Гигантский шторм обернулся новой тайной: в атмосфере Сатурна обнаружены странные образования

6:11
Наука

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" преподнёс исследователям очередной сюрприз: в атмосфере Сатурна зафиксированы структуры, происхождение которых пока невозможно объяснить. Открытие сделали специалисты Университета Нортумбрии, проанализировавшие данные спектрографа ближнего инфракрасного диапазона.

Полярное сияние и тёмные бусины на Сатурне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полярное сияние и тёмные бусины на Сатурне

Бусины и звезда в атмосфере

Ожидалось, что приборы зафиксируют стандартные излучения, связанные с полярными сияниями. Вместо этого в ионосфере планеты обнаружились тёмные образования, напоминающие цепочку бусин, встроенных в сияющие авроральные ореолы.

Ниже, примерно на высоте 600 километров от поверхности, приборы зафиксировали асимметричную структуру в виде звезды. Примечательно, что самые тёмные "бусины" совпали с наиболее ярким лучом "звезды", что указывает на возможную связь между явлениями на разных высотах атмосферы.

"Мы ожидали увидеть широкие полосы излучений, а вместо этого обнаружили тонкие структуры — бусины и звезду", — отметил профессор Том Столлард, представляя результаты на конференции EPSC-DPS2025 в Хельсинки.

Возможные объяснения

Учёные предполагают, что необычные "бусины" могут быть результатом взаимодействия магнитосферы Сатурна с его атмосферой. Такой процесс способен дать новые ключи к пониманию энергообмена, который питает полярные сияния.

Что касается звездообразной структуры, её связывают с возможными ранее неизвестными процессами в стратосфере. Возможно, она имеет отношение к знаменитому гексагональному шторму — гигантскому атмосферному вихрю на северном полюсе планеты.

Почему важно наблюдать именно сейчас

Сейчас на Сатурне уникальный период равноденствия, который повторяется раз в 15 лет. Именно в это время наблюдения позволяют рассматривать атмосферные явления с максимальной детализацией.

Однако "окно возможностей" скоро закроется. После завершения равноденствия повторить наблюдения будет невозможно, поскольку с Земли подобные структуры не видны. Поэтому исследователи стараются добиться дополнительного времени работы с "Джеймсом Уэббом".

Основные открытия

Структура Высота Особенности Возможное объяснение
"Бусины" Ионосфера Тёмные образования в сиянии Влияние магнитосферы
"Звезда" Стратосфера (~600 км) Асимметричная форма, луч совпадает с бусинами Неизвестные процессы, связь с полярным штормом

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: интерпретировать структуры как шум приборов.
    Последствие: упустить уникальные данные о динамике атмосферы.
    Альтернатива: повторить измерения и подтвердить с разных спектральных каналов.

  • Ошибка: рассматривать явления изолированно.
    Последствие: неполное понимание процессов энергообмена.
    Альтернатива: изучать их во взаимосвязи с магнитосферой и штормами.

  • Ошибка: отложить анализ на годы.
    Последствие: потеря данных равноденствия.
    Альтернатива: срочный запрос дополнительного времени у NASA и ESA.

Советы шаг за шагом для исследователей

  • Сконцентрироваться на повторных наблюдениях "Джеймсом Уэббом" до конца равноденствия.
  • Сопоставить данные инфракрасного спектра с наблюдениями в других диапазонах.
  • Использовать компьютерное моделирование магнитосферы Сатурна для проверки гипотез.
  • Сравнить данные с аналогичными явлениями на Юпитере.
  • Подготовить миссии для будущих полётов или спутниковых наблюдений.

А что если явления действительно связаны с гексагональным штормом? Это означало бы, что процессы в верхних слоях атмосферы напрямую связаны с глубинными потоками Сатурна. В таком случае открытие может полностью изменить понимание динамики газовых гигантов.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет знания о взаимодействии магнитосферы и атмосферы Пока нет точного объяснения
Дает новые данные о полярных сияниях Временное окно для наблюдений ограничено
Может связать атмосферные слои между собой Высокая неопределённость гипотез

FAQ

Что именно нашли на Сатурне

Неожиданные структуры — бусины в ионосфере и звездообразную фигуру в стратосфере.

Почему это важно

Такие явления могут объяснить процессы энергообмена и происхождение полярных сияний.

Когда повторятся наблюдения

Только через 15 лет, во время следующего равноденствия.

Мифы и правда

  • Миф: структуры — это просто визуальные иллюзии.
    Правда: данные получены с помощью спектрографа "Джеймса Уэбба" и подтверждены повторными измерениями.

  • Миф: Сатурн давно изучен, и ничего нового найти нельзя.
    Правда: даже современные приборы открывают неожиданные детали.

  • Миф: полярные сияния одинаковы на всех планетах.
    Правда: у Сатурна они проявляются в уникальных формах и процессах.

3 интересных факта

  • Гексагональный шторм на Сатурне впервые обнаружили ещё в 1981 году аппаратом "Вояджер-1".
  • Полярные сияния газовых гигантов в десятки раз мощнее земных.
  • "Джеймс Уэбб" способен фиксировать детали атмосферы на расстоянии более 1,4 млрд километров.

Исторический контекст

Изучение Сатурна началось ещё с первых телескопов Галилея. В XX веке "Пионеры", "Вояджеры" и "Кассини" расширили знания о кольцах и атмосфере планеты. Но только "Джеймс Уэбб" показал тонкие детали в инфракрасном диапазоне, которые раньше оставались невидимыми. Сегодня исследователи стоят на пороге нового понимания того, как работает гигантская планета.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
