Генетический конструктор переписывает природу: учёные создают животных, которых никогда не существовало

Идея вернуть к жизни давно исчезнувших существ звучала как сюжет научной фантастики. Но теперь лаборатории по всему миру действительно работают над этим — только речь идёт не столько о возвращении прошлого, сколько о создании будущего биоразнообразия.
С октября 2024 по январь 2025 года в лаборатории родились щенки так называемого лютоволка — хищника, исчезнувшего 13 тысяч лет назад. Их назвали Ромул, Рем и Халиси. Но настоящими лютоволками они не являются: учёные использовали серых волков, у которых отредактировали около 20 генов. В итоге появились существа, похожие на древних хищников внешне, но биологически представляющие новый вид.
Аналогичная работа ведётся и с мамонтами. Компания Colossal Biosciences, получившая более 400 миллионов долларов инвестиций, обещает к 2028 году вывести "неомамонтов" и выпустить их в тундру. Основа проектов — технологии редактирования генома CRISPR, стволовые клетки и методы клонирования.
Главная проблема — ДНК. Генетический материал древних животных за тысячи лет распадается на фрагменты. Целые хромосомы и миллионы нуклеотидов утрачены навсегда. Даже у мамонтов, сохранившихся в вечной мерзлоте, учёные имеют лишь куски генома.
Каждый вид — это не просто набор генов, а сложная система, включающая метаболизм, поведение, реакции на климат. Полностью восстановить эти нюансы невозможно. Поэтому результат всегда будет гибрид: слон с шерстью мамонта, волк с чертами лютоволка.
|Животное
|Технология
|Итог
|Мамонт
|редактирование генов слона
|гибридный "неомамонт"
|Лютоволк
|CRISPR на базе серого волка
|имитация внешности
|Додо
|клонирование голубей с правками ДНК
|экспериментальная линия
|Носорог
|искусственное оплодотворение, стволовые клетки
|реальное спасение вида
Несмотря на ограничения, технологии уже принесли ощутимую пользу:
Кроме того, генетические методы помогают сохранять биоразнообразие: банки замороженного генетического материала применяют для увеличения популяций редких животных, создают кораллы, устойчивые к потеплению океана, и пчёл, невосприимчивых к паразитам.
Вокруг проектов "воскрешения" развернулась полемика.
Ошибка: вкладывать ресурсы только в "воскрешение" древних видов.
Последствие: потеря существующих животных.
Альтернатива: сочетать генетические проекты с охраной природы.
Ошибка: воспринимать гибридов как настоящих мамонтов или лютоволков.
Последствие: разочарование и ложные ожидания.
Альтернатива: рассматривать их как новые экологические инструменты.
А что если "неомамонты" действительно вернутся в Арктику? Учёные считают, что они могли бы выполнять функции "инженеров экосистемы" — вытаптывать снег, препятствовать таянию мерзлоты и восстанавливать травяные ландшафты. То есть вопрос не в том, насколько точна копия, а в том, какую роль она сыграет для климата.
|Плюсы
|Минусы
|Новые инструменты сохранения биоразнообразия
|Риск отвлечения ресурсов от реальной экологии
|Возможность вернуть утраченные функции экосистем
|Создаются гибриды, а не подлинные виды
|Привлекают внимание общества к проблеме вымирания
|Высокая стоимость и долгие сроки
Нет. Их ДНК слишком разрушена, а ближайших живых родственников (кроме птиц) нет.
Чтобы восстановить функции в экосистемах и развивать технологии для спасения современных видов.
Клонирование редких млекопитающих, выращивание эмбрионов вымирающих носорогов, генетические модификации у лабораторных животных.
Миф: через 5 лет по тундре будут бегать мамонты.
Правда: появятся лишь гибриды, способные жить в холодном климате.
Миф: это просто дорогие игрушки миллиардеров.
Правда: технологии реально помогают сохранить современные виды.
Миф: воссозданный вид будет точной копией предка.
Правда: это всегда будет новый организм с чертами родственных видов.
Попытки "воскрешения" начались с экспериментов по клонированию в конце XX века. Первый успех — овца Долли в 1996 году. С тех пор технологии шагнули далеко: от первых неустойчивых клонов до редактирования генома с точностью до нуклеотида. Сегодня лаборатории становятся "фабриками жизни", где создают новые биологические системы.
