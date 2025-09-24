Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота на крыльце или головная боль в саду: вся правда о магазинных хризантемах
Анализы сияют — беременность молчит: что делать при идиопатическом бесплодии
Гости будут умолять дать рецепт: простой трюк сделает вашу запеканку незабываемой
Парацетамол опасен? Мария Погребняк не знает кому верить — Трампу или врачам
Секрет экономных водителей раскрыт: но есть одна опасность
Копеечный раствор творит чудеса: забытый приём осенью спасает клубнику от вымерзания и болезней
Колпачок в ведро — и дом другой: секрет блеска полов и аромата настоящего уюта
Невинный букет, который доводит до смерти: скрытая угроза для животных — хватит лишь капли пыльцы
Колодки тают быстрее, чем бензин в баке: названы главные виновники

Один анализ, тысячи ответов: насколько точны прогнозы врачей с помощью ИИ

4:46
Наука

Травмы спинного мозга — одна из самых сложных проблем медицины. Они приводят к тяжёлым последствиям, непредсказуемым сценариям восстановления и требуют интенсивного лечения. Учёные из Университета Ватерлоо нашли новый подход, который может изменить правила игры: использование стандартных анализов крови в сочетании с алгоритмами машинного обучения.

Пробирки с образцами крови
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пробирки с образцами крови

Исследование показало, что привычные тесты, доступные в любой больнице, могут стать надёжным инструментом раннего прогнозирования. Это позволит врачам быстрее оценивать тяжесть повреждений и вероятность летального исхода, а значит — принимать более точные решения в критические первые дни.

Суть открытия

По данным ВОЗ, более 20 миллионов человек в мире живут с последствиями травм спинного мозга, и каждый год регистрируется около 930 тысяч новых случаев. Сегодня врачи часто сталкиваются с трудностями при ранней диагностике: стандартные неврологические обследования зависят от реакции пациента и не всегда надёжны.

"Стандартные анализы крови могут предоставить врачам важную и доступную информацию, которая поможет спрогнозировать риск смерти, наличие травмы и степень её тяжести", — сказал профессор Университета Ватерлоо Абель Торрес Эспин.

Исследователи проанализировали данные более чем 2600 пациентов в США, обработав миллионы показателей крови за первые три недели после травмы.

Как работает метод

Команда использовала алгоритмы машинного обучения, чтобы выявить скрытые закономерности в уровнях электролитов, иммунных клеток и других стандартных параметрах.

"Хотя один биомаркер, измеренный в один конкретный момент времени, может иметь прогностическую ценность, более полная картина складывается из нескольких биомаркеров и изменений, которые они претерпевают с течением времени", — пояснила научный сотрудник Марзие Муссави Ризи.

Модели показали высокую точность в прогнозировании смертности и тяжести травм уже через 1-3 дня после поступления в больницу, превосходя традиционные неспецифические индексы.

Советы шаг за шагом для врачей

  1. Включать динамические анализы крови в протокол оценки при поступлении.
  2. Использовать системы машинного обучения для обработки больших массивов данных.
  3. Сравнивать прогнозы с клинической картиной для уточнения диагноза.
  4. Со временем расширять базы данных пациентов для повышения точности алгоритмов.
  5. Применять подход не только при травмах спинного мозга, но и в других отделениях интенсивной терапии.

А что если…

А что если этот метод станет стандартом? Тогда даже небольшие клиники без доступа к МРТ и специализированным биомаркерам смогут прогнозировать тяжесть травм. Это даст шанс миллионам пациентов по всему миру получить своевременную помощь и повысит эффективность интенсивной терапии.

FAQ

Можно ли использовать этот метод в обычной больнице?
Да, поскольку он основан на стандартных анализах крови.

Насколько точны прогнозы?
Уже через 1-3 дня точность выше, чем у традиционных индексов тяжести.

Заменит ли он МРТ?
Нет, но станет важным дополнением, особенно там, где нет доступа к дорогостоящему оборудованию.

Мифы и правда

  • Миф: для прогнозирования нужны только сложные методы, вроде МРТ.
    Правда: рутинные анализы крови в сочетании с ИИ могут дать сопоставимые результаты.
  • Миф: один показатель крови решает всё.
    Правда: важна динамика и комплекс биомаркеров.
  • Миф: ИИ полностью заменит врачей.
    Правда: алгоритмы помогают, но окончательные решения принимают специалисты.

Интересные факты

  • Каждый год в мире происходит почти миллион новых случаев травм спинного мозга.
  • Магнитно-резонансная томография, хотя и точна, недоступна во многих регионах мира.
  • Врачи давно используют кровь как "зеркало здоровья", но впервые ИИ позволил раскрыть её прогностический потенциал при травмах.

Исторический контекст

  • 1990-е: первые попытки прогнозировать исходы травм по неврологическим тестам.
  • 2000-е: развитие методов визуализации (МРТ).
  • 2010-е: появление биомаркеров, но дорогих и редких.
  • 2020-е: прорыв — применение ИИ к рутинным анализам крови.

Уточнения

Спинно́й мозг (лат. medulla spinalis) — орган центральной нервной системы позвоночных, расположенный в позвоночном канале. Внутри спинного мозга имеется полость, называемая центральным каналом (лат. canalis centralis) который заполнен спинномозговой жидкостью.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Мир. Новости мира
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Колпачок в ведро — и дом другой: секрет блеска полов и аромата настоящего уюта
Невинный букет, который доводит до смерти: скрытая угроза для животных — хватит лишь капли пыльцы
Колодки тают быстрее, чем бензин в баке: названы главные виновники
Мясной соус станет хитом: добавьте этот неожиданный ингредиент, и вкус преобразится
Отцы-основатели Вселенной: каким образом магнитные поля изменили космос
Как в 60 лет выглядеть на 40? Вот сколько для этого шагов в день нужно проходить
От 15 до 30 тысяч: почему скоро курить в подъезде будет невыгодно
Гибриды сжирают ваши деньги: эти 4 машины-иллюзии стоит избегать
Маникюр под прицелом мифов: правда, из-за которой гель-лак перестанет казаться врагом ногтей
Ксения Бородина в шоке: телеведущая обнаружила мужика у спальни дочери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.