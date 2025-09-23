6 метров чистого аппетита: почему питон отрыгнул остатки оленя

Марк Сэндфосс, старший автор исследования из Геологической службы США (USGS), поделился впечатлением о том, как наука и полевые наблюдения пересекаются в непростом мире питонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Shahzaib Damn Cruze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Питон

Он вспомнил случай, когда свободноживущий бирманский питон отрыгнул остатки остоленя. Исследователи столкнулись с этой уникальной ситуацией во время изучения пищевых привычек инвазивных видов, которые плохо изучены с 1970-х годов во Флориде. Они отметили, что популяция питонов резко возросла, и эти крупные рептилии могут вырастать до 6 метров в длину.

Трэвис Манджионе, ведущий автор исследования, подчеркнул, что сокращение количества оленей в определенных районах может быть связано с активностью питонов. Эти травоядные — важная пища для местных хищников.

В ходе исследования команда наблюдала за пищеварительными процессами нескольких крупных самок питонов, которые часто охотятся на копытных. Одна из змей не уменьшала свой желудок после поимки оленя, пока температура не снизилась. В итоге они обнаружили почти непереваренные остатки оленя, которые питон срыгнул, чтобы избежать болезней.