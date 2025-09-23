Циклон смещается: что ждать москвичам в начале октября после рекордов сентября

Татьяна Позднякова, ведущий специалист Московского метеобюро, рассказала, что рекордно высокая температура, зафиксированная 22 сентября, является довольно уникальным событием для Центральной России.
Это явление связано с формированием мощного циклона, пришедшего из Средиземноморья и северной части Африки. Она отметила, что сейчас этот циклон смещается, и скоро к нам придёт холодная воздушная масса из арктических морей.
В ближайшие сутки в Москве и Подмосковье ожидается резкое падение температуры примерно на 10 градусов, что соответствует показателям начала октября. На этой неделе станет довольно прохладно, сообщает издание "Абзац".
Однако в начале и середине следующего месяца возможен подъём температуры до +12…+15 градусов, что является хорошими показателями для октября.
Позднякова также упомянула, что погода в этом году создала предпосылки для предложения пересмотреть подход к запуску отопления в России. С этой инициативой выступил Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Он предлагает отказаться от единого стартового времени начала отопительного сезона и сделать его более гибким и зональным.
