Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего

4:47
Наука

Солнце — сердце нашей планетной системы, источник тепла и света, без которого невозможна жизнь. Однако даже у такой звезды есть свой предел. Учёные предполагают, что через примерно 5 миллиардов лет Солнце исчерпает свои ресурсы и приведёт к масштабным изменениям во всей Солнечной системе. Для человечества это звучит как сюжет фантастического фильма, но для астрономии — закономерный этап эволюции звёзд.

Фото: Wikimedia Commons by Amy Moran is licensed under Public domain
Жизненный цикл Солнца

Сегодня Солнце находится на середине своего пути. Ему около 4,5 миллиардов лет, а по оценкам специалистов, звёзды его типа живут в среднем 9-10 миллиардов лет. Это означает, что звезда ещё относительно стабильна, но со временем её ядро будет терять запасы водорода. В тот момент Солнце начнёт расширяться и превратится в красного гиганта. Размеры увеличатся настолько, что первая жертва — Меркурий — будет поглощена плазмой. Венера, скорее всего, разделит его судьбу.

Судьба Земли

Вопрос о том, что ждёт Землю, остаётся открытым. По словам Бориса Гаенсике из Университета Уорика, многое зависит от того, сможет ли наша планета "убежать" от расширяющегося Солнца.

"Неясно, сможет ли наша планета отойти достаточно далеко от Солнца, прежде чем она сможет достичь и сжечь его", — пояснил профессор Борис Гаенсике.

Даже если Земля избежит прямого уничтожения, её ждёт потеря атмосферы и океанов. Мир, который останется, будет безжизненным и враждебным.

Участь других планет и спутников

Марс и более удалённые гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — продолжат вращаться вокруг уже не яркого Солнца, а белого карлика. Но и здесь не обойдётся без катастроф: спутники Юпитера могут сойти с орбиты и быть уничтожены. Мелкие объекты вроде астероидов и небольших лун рискуют превратиться в пыль и раствориться в звёздных недрах.

Сравнение: этапы эволюции Солнца

Этап Состояние Солнца Последствия для планет
Сегодня Желтый карлик Стабильность, поддержка жизни
Через ~5 млрд лет Красный гигант Поглощение Меркурия и Венеры
Позже Белый карлик Уничтожение части спутников и астероидов

Вывод ученых

Исследователи сделали прогноз, наблюдая за тремя белыми карликами на протяжении 17 лет. Они фиксировали изменения яркости и хаотичные транзиты обломков, которые вращались вокруг этих звёзд. Такой опыт позволяет смоделировать будущее нашей системы.

"Поведение этих систем может быстро развиваться в течение нескольких лет", — отметил профессор Борис Гаенсике.

Это значит, что даже привычная нам стабильность планетных орбит в будущем обернётся хаосом.

Мы еще можем все изменить

А что если Земля всё же избежит гибели? Тогда она станет холодным и мёртвым камнем. Астрономы считают, что жизнь, если она сохранится, сможет существовать лишь на спутниках газовых гигантов или в искусственных орбитальных станциях.

А что если человечество научится перемещать планету? Теоретически — возможно. Идея "звёздного двигателя" или солнечного паруса обсуждается учёными, но пока остаётся фантастикой.

Мифы и правда

  • Миф: Солнце может взорваться как сверхновая.
    Правда: звёзды такого типа не взрываются, а превращаются в белый карлик.

  • Миф: Конец наступит внезапно.
    Правда: процесс займёт миллионы лет, и человечество сможет заранее готовиться.

  • Миф: Земля точно погибнет.
    Правда: судьба планеты зависит от орбиты и многих факторов.

Три интересных факта

  1. Если Солнце уменьшить до размера двери, Земля будет размером с монету.
  2. Масса Солнца составляет 99,8 % всей массы Солнечной системы.
  3. Каждый квадратный метр земной поверхности получает около 1360 Вт солнечной энергии.

Жизнь Солнца конечна, и через 5 миллиардов лет оно станет красным гигантом, что приведёт к гибели или радикальному изменению условий существования Земли и других планет. Судьба нашей планеты не определена окончательно, но в любом случае привычный мир исчезнет, а будущее человечества будет зависеть от того, сможет ли оно заранее освоить космос и создать новые "дома" за пределами Земли.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
