очередь, могло позволить доисторическим гомининам мигрировать из Африки, пересечь казахские степи и Гиндукуш, и в конечном итоге достичь северной Индии почти 3 миллиона лет назад. 

На данный момент древнейшие подтверждённые останки гоминина за пределами Африки датируются примерно 1,85 миллиона лет назад и были найдены в Дманиси, Грузия. Но в середине 1980-х годов археологи в Китае обнаружили челюстную кость, которую сначала оценили как принадлежащую древнему виду человека возрастом 2,5 миллиона лет, а также набор каменных орудий. 

Несколько лет спустя стало известно, что эта челюсть принадлежит неизвестному виду вымершей обезьяны, хотя большинство ученых считают, что каменные артефакты действительно были изготовлены людьми. Из-за отсутствия настоящих окаменелостей сложно определить время пребывания гоминидов на этом месте и, соответственно, как и когда эти орудия там оказались.  

Находка на стоянке в Пенджабе

Однако авторы нового исследования отметили находку на стоянке Масол в Пенджабе (Индия), где было найдено много орудий, похожих на те, что обнаружены в Лонгупо, а также "неоспоримые" свидетельства разделки животных гомининами. Датировав каменную утварь и разделанные кости возрастом 2,95 миллиона лет, исследователи пытаются выяснить, могли ли наши предки достичь субконтинента в столь ранний период, пишет planet-today.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Климатический ключ: как потепление открыло путь к древним миграциям из Африки
