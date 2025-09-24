Когда море сходит с ума: места, где вода вращается с дьявольской скоростью

Образы гигантских морских воронок, затягивающих корабли на дно, знакомы каждому по книгам и фильмам. Но реальность сложнее: настоящие водовороты не стоят на месте, а рождаются и исчезают из-за игры течений и особенностей рельефа дна. Они могут быть опасными, а могут быть всего лишь зрелищем для туристов.
От Норвегии до Японии, от Шотландии до Северной Америки — у каждого водоворота своя история, свой характер и своя сила.
Чтобы вода закрутилась в воронку, нужно столкновение сильного течения с препятствием — будь то остров, подводная гряда или встречный поток. Приливные волны, ветер, перепады уровня воды между океаном и замкнутыми морями делают вихри еще сильнее.
В отличие от мифических "вечных воронок", водовороты изменчивы: они появляются, исчезают и возникают снова, пока продолжается движение воды.
|Название
|Страна
|Скорость течения
|Диаметр воронок
|Особенности
|Сальтстрёумен
|Норвегия
|до 37 км/ч
|до 12 м
|Пролив шириной 150 м, эффектный для туристов
|Москстрёумен (Мальстрём)
|Норвегия
|11-20 км/ч
|до 50 м
|Легендарный вихрь у Лофотенских островов
|Корриврекан
|Шотландия
|до 16 км/ч
|крупные воронки, стоячие волны
|"Голос моря", слышен за 16 км
|Наруто
|Япония
|13-20 км/ч
|до 20 м
|Видны с моста Онаруто, образуются 4 раза в день
|Ниагарский водоворот
|Канада/США
|до 32 км/ч
|переменный
|Порожден изгибом реки после водопада
Этот пролив соединяет два фьорда, и дважды в день через него проходит до 0,4 куб. км воды. Узкое русло (150 м) разгоняет поток до 37 км/ч, а при смене прилива и отлива встречные волны сталкиваются и рождают гирлянды воронок. Диаметр — до 12 м, высота — 4-5 м.
Неудивительно, что Сальтстрёумен стал настоящей туристической достопримечательностью: сюда приезжают смотреть, как море "дышит".
В средние века о нём ходили легенды. В скандинавских сагах XIII века Мальстрём описывали как чудовище, способное перемалывать бревна и пугать рыбаков звуками за многие километры. Позже Жюль Верн и Эдгар По усилили образ в литературе.
На деле Москстрёумен — это приливное течение у Лофотенских островов. Его скорость достигает 20 км/ч, диаметр водоворотов — до 50 м. Современным судам он почти не опасен, но в эпоху парусов действительно внушал ужас.
Пролив между островами Джура и Скарба в Шотландии славится не только скоростью воды (до 16 км/ч), но и подводным рельефом. Гора и каньоны создают хаос потоков: бурление, стоячие волны и водовороты.
Говорят, в момент пика плеск слышен за 16 км. У Корриврекана даже есть "репутация голоса моря".
Пролив Наруто соединяет океан и Внутреннее Японское море. Когда разница уровней достигает 1,5 м, начинается бурное течение со скоростью до 20 км/ч.
Здесь воронки можно увидеть с моста Онаруто — они появляются 4 раза в день и считаются символом региона.
Ниже знаменитого водопада течение реки внезапно поворачивает под прямым углом. Вода со скоростью 32 км/ч врезается в поворот и образует толчею с водоворотами. Здесь природа сама "перекроила" русло, когда после ледникового периода Ниагара наткнулась на древнюю реку.
Ошибка: верить, что водовороты затягивают корабли на дно.
Последствие: лишние страхи и мифы.
Альтернатива: воспринимать их как зрелищное природное явление, а не как угрозу.
Ошибка: отправляться к водоворотам без учёта фазы луны.
Последствие: попадание в сильнейшее течение во время новолуния или полнолуния.
Альтернатива: планировать экскурсии по расписанию гидов.
Ошибка: считать, что все водовороты одинаково опасны.
Последствие: неверная оценка рисков.
Альтернатива: изучать конкретные условия места — глубину, приливы, ветра.
А если бы Мальстрём действительно был таким, как в мифах? Сегодняшние Лофотены стали бы пустынными: ни рыбацких деревень, ни туристов. Но вместо страшного чудовища мы имеем живописное зрелище, вдохновляющее путешественников и писателей.
|Плюсы
|Минусы
|Зрелищность, привлекают туристов
|Опасны для мелких лодок
|Позволяют изучать взаимодействие течений
|Могут мешать судоходству
|Имеют культурное и историческое значение
|Требуют осторожности при наблюдении
Можно ли попасть в водоворот на катере?
Да, но обычно гиды выбирают безопасные маршруты и фазы течений.
Какое течение самое быстрое?
В Сальтстрёумене скорость достигает 37 км/ч.
Почему Мальстрём пугает больше всех?
Благодаря легендам и литературе — на деле он не опаснее других приливных вихрей.
Миф: водовороты тянут корабли на дно.
Правда: они влияют только на поверхность и максимум способны перевернуть лодку.
Миф: Мальстрём — самый сильный водоворот планеты.
Правда: по скорости он уступает Сальтстрёумену.
Миф: водовороты существуют вечно.
Правда: они появляются и исчезают в зависимости от приливов и рельефа.
Звук Корриврекана можно услышать за 16 км.
Наруто-воронки официально считаются достопримечательностью и входят в туристические маршруты.
Снимков настоящего Мальстрёма меньше, чем у его "соседа" Сальтстрёумена.
С XIII века Мальстрём стал символом морской угрозы в саге и литературе. Его изображали на старинных картах, о нём писали поэты и романисты. В эпоху парусных судов страх перед течениями был оправдан: небольшие корабли действительно могли потерять управление. Сегодня мифы остались в книгах, а настоящие водовороты стали объектами туризма и науки.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.