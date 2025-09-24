Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европейский истребитель 6-го поколения так и не взлетит? Что происходит вокруг FCAS
Гуф отпраздновал 46-летие на теплоходе: сколько рэпер потратил на роскошный праздник
Безрассудство или отчаяние: попытка прорыва в самолёт обернулась огромным штрафом
BMW оправдывает гигантские ноздри: спрос оказался сильнее критики
Кран теряет блеск и покрывается налётом: в доме против этого есть простое оружие
Чёрный убийца с улыбкой: кто охотится на акул и топит китов без пощады
Гигантский шторм обернулся новой тайной: в атмосфере Сатурна обнаружены странные образования
Откровение Скарлетт Йоханссон: этот актёр подтолкнул её к режиссёрскому креслу
Европа не ожидала: Россия создала оружие ответа на провокации НАТО

Генетический конструктор переписывает природу: учёные создают животных, которых никогда не существовало

6:19
Наука

Идея вернуть к жизни давно исчезнувших существ звучала как сюжет научной фантастики. Но теперь лаборатории по всему миру действительно работают над этим — только речь идёт не столько о возвращении прошлого, сколько о создании будущего биоразнообразия.

Динозавр, рычащий в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Динозавр, рычащий в лесу

Первые "новые старые" животные

С октября 2024 по январь 2025 года в лаборатории родились щенки так называемого лютоволка — хищника, исчезнувшего 13 тысяч лет назад. Их назвали Ромул, Рем и Халиси. Но настоящими лютоволками они не являются: учёные использовали серых волков, у которых отредактировали около 20 генов. В итоге появились существа, похожие на древних хищников внешне, но биологически представляющие новый вид.

Аналогичная работа ведётся и с мамонтами. Компания Colossal Biosciences, получившая более 400 миллионов долларов инвестиций, обещает к 2028 году вывести "неомамонтов" и выпустить их в тундру. Основа проектов — технологии редактирования генома CRISPR, стволовые клетки и методы клонирования.

Почему копий не будет

Главная проблема — ДНК. Генетический материал древних животных за тысячи лет распадается на фрагменты. Целые хромосомы и миллионы нуклеотидов утрачены навсегда. Даже у мамонтов, сохранившихся в вечной мерзлоте, учёные имеют лишь куски генома.

Каждый вид — это не просто набор генов, а сложная система, включающая метаболизм, поведение, реакции на климат. Полностью восстановить эти нюансы невозможно. Поэтому результат всегда будет гибрид: слон с шерстью мамонта, волк с чертами лютоволка.

Что реально создать сегодня

Животное Технология Итог
Мамонт редактирование генов слона гибридный "неомамонт"
Лютоволк CRISPR на базе серого волка имитация внешности
Додо клонирование голубей с правками ДНК экспериментальная линия
Носорог искусственное оплодотворение, стволовые клетки реальное спасение вида

Реальные достижения

Несмотря на ограничения, технологии уже принесли ощутимую пользу:

  • клонирование помогло сохранить черноногого хорька;
  • созданы эмбрионы северного белого носорога, у которого остались только две самки;
  • лабораторные мыши с генами мамонта развили шерсть и устойчивость к холоду.

Кроме того, генетические методы помогают сохранять биоразнообразие: банки замороженного генетического материала применяют для увеличения популяций редких животных, создают кораллы, устойчивые к потеплению океана, и пчёл, невосприимчивых к паразитам.

Дискуссия в научном сообществе

Вокруг проектов "воскрешения" развернулась полемика.

  • Оптимисты считают, что возвращение символов вроде мамонтов привлечёт внимание общества к экологии.
  • Критики указывают, что миллионы тратятся на "псевдоживотных", тогда как реальные виды — амурский леопард, яванский носорог или вакита — вымирают из-за нехватки средств.
  • Радикалы утверждают, что новые существа — это уже не копии, а совершенно новые виды, созданные человеком.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вкладывать ресурсы только в "воскрешение" древних видов.
    Последствие: потеря существующих животных.
    Альтернатива: сочетать генетические проекты с охраной природы.

  • Ошибка: воспринимать гибридов как настоящих мамонтов или лютоволков.
    Последствие: разочарование и ложные ожидания.
    Альтернатива: рассматривать их как новые экологические инструменты.

А что если…

А что если "неомамонты" действительно вернутся в Арктику? Учёные считают, что они могли бы выполнять функции "инженеров экосистемы" — вытаптывать снег, препятствовать таянию мерзлоты и восстанавливать травяные ландшафты. То есть вопрос не в том, насколько точна копия, а в том, какую роль она сыграет для климата.

Плюсы и минусы проектов

Плюсы Минусы
Новые инструменты сохранения биоразнообразия Риск отвлечения ресурсов от реальной экологии
Возможность вернуть утраченные функции экосистем Создаются гибриды, а не подлинные виды
Привлекают внимание общества к проблеме вымирания Высокая стоимость и долгие сроки

FAQ

Можно ли вернуть динозавров

Нет. Их ДНК слишком разрушена, а ближайших живых родственников (кроме птиц) нет.

Зачем тогда нужны такие проекты

Чтобы восстановить функции в экосистемах и развивать технологии для спасения современных видов.

Что уже реально удалось

Клонирование редких млекопитающих, выращивание эмбрионов вымирающих носорогов, генетические модификации у лабораторных животных.

Мифы и правда

  • Миф: через 5 лет по тундре будут бегать мамонты.
    Правда: появятся лишь гибриды, способные жить в холодном климате.

  • Миф: это просто дорогие игрушки миллиардеров.
    Правда: технологии реально помогают сохранить современные виды.

  • Миф: воссозданный вид будет точной копией предка.
    Правда: это всегда будет новый организм с чертами родственных видов.

3 интересных факта

  • Последний тасманийский тигр умер в 1936 году, но уже создаются проекты по его "возвращению".
  • Каждый год планета теряет около 11 тысяч видов животных и растений.
  • В XXI веке удалось увеличить популяцию калифорнийского кондора с 27 до более чем 500 особей.

Попытки "воскрешения" начались с экспериментов по клонированию в конце XX века. Первый успех — овца Долли в 1996 году. С тех пор технологии шагнули далеко: от первых неустойчивых клонов до редактирования генома с точностью до нуклеотида. Сегодня лаборатории становятся "фабриками жизни", где создают новые биологические системы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Красота и стиль
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Прикоснитесь к тайне ночи: тьма пробуждает скрытые резервы памяти и воображения Игорь Буккер Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Прикоснитесь к тайне ночи: тьма пробуждает скрытые резервы памяти и воображения
Блеск, упругость и волны рождаются ночью, пока плойка безмолвно пылится: секреты укладки без тепла
Иракли столкнулся с равнодушием: певец о случае в детском саду и реакции родителей
Итальянский шенген с подвохом: россиянам закрыли путь сразу в 7 стран
Чёрные дыры умеют умирать: на дне Средиземного моря зафиксирован странный шёпот космоса
Хаос на воде: что творят самцы кряквы во время брачного безумия
Советские машины выигрывают конкуренцию у британцев: как дешёвые самосвалы обошли местные марки
Хватит считать каждую крошку: метод, который превращает похудение в привычку и дарит свободу
Два простых правила превращают обычный лук севок в гарантированный урожай
Запах не всегда выдаёт: скрытые сигналы, что мясо давно потеряло свежесть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.