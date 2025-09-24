Артефакт из бычьей кости издал звук спустя 3300 лет тишины: археологи раскрыли тайну древнеегипетской охраны

Археологи рассказали о редкой находке из Амарны, столицы, основанной фараоном Эхнатоном более 3300 лет назад. В рабочем поселении на окраине царского некрополя был найден крошечный свисток, сделанный из кости молодой коровы. Несмотря на скромные размеры, артефакт способен пролить свет на жизнь и службу тех, кто обеспечивал порядок в царских гробницах.
Находку сделали ещё в 2008 году, но лишь недавний анализ позволил понять её назначение. Предмет был обнаружен в небольшом каменном доме на окраине поселения, где жили рабочие и охранники царских усыпальниц. Внутри здания свисток оказался единственным предметом, что само по себе необычно для археологических раскопок.
Кость — фаланга молодой особи быка. По всей длине в ней было просверлено отверстие. Красные борозды на поверхности указывают на процесс сверления, а синий след — на повреждения от термитов.
Учёные предположили, что это сигнальный свисток. Чтобы подтвердить версию, они использовали цифровую микроскопию и макросъёмку, изучили следы износа и сравнили их с аналогичными артефактами из других регионов мира. Затем сделали точную копию из кости современной коровы.
Результат удивил: при выдохе свисток издавал громкий и высокий звук, хорошо слышимый на расстоянии. Такой сигнал был бы удобен для охраны некрополя, где работали десятки мастеров и каменотёсов.
Исследователи отмечают: каменная деревня находилась рядом с царскими гробницами, и эта территория находилась под усиленным надзором. Вероятнее всего, свисток принадлежал человеку, связанному с охраной или управлением рабочими.
"Этот небольшой артефакт, если рассматривать его в контексте археологии и ландшафта восточной границы Амарны, напоминает о потенциальных сенсорных и психологических аспектах социального контроля", — пояснили авторы исследования.
Учёные отвергли предположение о музыкальной функции: свисток воспроизводит только одну ноту, а значит, не подходит для игры. Также исключены версии игрушки или фигурки — предмет не имеет следов износа, характерных для подобных вещей.
Таким образом, сигнальная функция остаётся наиболее вероятной.
|Версия
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Музыкальный инструмент
|Есть отверстие, звук
|Только одна нота, нет следов использования
|Игрушка или фигурка
|Малый размер
|Нет износа, необычная форма
|Контейнер
|Полое строение
|Отсутствие полости для хранения
|Сигнальный свисток
|Сильный звук, контекст находки
|Подходит к охране некрополя
Ошибка: воспринимать артефакт как бытовой мусор.
Последствие: потеря ценной информации о социальной жизни.
Альтернатива: использовать микроскопию и реконструкции.
Ошибка: сосредотачиваться только на царских усыпальницах.
Последствие: неполная картина повседневности.
Альтернатива: исследовать и рабочие поселения.
А что если подобные свистки были у каждого охранника? Тогда сигнальная система древнеегипетской "полиции" могла напоминать раннюю форму акустической связи — резкие звуки передавали команды и предупреждали об опасности.
|Плюсы
|Минусы
|Находка идеально вписывается в контекст охраны гробниц
|Нет прямых текстовых упоминаний о таких свистках
|Экспериментальная копия подтвердила звуковой эффект
|Свисток найден в единственном экземпляре
|Дополняет картину социальной жизни Амарны
|Требуются дополнительные доказательства
В Каменной деревне — поселении рабочих и охраны некрополя в Амарне.
Из фаланги пальца молодой коровы.
Из-за громкого сигнального звука и близости к царскому кладбищу, находившемуся под охраной.
Миф: сигнальные инструменты в Древнем Египте не использовались.
Правда: находка доказывает обратное — могли применяться простые костяные свистки.
Миф: в Амарне исследуют только царские гробницы.
Правда: рабочие поселения тоже дают ценные сведения.
Миф: свисток был игрушкой.
Правда: у него нет следов износа, а звук слишком громкий для игры.
Период Амарны (XIV век до н. э.) считается временем экспериментов — как в религии, так и в организации труда. Строительство гробниц требовало дисциплины, и контроль за рабочими был особенно строгим. Свисток из Каменной деревни — маленькая, но важная деталь в понимании механизмов социальной иерархии: от фараона до простого охранника, вооружённого костяным инструментом.
