Марк Сэндфосс, старший автор исследования из Геологической службы США (USGS), поделился впечатлением о том, как наука и полевые наблюдения пересекаются в непростом мире питонов.
Он вспомнил случай, когда свободноживущий бирманский питон отрыгнул остатки остоленя. Исследователи столкнулись с этой уникальной ситуацией во время изучения пищевых привычек инвазивных видов, которые плохо изучены с 1970-х годов во Флориде. Они отметили, что популяция питонов резко возросла, и эти крупные рептилии могут вырастать до 6 метров в длину.
Трэвис Манджионе, ведущий автор исследования, подчеркнул, что сокращение количества оленей в определенных районах может быть связано с активностью питонов. Эти травоядные — важная пища для местных хищников.
В ходе исследования команда наблюдала за пищеварительными процессами нескольких крупных самок питонов, которые часто охотятся на копытных. Одна из змей не уменьшала свой желудок после поимки оленя, пока температура не снизилась. В итоге они обнаружили почти непереваренные остатки оленя, которые питон срыгнул, чтобы избежать болезней.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.