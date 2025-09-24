Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колпачок в ведро — и дом другой: секрет блеска полов и аромата настоящего уюта
Невинный букет, который доводит до смерти: скрытая угроза для животных — хватит лишь капли пыльцы
Колодки тают быстрее, чем бензин в баке: названы главные виновники
Мясной соус станет хитом: добавьте этот неожиданный ингредиент, и вкус преобразится
Как в 60 лет выглядеть на 40? Вот сколько для этого шагов в день нужно проходить
От 15 до 30 тысяч: почему скоро курить в подъезде будет невыгодно
Гибриды сжирают ваши деньги: эти 4 машины-иллюзии стоит избегать
Маникюр под прицелом мифов: правда, из-за которой гель-лак перестанет казаться врагом ногтей
Ксения Бородина в шоке: телеведущая обнаружила мужика у спальни дочери

Отцы-основатели Вселенной: каким образом магнитные поля изменили космос

4:06
Наука

Учёные сделали шаг к пониманию одной из самых загадочных сил природы — космических магнитных полей. Новое исследование показало, что слабые поля, возникшие на заре Вселенной, всё ещё оказывают заметное влияние на гигантскую космическую паутину — нитевидную сеть из галактик и межгалактического вещества, соединяющую всё мироздание.

магнитные поля ранней Вселенной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
магнитные поля ранней Вселенной

Команда из Международной школы перспективных исследований (SISSA) в Триесте совместно с университетами Великобритании, США и Германии провела около 250 000 компьютерных симуляций. Результаты позволили оценить силу первичных магнитных полей и установить новый верхний предел их напряжённости.

Что это за поля и почему они важны

Первичные магнитные поля могли быть в миллиарды раз слабее магнита на холодильнике, их сила сравнима с магнетизмом, создаваемым нейронами в человеческом мозге. Но даже такие поля оставили "подпись" в структуре космической паутины.

"Космическая паутина, о которой ещё многое предстоит узнать, представляет собой нитевидную структуру, соединяющую галактики и пронизывающую всю Вселенную. Одна из её тайн — почему она намагничена не только вблизи галактик, но и в отдалённых областях", — сказал аспирант SISSA Мак Павичевич.

Его научный руководитель Маттео Виель добавляет, что гипотеза связана с физическими процессами в ранней Вселенной — от инфляции до фазовых переходов.

Как моделировали космос

Учёные использовали четверть миллиона симуляций для изучения влияния слабых магнитных полей на межгалактические структуры.

"Это наиболее реалистичное и масштабное современное моделирование влияния первичного магнитного поля на космическую сеть", — отметил соавтор исследования Вид Иршич из Университета Хартфордшира.

Сравнив модели с реальными данными, исследователи подтвердили: стандартная космологическая модель с магнитным полем около 0,2 наногаусса лучше объясняет наблюдаемую структуру.

А что если…

А что если слабые поля действительно ускоряли формирование звёзд и галактик? Тогда именно они могли стать невидимым "катализатором" появления первых структур. Это меняет взгляд на раннюю Вселенную — от простого облака частиц до организованной сети, в которой магнитные силы играли важную роль.

FAQ

Что такое наногаусс?
Это единица измерения магнитной индукции, в миллиард раз меньше привычных магнитов.

Почему важно изучать слабые поля?
Они влияют на формирование галактик и структуру Вселенной.

Кто подтвердит результаты?
Дополнительные наблюдения ожидаются с телескопа "Джеймс Уэбб".

Мифы и правда

  • Миф: магнитные поля есть только у планет и звёзд.
    Правда: они пронизывают и межгалактическое пространство.
  • Миф: слабые поля не имеют значения.
    Правда: даже минимальные значения изменяют динамику космоса.
  • Миф: космическая паутина полностью изучена.
    Правда: это одна из наименее понятных структур во Вселенной.

Интересные факты

  • Магнитное поле Земли примерно в миллиард раз сильнее изучаемых первичных полей.
  • Магнитизм мозга человека сопоставим по величине с ранними космическими полями.
  • Идея "намагниченной Вселенной" обсуждается учёными с середины XX века.

Исторический контекст

  • 1960-е: первые гипотезы о существовании межгалактических магнитных полей.
  • 1990-е: появление компьютерных моделей космической паутины.
  • 2010-е: данные космического микроволнового фона дали первые оценки.
  • 2020-е: масштабные симуляции уточнили верхний предел до 0,2 наногаусса.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Колпачок в ведро — и дом другой: секрет блеска полов и аромата настоящего уюта
Невинный букет, который доводит до смерти: скрытая угроза для животных — хватит лишь капли пыльцы
Колодки тают быстрее, чем бензин в баке: названы главные виновники
Мясной соус станет хитом: добавьте этот неожиданный ингредиент, и вкус преобразится
Отцы-основатели Вселенной: каким образом магнитные поля изменили космос
Как в 60 лет выглядеть на 40? Вот сколько для этого шагов в день нужно проходить
От 15 до 30 тысяч: почему скоро курить в подъезде будет невыгодно
Гибриды сжирают ваши деньги: эти 4 машины-иллюзии стоит избегать
Маникюр под прицелом мифов: правда, из-за которой гель-лак перестанет казаться врагом ногтей
Ксения Бородина в шоке: телеведущая обнаружила мужика у спальни дочери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.