Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарплата больше 100 тысяч: новый ориентир или временное явление
Хризантемы или болото? Ошибки, из-за которых цветы погибают быстрее сорняков
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Секрет бабушкиного торта раскрыт: 5 ингредиентов, и вы — кондитер, ведь печь ничего не нужно
Запах исчезнет навсегда: смешайте эти 3 компонента, и трубы скажут вам спасибо
25 лет вместе без штампа: почему Маша Распутина и Виктор Захаров пошли в загс только сейчас
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Защита бизнеса или ущемление прав потребителей? В России обсудят новые правила возврата товаров
Загадка тысячелетий: как древние египтяне подняли каменные глыбы без рабов и колесниц

Послание из другого измерения: земные детекторы засекли сигнал, пришедший из параллельной Вселенной

1:37
Наука

В 2019 году земные детекторы гравитационных волн зафиксировали сигнал, вызвавший недоумение в научном сообществе.

Черные дыры
Фото: https://commons.wikimedia.org by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Черные дыры

Столкновение чёрных дыр

Гравитационные волны, представляющие собой колебания в структуре пространства-времени, обычно возникают при столкновении массивных объектов, таких как чёрные дыры.

Однако, этот конкретный сигнал, названный GW190521, был необычайно коротким, продолжаясь менее десятой доли секунды, что контрастирует с продолжительными звуками, обычно сопровождающими слияние чёрных дыр.

Теперь исследователи выдвинули гипотезу, что этот странный сигнал мог быть перенесенным из параллельной вселенной.

В предварительной научной работе, группа под руководством доктора Ци Лая из Университета Китайской академии наук, утверждает, что GW190521 может быть "отголоском" схлопывания червоточины.

Червоточина

Предполагается, что если столкновение двух чёрных дыр было достаточно мощным, чтобы создать туннель между вселенными, то гравитационный сигнал мог пройти через горловину червоточины в наше пространство.

Кратковременное открытие червоточины могло бы объяснить внезапное прекращение сигнала GW190521.

Несмотря на то, что моделирование указывает на маловероятность такого сценария, доктор Лай утверждает, что имеющиеся данные не исключают возможность того, что сигнал пришёл из другой Вселенной.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Новости спорта
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Шоу-бизнес
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Последние материалы
Защита бизнеса или ущемление прав потребителей? В России обсудят новые правила возврата товаров
Загадка тысячелетий: как древние египтяне подняли каменные глыбы без рабов и колесниц
Неожиданное решение: что пассажиры круизов прячут в самых неожиданных местах
Спустя два года: Жека открыл сердце новой любви после самоубийства жены — что об этом думают дети
Рынок на грани скачка цен: владельцам авто с мощными моторами придётся платить втрое
Заяц в супе, кабан в печи, лиса под землёй: почему дичь с ценным мехом не стала блюдом на русском столе
Послание из другого измерения: земные детекторы засекли сигнал, пришедший из параллельной Вселенной
Алмазная отрасль Бельгии оказалась на грани выживания из-за антироссийских санкций
Вся семья будет в восторге: зимний миш-маш по этому рецепту исчезает со стола мгновенно
Волшебный уход или пустая трата денег: разоблачение тренда на ночные маски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.