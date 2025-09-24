Отцы-основатели Вселенной: каким образом магнитные поля изменили космос

Учёные сделали шаг к пониманию одной из самых загадочных сил природы — космических магнитных полей. Новое исследование показало, что слабые поля, возникшие на заре Вселенной, всё ещё оказывают заметное влияние на гигантскую космическую паутину — нитевидную сеть из галактик и межгалактического вещества, соединяющую всё мироздание.
Команда из Международной школы перспективных исследований (SISSA) в Триесте совместно с университетами Великобритании, США и Германии провела около 250 000 компьютерных симуляций. Результаты позволили оценить силу первичных магнитных полей и установить новый верхний предел их напряжённости.
Первичные магнитные поля могли быть в миллиарды раз слабее магнита на холодильнике, их сила сравнима с магнетизмом, создаваемым нейронами в человеческом мозге. Но даже такие поля оставили "подпись" в структуре космической паутины.
"Космическая паутина, о которой ещё многое предстоит узнать, представляет собой нитевидную структуру, соединяющую галактики и пронизывающую всю Вселенную. Одна из её тайн — почему она намагничена не только вблизи галактик, но и в отдалённых областях", — сказал аспирант SISSA Мак Павичевич.
Его научный руководитель Маттео Виель добавляет, что гипотеза связана с физическими процессами в ранней Вселенной — от инфляции до фазовых переходов.
Учёные использовали четверть миллиона симуляций для изучения влияния слабых магнитных полей на межгалактические структуры.
"Это наиболее реалистичное и масштабное современное моделирование влияния первичного магнитного поля на космическую сеть", — отметил соавтор исследования Вид Иршич из Университета Хартфордшира.
Сравнив модели с реальными данными, исследователи подтвердили: стандартная космологическая модель с магнитным полем около 0,2 наногаусса лучше объясняет наблюдаемую структуру.
А что если слабые поля действительно ускоряли формирование звёзд и галактик? Тогда именно они могли стать невидимым "катализатором" появления первых структур. Это меняет взгляд на раннюю Вселенную — от простого облака частиц до организованной сети, в которой магнитные силы играли важную роль.
Что такое наногаусс?
Это единица измерения магнитной индукции, в миллиард раз меньше привычных магнитов.
Почему важно изучать слабые поля?
Они влияют на формирование галактик и структуру Вселенной.
Кто подтвердит результаты?
Дополнительные наблюдения ожидаются с телескопа "Джеймс Уэбб".
Уточнения
Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.
