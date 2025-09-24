Клады, которые меняют историю: бронзовый век заговорил через найденные артефакты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:09
Наука

На западе Венгрии археологи обнаружили коллекцию кладов, которые проливают свет на малоизвестные страницы европейской истории. Речь идёт о сотнях металлических предметов, найденных на вулканическом холме Сомло. Их возраст достигает 3400 лет, и они помогают понять жизнь людей позднего бронзового и раннего железного веков.

Древние артефакты с холма Сомло
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древние артефакты с холма Сомло

Открытие, которое многое объясняет

Холм Сомло высотой 430 метров давно привлекал внимание исследователей. Ещё в XIX веке крестьяне, обрабатывающие виноградники, находили здесь браслеты, оружие и сосуды из бронзы. Но только последние раскопки под руководством археолога Венгерского национального музея Бенце Сооса позволили выявить первые крупные клады металлических предметов.

"Благодаря усилиям наших волонтёров в ходе исследований были обнаружены первые металлические клады на Сомло", — сказал археолог Бенце Соос.

За первый сезон экспедиции было найдено более 900 металлических артефактов, включая шесть крупных кладов. Это открытие подтвердило, что холм был не только смотровой площадкой, но и центром жизни и власти.

Что скрывали клады

Археологи называют "кладом" намеренно захоронённые коллекции предметов. Причины могут быть разными — от ритуалов до хранения ценностей. Среди находок:
• украшения;
• военные награды;
• оружие;
• литейные отходы и слитки.

Один из кладов (Hoard V) был помещён в керамический сосуд. Подобные находки особенно ценны: они позволяют понять, как именно люди упаковывали и прятали сокровища. Самые древние предметы датируются 1400-1300 гг. до н. э., а большинство — периодом между 1080 и 900 гг. до н. э.

Сравнение эпох

Период Даты Особенности Находки
Поздний бронзовый век XIV-XI вв. до н. э. Расцвет обработки бронзы Браслеты, оружие, сосуды
Ранний железный век (гальштатский) XI-IX вв. до н. э. Появление железа, новые традиции Фибулы, фалеры, подвески

Эти артефакты отражают переход от бронзовой технологии к железной и демонстрируют, как сохранялись старые обычаи даже при появлении новых материалов.

Наука и высокие технологии

Для изучения артефактов археологи использовали лидар, магнитометрию и компьютерную томографию. Лазерное сканирование помогло выявить скрытые тропы и террасы, а томография показала, как предметы расположены внутри сосудов, не вскрывая их.

Один из копий был дополнительно исследован с помощью нейтронной томографии. Этот метод выявил следы производства и дефекты, невидимые на обычных рентгеновских снимках. Таким образом удалось заглянуть в "кухню" древних мастеров.

Советы шаг за шагом: как исследуют клады

  1. Сначала фиксируют местность с помощью воздушного лидара.

  2. Проводят наземные исследования с металлодетекторами.

  3. Находки поднимают максимально бережно, иногда вместе с целым сосудом.

  4. Используют КТ и НТ для изучения содержимого.

  5. Сопоставляют данные с другими курганами и поселениями региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на находки XIX века.
    Последствие: неполная картина истории холма.
    Альтернатива: комплексные раскопки с применением высоких технологий.

  • Ошибка: вскрывать сосуды вручную.
    Последствие: разрушение контекста находки.
    Альтернатива: использовать КТ и НТ для сохранения первоначального вида.

А что если…

Если новые раскопки подтвердят ритуальное значение кладов, это позволит связать холм Сомло с элитными группами Центральной Европы, которые использовали металл не только в быту, но и в обрядах. Это изменит наше понимание структуры древних обществ.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Датировка охватывает переходный период Не вся мастерская найдена
Подтверждает местное производство металлов Ограниченные письменные источники
Используются современные методы анализа Некоторые находки в плохом состоянии
Помогает изучить социальную иерархию Требуются новые раскопки

FAQ

Как археологи датируют клады?
Используются радиоуглеродный анализ, сопоставление с другими памятниками и изучение стиля предметов.

Сколько артефактов найдено на Сомло?
Более 900 предметов, включая украшения, оружие и литейные отходы.

Что важнее: украшения или отходы литья?
Оба типа находок важны. Украшения отражают статус, а отходы — ремесленную деятельность.

Мифы и правда

  • Миф: клады всегда связаны с богатством.
    Правда: часто это ритуальные захоронения.

  • Миф: металл в древности был редкостью.
    Правда: в эпоху поздней бронзы он был широко распространён.

  • Миф: Сомло был только крепостью.
    Правда: холм также служил мастерской и центром жизни.

Три интересных факта

  1. В некоторых кладах обнаружены зерновые и чечевица, что указывает на повседневный рацион жителей.

  2. Фибулы использовались как застёжки для одежды — предшественники современных булавок.

  3. Фалеры украшали сбрую и могли символизировать военные награды.

Исторический контекст

  • XIX век — первые находки артефактов в виноградниках.

  • XX век — развитие методов археологии, но ограниченные раскопки.

  • 2020-е — применение лидара и томографии для изучения Сомло.

  • 2025 год — обнаружено шесть кладов и более 900 артефактов.

Эти клады позволяют увидеть, что металл был не просто материалом для утилитарных вещей, но и важным символом власти и принадлежности к элите. В будущем дальнейшие исследования Сомло могут связать его с торговыми и культурными маршрутами, проходившими через всю Центральную Европу.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
