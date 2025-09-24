Когда море сходит с ума: места, где вода вращается с дьявольской скоростью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Образы гигантских морских воронок, затягивающих корабли на дно, знакомы каждому по книгам и фильмам. Но реальность сложнее: настоящие водовороты не стоят на месте, а рождаются и исчезают из-за игры течений и особенностей рельефа дна. Они могут быть опасными, а могут быть всего лишь зрелищем для туристов.

Морской водоворот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морской водоворот

От Норвегии до Японии, от Шотландии до Северной Америки — у каждого водоворота своя история, свой характер и своя сила.

Как появляются морские водовороты

Чтобы вода закрутилась в воронку, нужно столкновение сильного течения с препятствием — будь то остров, подводная гряда или встречный поток. Приливные волны, ветер, перепады уровня воды между океаном и замкнутыми морями делают вихри еще сильнее.

В отличие от мифических "вечных воронок", водовороты изменчивы: они появляются, исчезают и возникают снова, пока продолжается движение воды.

Сравнение знаменитых водоворотов

Название Страна Скорость течения Диаметр воронок Особенности
Сальтстрёумен Норвегия до 37 км/ч до 12 м Пролив шириной 150 м, эффектный для туристов
Москстрёумен (Мальстрём) Норвегия 11-20 км/ч до 50 м Легендарный вихрь у Лофотенских островов
Корриврекан Шотландия до 16 км/ч крупные воронки, стоячие волны "Голос моря", слышен за 16 км
Наруто Япония 13-20 км/ч до 20 м Видны с моста Онаруто, образуются 4 раза в день
Ниагарский водоворот Канада/США до 32 км/ч переменный Порожден изгибом реки после водопада

Сальтстрёумен: норвежский коридор силы

Этот пролив соединяет два фьорда, и дважды в день через него проходит до 0,4 куб. км воды. Узкое русло (150 м) разгоняет поток до 37 км/ч, а при смене прилива и отлива встречные волны сталкиваются и рождают гирлянды воронок. Диаметр — до 12 м, высота — 4-5 м.

Неудивительно, что Сальтстрёумен стал настоящей туристической достопримечательностью: сюда приезжают смотреть, как море "дышит".

Москстрёумен: мифический Мальстрём

В средние века о нём ходили легенды. В скандинавских сагах XIII века Мальстрём описывали как чудовище, способное перемалывать бревна и пугать рыбаков звуками за многие километры. Позже Жюль Верн и Эдгар По усилили образ в литературе.

На деле Москстрёумен — это приливное течение у Лофотенских островов. Его скорость достигает 20 км/ч, диаметр водоворотов — до 50 м. Современным судам он почти не опасен, но в эпоху парусов действительно внушал ужас.

Корриврекан: рев Шотландии

Пролив между островами Джура и Скарба в Шотландии славится не только скоростью воды (до 16 км/ч), но и подводным рельефом. Гора и каньоны создают хаос потоков: бурление, стоячие волны и водовороты.

Говорят, в момент пика плеск слышен за 16 км. У Корриврекана даже есть "репутация голоса моря".

Наруто: японские круги под мостом

Пролив Наруто соединяет океан и Внутреннее Японское море. Когда разница уровней достигает 1,5 м, начинается бурное течение со скоростью до 20 км/ч.

Здесь воронки можно увидеть с моста Онаруто — они появляются 4 раза в день и считаются символом региона.

Ниагарский водоворот: река против рельефа

Ниже знаменитого водопада течение реки внезапно поворачивает под прямым углом. Вода со скоростью 32 км/ч врезается в поворот и образует толчею с водоворотами. Здесь природа сама "перекроила" русло, когда после ледникового периода Ниагара наткнулась на древнюю реку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: верить, что водовороты затягивают корабли на дно.
    Последствие: лишние страхи и мифы.
    Альтернатива: воспринимать их как зрелищное природное явление, а не как угрозу.

  • Ошибка: отправляться к водоворотам без учёта фазы луны.
    Последствие: попадание в сильнейшее течение во время новолуния или полнолуния.
    Альтернатива: планировать экскурсии по расписанию гидов.

  • Ошибка: считать, что все водовороты одинаково опасны.
    Последствие: неверная оценка рисков.
    Альтернатива: изучать конкретные условия места — глубину, приливы, ветра.

А что если…

А если бы Мальстрём действительно был таким, как в мифах? Сегодняшние Лофотены стали бы пустынными: ни рыбацких деревень, ни туристов. Но вместо страшного чудовища мы имеем живописное зрелище, вдохновляющее путешественников и писателей.

Плюсы и минусы водоворотов

Плюсы Минусы
Зрелищность, привлекают туристов Опасны для мелких лодок
Позволяют изучать взаимодействие течений Могут мешать судоходству
Имеют культурное и историческое значение Требуют осторожности при наблюдении

FAQ

Можно ли попасть в водоворот на катере?
Да, но обычно гиды выбирают безопасные маршруты и фазы течений.

Какое течение самое быстрое?
В Сальтстрёумене скорость достигает 37 км/ч.

Почему Мальстрём пугает больше всех?
Благодаря легендам и литературе — на деле он не опаснее других приливных вихрей.

Мифы и правда

  • Миф: водовороты тянут корабли на дно.
    Правда: они влияют только на поверхность и максимум способны перевернуть лодку.

  • Миф: Мальстрём — самый сильный водоворот планеты.
    Правда: по скорости он уступает Сальтстрёумену.

  • Миф: водовороты существуют вечно.
    Правда: они появляются и исчезают в зависимости от приливов и рельефа.

3 интересных факта

  1. Звук Корриврекана можно услышать за 16 км.

  2. Наруто-воронки официально считаются достопримечательностью и входят в туристические маршруты.

  3. Снимков настоящего Мальстрёма меньше, чем у его "соседа" Сальтстрёумена.

Исторический контекст

С XIII века Мальстрём стал символом морской угрозы в саге и литературе. Его изображали на старинных картах, о нём писали поэты и романисты. В эпоху парусных судов страх перед течениями был оправдан: небольшие корабли действительно могли потерять управление. Сегодня мифы остались в книгах, а настоящие водовороты стали объектами туризма и науки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
