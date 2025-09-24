Космический водопровод: как миллиард лет назад вода изменила астероид Рюгу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

С момента прибытия на Землю образцов с астероида Рюгу, добытых миссией "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), учёные с энтузиазмом ожидали начала исследований.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Всё из-за удара

Рюгу представляет собой астероид, состоящий из множества фрагментов, где пустоты составляют до половины его объема. Недавнее исследование, представленное в журнале Nature, указывает на то, что жидкая вода циркулировала внутри этого углеродистого астероида более миллиарда лет после его формирования. Вероятной причиной этому послужил удар, который растопил содержащийся внутри лед и образовал пути для движения талой воды. Руководителем исследования является Цуёси Иидзука из Токийского университета.

Астероиды о многом расскажут

Астероиды имеют большое значение для астрономов, поскольку они содержат ключевую информацию о процессах формирования Солнечной системы. Они служат исходным материалом для образования планет и, в отличие от более крупных тел, таких как Марс или Земля, они не претерпели значительных преобразований в результате таких явлений, как дифференциация, нагрев и геологическая активность, пишет planet-today.

