Чёрные дыры умеют умирать: на дне Средиземного моря зафиксирован странный шёпот космоса

6:54
Наука

Учёные зафиксировали необычное явление, которое может изменить наше представление о космосе. Впервые появилась реальная возможность, что сигнал пришёл от взрыва крошечной чёрной дыры в последние мгновения её существования. Речь идёт о нейтрино невероятной мощности, которое не вписывается в привычные физические модели.

Черная дыра квазар
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черная дыра квазар

Загадка космического сигнала

В феврале исследователи, работающие с телескопом KM3NeT на дне Средиземного моря, сообщили об открытии. Было зафиксировано нейтрино с энергией более 100 ПэВ — больше, чем способен создать любой ускоритель частиц на Земле. Подобный уровень до сих пор оставался лишь гипотетическим.

Обычно нейтрино приходят от Солнца или космических лучей. Но эта частица оказалась слишком мощной, и её свойства не совпадали ни с одной из известных моделей происхождения.

Что такое нейтрино и почему их называют призрачными

Нейтрино почти не взаимодействуют с веществом. Каждую секунду через человека проходят триллионы этих частиц, и мы не ощущаем их присутствия. Из-за этого их называют "частицами-призраками". Большинство из них давно изучено, но зарегистрированный сигнал оказался аномальным.

Для сравнения: обсерватория IceCube в Антарктиде уже фиксировала нейтрино высокой энергии, но они были менее экстремальными. Новый результат поставил под сомнение представления о том, как часто такие частицы могут рождаться.

Первичные чёрные дыры — возможный источник

Идея, которую обсуждают физики, связана с так называемыми первичными чёрными дырами. Эти объекты, предположительно образовавшиеся сразу после Большого взрыва, значительно меньше привычных массивных чёрных дыр. Они не притягивают материю, а медленно теряют энергию за счёт излучения Хокинга.

В финальной стадии такие дыры разрушаются, выбрасывая мощные потоки частиц. Среди них могут быть нейтрино с энергией, сравнимой с тем, что зарегистрировал KM3NeT.

Сравнение детекторов нейтрино

Обсерватория Расположение Особенность Энергетический диапазон
KM3NeT Средиземное море Массивный подводный телескоп Зафиксировал нейтрино >100 ПэВ
IceCube Антарктида Вморожен в лёд Фиксировал высокоэнергетические, но более слабые нейтрино

Разные условия работы дают разные результаты, поэтому сопоставление данных становится ключом к пониманию.

Как проверить гипотезу

Учёные рассчитали вероятность того, что взрыв первичной чёрной дыры произошёл недалеко от Земли. Вероятность оказалась около 8% — примерно одно событие раз в 14 лет. Этого недостаточно для уверенного вывода, но достаточно, чтобы серьёзно рассматривать гипотезу.

"Вероятность в восемь процентов не так уж высока, но она вполне в пределах допустимого, и мы должны относиться к ней серьёзно", — сказал физик Массачусетского технологического института Дэвид Кайзер.

Советы шаг за шагом: как учёные ищут частицы-призраки

  1. Размещают гигантские детекторы в экстремальных условиях (лёд, глубины моря), где легко фиксировать слабые взаимодействия.

  2. Сравнивают сигналы с разными источниками — от Солнца до сверхновых.

  3. Выделяют аномалии, которые не вписываются в существующие модели.

  4. Проверяют гипотезы — например, возможность взрыва первичной чёрной дыры.

  5. Публикуют результаты для независимой проверки коллегами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничивать поиск объяснением только сверхновыми или галактическими источниками.

  • Последствие: риск упустить редкое явление космической природы.

  • Альтернатива: учитывать сценарии с первичными чёрными дырами и тестировать гипотезу излучения Хокинга.

А что если…

Если теория подтвердится, мы впервые получим реальное свидетельство существования излучения Хокинга. Это даст возможность по-новому взглянуть на природу тёмной материи и судьбу ранней Вселенной. Кроме того, мы сможем использовать современные детекторы не только для поиска частиц, но и для изучения фундаментальных законов физики.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Объясняет необычные данные нейтрино Вероятность события всего 8%
Совпадает с предсказаниями Хокинга Нужны новые подтверждения
Может раскрыть природу тёмной материи Трудности с повторяемостью экспериментов

FAQ

Как выбрать детектор для изучения нейтрино?
Для космических частиц нужны крупные массивы, расположенные в льдах или воде — такие как IceCube или KM3NeT.

Сколько стоит подобный проект?
Создание обсерватории обходится в сотни миллионов долларов, так как требуется сложная техника и экстремальные условия.

Что лучше объясняет аномалию: сверхновая или чёрная дыра?
На данный момент гипотеза первичной чёрной дыры выглядит убедительнее, но окончательного ответа нет.

Мифы и правда

  • Миф: чёрные дыры всегда только поглощают материю.
    Правда: первичные чёрные дыры могут испаряться и взрываться.

  • Миф: нейтрино невозможно обнаружить.
    Правда: современные детекторы фиксируют их с высокой точностью.

  • Миф: излучение Хокинга доказано.
    Правда: оно пока лишь теоретически предсказано и ждёт подтверждения.

Три интересных факта

  1. Взрыв чёрной дыры может выбросить около 100 квинтиллионов нейтрино за долю секунды.

  2. Один парсек равен примерно трём световым годам, и в каждом кубическом парсеке может быть до тысячи таких событий.

  3. Нейтрино свободно проходят через целые планеты, почти не взаимодействуя с веществом.

Исторический контекст

  • 1974 год — Стивен Хокинг предложил идею испарения чёрных дыр.

  • 2000-е годы — появились первые гигантские обсерватории нейтрино.

  • 2025 год — зарегистрировано нейтрино с энергией выше 100 ПэВ, что оживило дискуссии о природе тёмной материи.

Такое открытие не только раздвигает границы астрофизики, но и показывает, насколько важно продолжать строить новые обсерватории и улучшать чувствительность детекторов. Каждое подобное событие может приблизить нас к пониманию устройства Вселенной и ответу на вопросы, которые десятилетиями считались нерешаемыми.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
