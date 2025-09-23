Циклон смещается: что ждать москвичам в начале октября после рекордов сентября

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Татьяна Позднякова, ведущий специалист Московского метеобюро, рассказала, что рекордно высокая температура, зафиксированная 22 сентября, является довольно уникальным событием для Центральной России.

Мощный циклон

Это явление связано с формированием мощного циклона, пришедшего из Средиземноморья и северной части Африки. Она отметила, что сейчас этот циклон смещается, и скоро к нам придёт холодная воздушная масса из арктических морей.

В ближайшие сутки в Москве и Подмосковье ожидается резкое падение температуры примерно на 10 градусов, что соответствует показателям начала октября. На этой неделе станет довольно прохладно, сообщает издание "Абзац".

Однако в начале и середине следующего месяца возможен подъём температуры до +12…+15 градусов, что является хорошими показателями для октября. 

Запуск отопления

Позднякова также упомянула, что погода в этом году создала предпосылки для предложения пересмотреть подход к запуску отопления в России. С этой инициативой выступил Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Он предлагает отказаться от единого стартового времени начала отопительного сезона и сделать его более гибким и зональным. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
