Послание из другого измерения: земные детекторы засекли сигнал, пришедший из параллельной Вселенной

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2019 году земные детекторы гравитационных волн зафиксировали сигнал, вызвавший недоумение в научном сообществе.

Фото: https://commons.wikimedia.org by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Черные дыры

Столкновение чёрных дыр

Гравитационные волны, представляющие собой колебания в структуре пространства-времени, обычно возникают при столкновении массивных объектов, таких как чёрные дыры.

Однако, этот конкретный сигнал, названный GW190521, был необычайно коротким, продолжаясь менее десятой доли секунды, что контрастирует с продолжительными звуками, обычно сопровождающими слияние чёрных дыр.

Теперь исследователи выдвинули гипотезу, что этот странный сигнал мог быть перенесенным из параллельной вселенной.

В предварительной научной работе, группа под руководством доктора Ци Лая из Университета Китайской академии наук, утверждает, что GW190521 может быть "отголоском" схлопывания червоточины.

Червоточина

Предполагается, что если столкновение двух чёрных дыр было достаточно мощным, чтобы создать туннель между вселенными, то гравитационный сигнал мог пройти через горловину червоточины в наше пространство.

Кратковременное открытие червоточины могло бы объяснить внезапное прекращение сигнала GW190521.

Несмотря на то, что моделирование указывает на маловероятность такого сценария, доктор Лай утверждает, что имеющиеся данные не исключают возможность того, что сигнал пришёл из другой Вселенной.