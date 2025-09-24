Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны 90-х глазами Юрия Быкова: от нищеты до насилия – личный опыт режиссёра
Яркий овощ продлевает жизнь: неожиданный союзник против атеросклероза
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела
Уход становится минным полем: один неверный шаг в составе — и прыщи возвращаются снова
В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории
Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов
Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели
АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя

Артефакт из бычьей кости издал звук спустя 3300 лет тишины: археологи раскрыли тайну древнеегипетской охраны

Наука

Археологи рассказали о редкой находке из Амарны, столицы, основанной фараоном Эхнатоном более 3300 лет назад. В рабочем поселении на окраине царского некрополя был найден крошечный свисток, сделанный из кости молодой коровы. Несмотря на скромные размеры, артефакт способен пролить свет на жизнь и службу тех, кто обеспечивал порядок в царских гробницах.

Окаменелая кость
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Окаменелая кость

Что нашли в Каменной деревне

Находку сделали ещё в 2008 году, но лишь недавний анализ позволил понять её назначение. Предмет был обнаружен в небольшом каменном доме на окраине поселения, где жили рабочие и охранники царских усыпальниц. Внутри здания свисток оказался единственным предметом, что само по себе необычно для археологических раскопок.

Кость — фаланга молодой особи быка. По всей длине в ней было просверлено отверстие. Красные борозды на поверхности указывают на процесс сверления, а синий след — на повреждения от термитов.

Проверка гипотезы

Учёные предположили, что это сигнальный свисток. Чтобы подтвердить версию, они использовали цифровую микроскопию и макросъёмку, изучили следы износа и сравнили их с аналогичными артефактами из других регионов мира. Затем сделали точную копию из кости современной коровы.

Результат удивил: при выдохе свисток издавал громкий и высокий звук, хорошо слышимый на расстоянии. Такой сигнал был бы удобен для охраны некрополя, где работали десятки мастеров и каменотёсов.

Контекст находки

Исследователи отмечают: каменная деревня находилась рядом с царскими гробницами, и эта территория находилась под усиленным надзором. Вероятнее всего, свисток принадлежал человеку, связанному с охраной или управлением рабочими.

"Этот небольшой артефакт, если рассматривать его в контексте археологии и ландшафта восточной границы Амарны, напоминает о потенциальных сенсорных и психологических аспектах социального контроля", — пояснили авторы исследования.

Исключённые версии

Учёные отвергли предположение о музыкальной функции: свисток воспроизводит только одну ноту, а значит, не подходит для игры. Также исключены версии игрушки или фигурки — предмет не имеет следов износа, характерных для подобных вещей.

Таким образом, сигнальная функция остаётся наиболее вероятной.

Версии назначения артефакта

Версия Аргументы "за" Аргументы "против"
Музыкальный инструмент Есть отверстие, звук Только одна нота, нет следов использования
Игрушка или фигурка Малый размер Нет износа, необычная форма
Контейнер Полое строение Отсутствие полости для хранения
Сигнальный свисток Сильный звук, контекст находки Подходит к охране некрополя

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать артефакт как бытовой мусор.
    Последствие: потеря ценной информации о социальной жизни.
    Альтернатива: использовать микроскопию и реконструкции.

  • Ошибка: сосредотачиваться только на царских усыпальницах.
    Последствие: неполная картина повседневности.
    Альтернатива: исследовать и рабочие поселения.

А что если…

А что если подобные свистки были у каждого охранника? Тогда сигнальная система древнеегипетской "полиции" могла напоминать раннюю форму акустической связи — резкие звуки передавали команды и предупреждали об опасности.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Находка идеально вписывается в контекст охраны гробниц Нет прямых текстовых упоминаний о таких свистках
Экспериментальная копия подтвердила звуковой эффект Свисток найден в единственном экземпляре
Дополняет картину социальной жизни Амарны Требуются дополнительные доказательства

FAQ

Где нашли свисток

В Каменной деревне — поселении рабочих и охраны некрополя в Амарне.

Из чего он сделан

Из фаланги пальца молодой коровы.

Почему считают, что это полицейский инструмент

Из-за громкого сигнального звука и близости к царскому кладбищу, находившемуся под охраной.

Мифы и правда

  • Миф: сигнальные инструменты в Древнем Египте не использовались.
    Правда: находка доказывает обратное — могли применяться простые костяные свистки.

  • Миф: в Амарне исследуют только царские гробницы.
    Правда: рабочие поселения тоже дают ценные сведения.

  • Миф: свисток был игрушкой.
    Правда: у него нет следов износа, а звук слишком громкий для игры.

3 интересных факта

  • Амарна — столица Эхнатона, известного религиозной реформой и культом солнечного диска Атона.
  • В Древнем Египте "меджай" — прообраз полиции, охранял границы, дороги и гробницы.
  • Подобные костяные свистки находили в Европе и Азии, но для Египта это первая зафиксированная находка.

Период Амарны (XIV век до н. э.) считается временем экспериментов — как в религии, так и в организации труда. Строительство гробниц требовало дисциплины, и контроль за рабочими был особенно строгим. Свисток из Каменной деревни — маленькая, но важная деталь в понимании механизмов социальной иерархии: от фараона до простого охранника, вооружённого костяным инструментом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Шоу-бизнес
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела
Уход становится минным полем: один неверный шаг в составе — и прыщи возвращаются снова
Айгуль Халимова: тренер должен уметь говорить на разных языках фитнеса
В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории
Секреты работы с AWS: что стоит за успешными проектами Романа Дубинина
Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов
АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя
Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели
Старые средства калечат ткани: чем грозит неправильное применение йода и зелёнки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.