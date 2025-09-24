Чайная ложка вместо завода: как крошечный материал очищает воду для целого города

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:11
Наука

Проблема нехватки чистой питьевой воды остаётся одной из самых острых для человечества. Миллионы людей на планете сталкиваются с тем, что у них нет доступа к безопасным источникам. Традиционные методы опреснения и фильтрации требуют значительных затрат энергии и применения химикатов, что делает их не всегда удобными и доступными. На этом фоне особенно ценны инновации, которые способны предложить экологичное и простое решение. Одну из таких технологий представили исследователи из Университета Монаша, продемонстрировав систему, работающую только на солнечном свете.

Вода
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода

Суть инновации

Учёные разработали метод очистки воды, который превращает солоноватую или морскую воду в питьевую всего за полчаса. Для этого используется солнечная энергия и особые материалы — металлоорганические каркасные структуры (МОК). Эти материалы обладают уникальной пористостью: поверхность, заключённая в объёме чайной ложки, может сравниться с площадью футбольного поля.

Из одного килограмма МОК удаётся получать около 139 литров чистой воды в сутки. Такой результат открывает реальные перспективы для регионов, где нет развитых систем очистки или централизованного водоснабжения.

Как работает "солнечная губка"

Ключевую роль играет созданный исследовательской группой материал PSP-MIL-53. Он способен поглощать из воды соли и ионы, а затем под действием солнечного света полностью восстанавливать свои свойства. Таким образом, система работает без химических реагентов и может использоваться многократно.

Процесс устроен так:

  1. В темноте материал впитывает из воды ионы натрия и хлора.

  2. При попадании солнечного света соли высвобождаются, и МОК готов к новому циклу.

  3. Вода при этом очищается, достигая показателей качества ниже нормы, установленной ВОЗ для питьевой воды (менее 600 ppm растворённых веществ).

Уже через 30 минут удаётся получить воду с показателем менее 500 ppm.

Сравнение технологий опреснения

Метод Особенности Энергозатраты Недостатки
Термическое опреснение Кипячение и конденсация Очень высокие Требует много энергии
Обратный осмос Мембранные фильтры Средние, плюс химикаты Износ мембран, дорогое обслуживание
МОК + солнечный свет Адсорбция и регенерация 0,11 Вт·ч/литр Новая технология, пока ограниченное применение

Новая система выигрывает по экологии и энергоэффективности, что делает её особенно привлекательной.

Экологичность и преимущества

"Опреснение используется для решения проблемы растущего дефицита воды во всем мире", — сказал профессор Хуантин Ван из Университета Монаша.

По его словам, добавление опреснённой воды в существующие системы водоснабжения минимизирует риски для здоровья и помогает смягчить последствия глобального дефицита.

Солнечная технология обходится без химикатов и снижает энергозатраты в десятки раз по сравнению с традиционными методами. Это не только улучшает качество воды, но и уменьшает углеродный след.

Советы шаг за шагом: как использовать очистку воды дома

  1. Для бытового уровня пока остаются актуальны фильтры, такие как Waterdrop Filter.

  2. В районах с жёсткой или солоноватой водой целесообразно использовать системы обратного осмоса.

  3. По мере внедрения МОК-технологии можно будет перейти на солнечные системы, не требующие химии.

  4. Регулярная замена или регенерация фильтрующего материала гарантирует стабильное качество воды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: опираться только на термическое опреснение.
    Последствие: огромные энергозатраты и высокая стоимость воды.
    Альтернатива: переход на солнечные технологии с МОК.

  • Ошибка: использовать химические реагенты для очистки.
    Последствие: загрязнение окружающей среды.
    Альтернатива: регенерация материала под действием солнечного света.

А что если…

Если такие системы будут внедрены массово, они смогут обеспечить водой целые регионы, где сегодня население вынуждено тратить часы на поиски источников. Более того, технология может найти применение не только в быту, но и в промышленности: добыча полезных ископаемых, производство продуктов питания, сельское хозяйство.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Высокая энергоэффективность Технология пока на стадии внедрения
Нет химикатов Необходима масштабная проверка долговечности
Быстрая очистка (30 минут) Ограниченная производительность на старте
Возможность повторного использования материала Требуются солнечные условия

FAQ

Как выбрать систему для дома?
Пока массово доступнее мембранные фильтры и обратный осмос. Но в будущем солнечные МОК-системы могут стать бытовым стандартом.

Сколько стоит такая технология?
Цена пока не раскрывается, так как разработки находятся в стадии исследований. Однако ожидается, что себестоимость будет ниже традиционных систем.

Что лучше: обратный осмос или солнечная очистка?
На данный момент — обратный осмос, но солнечная технология обещает больше преимуществ при массовом внедрении.

Мифы и правда

  • Миф: солнечные системы неэффективны в пасмурных регионах.
    Правда: материалы МОК способны работать даже при рассеянном свете.
    Миф: фильтрация без химии невозможна.

  • Правда: новые адсорбенты показывают обратное.
    Миф: опреснение всегда дорого.
    Правда: солнечные технологии снижают расходы.

Три интересных факта

  1. В чайной ложке МОК-материала может уместиться площадь футбольного поля.

  2. Всего за четыре минуты под солнцем материал полностью восстанавливает свойства.

  3. Один килограмм МОК способен обеспечить водой до 140 литров в день.

Исторический контекст

  • 20 век — активно развивались термические и мембранные методы опреснения.

  • 2000-е — широкое внедрение обратного осмоса.

  • 2020-е — начало исследований фоточувствительных МОК-структур.

  • 2025 год — технология очистки воды за 30 минут без химии впервые продемонстрирована.

Эта разработка открывает путь к созданию автономных систем водоочистки для деревень и небольших городов, где нет доступа к централизованным сетям. В будущем подобные установки смогут стать частью "умных домов", обеспечивая жильцов чистой водой прямо на месте.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
