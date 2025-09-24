Один анализ, тысячи ответов: насколько точны прогнозы врачей с помощью ИИ

Травмы спинного мозга — одна из самых сложных проблем медицины. Они приводят к тяжёлым последствиям, непредсказуемым сценариям восстановления и требуют интенсивного лечения. Учёные из Университета Ватерлоо нашли новый подход, который может изменить правила игры: использование стандартных анализов крови в сочетании с алгоритмами машинного обучения.
Исследование показало, что привычные тесты, доступные в любой больнице, могут стать надёжным инструментом раннего прогнозирования. Это позволит врачам быстрее оценивать тяжесть повреждений и вероятность летального исхода, а значит — принимать более точные решения в критические первые дни.
По данным ВОЗ, более 20 миллионов человек в мире живут с последствиями травм спинного мозга, и каждый год регистрируется около 930 тысяч новых случаев. Сегодня врачи часто сталкиваются с трудностями при ранней диагностике: стандартные неврологические обследования зависят от реакции пациента и не всегда надёжны.
"Стандартные анализы крови могут предоставить врачам важную и доступную информацию, которая поможет спрогнозировать риск смерти, наличие травмы и степень её тяжести", — сказал профессор Университета Ватерлоо Абель Торрес Эспин.
Исследователи проанализировали данные более чем 2600 пациентов в США, обработав миллионы показателей крови за первые три недели после травмы.
Команда использовала алгоритмы машинного обучения, чтобы выявить скрытые закономерности в уровнях электролитов, иммунных клеток и других стандартных параметрах.
"Хотя один биомаркер, измеренный в один конкретный момент времени, может иметь прогностическую ценность, более полная картина складывается из нескольких биомаркеров и изменений, которые они претерпевают с течением времени", — пояснила научный сотрудник Марзие Муссави Ризи.
Модели показали высокую точность в прогнозировании смертности и тяжести травм уже через 1-3 дня после поступления в больницу, превосходя традиционные неспецифические индексы.
А что если этот метод станет стандартом? Тогда даже небольшие клиники без доступа к МРТ и специализированным биомаркерам смогут прогнозировать тяжесть травм. Это даст шанс миллионам пациентов по всему миру получить своевременную помощь и повысит эффективность интенсивной терапии.
Можно ли использовать этот метод в обычной больнице?
Да, поскольку он основан на стандартных анализах крови.
Насколько точны прогнозы?
Уже через 1-3 дня точность выше, чем у традиционных индексов тяжести.
Заменит ли он МРТ?
Нет, но станет важным дополнением, особенно там, где нет доступа к дорогостоящему оборудованию.
Уточнения
Спинно́й мозг (лат. medulla spinalis) — орган центральной нервной системы позвоночных, расположенный в позвоночном канале. Внутри спинного мозга имеется полость, называемая центральным каналом (лат. canalis centralis) который заполнен спинномозговой жидкостью.
