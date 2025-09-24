Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса

Как правило, подобное событие случается после мощного шторма, чаще всего в период между маем и июнем.

Дождь

Необычный улов

После сильного ливня небо темнеет, и сотни мелких живых рыбок оказываются плавающими на земле — на улицах, во дворах и полях. Вместо спасения от стихии, жители Йоро, с ведрами и корзинами в руках, собирают этот необычный "улов". Для них это небесный дар и давняя традиция.

Несмотря на веру местных в чудесное происхождение, учёные ищут научное объяснение. Основная гипотеза заключается в том, что рыбы поднимаются в воздух водяными смерчами (водными аналогами торнадо) или очень сильными ветрами. Они могут вытягиваться из рек, находящихся даже в нескольких километрах от города, и переноситься по воздуху, чтобы в итоге выпасть в Йоро вместе с дождем.

Местные жители, однако, объясняют это явление иначе. Согласно легенде 19 века, местный священник, видя нужду и голод населения, взмолился о помощи к Богу. Бог услышал его молитвы и послал рыбный дождь, чтобы никто не остался голодным.

Фестиваль рыбного дождя

Ежегодно в Йоро проводится фестиваль рыбного дождя, посвященный этому чуду. Это событие, наполненное музыкой, едой и танцами, объединяет местное население, привлекает туристов со всего мира и напоминает о силе природы.

Для ученых остается много загадок, в частности, почему это явление происходит настолько регулярно в одном месте.