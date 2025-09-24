Гигантский шторм обернулся новой тайной: в атмосфере Сатурна обнаружены странные образования

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" преподнёс исследователям очередной сюрприз: в атмосфере Сатурна зафиксированы структуры, происхождение которых пока невозможно объяснить. Открытие сделали специалисты Университета Нортумбрии, проанализировавшие данные спектрографа ближнего инфракрасного диапазона.
Ожидалось, что приборы зафиксируют стандартные излучения, связанные с полярными сияниями. Вместо этого в ионосфере планеты обнаружились тёмные образования, напоминающие цепочку бусин, встроенных в сияющие авроральные ореолы.
Ниже, примерно на высоте 600 километров от поверхности, приборы зафиксировали асимметричную структуру в виде звезды. Примечательно, что самые тёмные "бусины" совпали с наиболее ярким лучом "звезды", что указывает на возможную связь между явлениями на разных высотах атмосферы.
"Мы ожидали увидеть широкие полосы излучений, а вместо этого обнаружили тонкие структуры — бусины и звезду", — отметил профессор Том Столлард, представляя результаты на конференции EPSC-DPS2025 в Хельсинки.
Учёные предполагают, что необычные "бусины" могут быть результатом взаимодействия магнитосферы Сатурна с его атмосферой. Такой процесс способен дать новые ключи к пониманию энергообмена, который питает полярные сияния.
Что касается звездообразной структуры, её связывают с возможными ранее неизвестными процессами в стратосфере. Возможно, она имеет отношение к знаменитому гексагональному шторму — гигантскому атмосферному вихрю на северном полюсе планеты.
Сейчас на Сатурне уникальный период равноденствия, который повторяется раз в 15 лет. Именно в это время наблюдения позволяют рассматривать атмосферные явления с максимальной детализацией.
Однако "окно возможностей" скоро закроется. После завершения равноденствия повторить наблюдения будет невозможно, поскольку с Земли подобные структуры не видны. Поэтому исследователи стараются добиться дополнительного времени работы с "Джеймсом Уэббом".
|Структура
|Высота
|Особенности
|Возможное объяснение
|"Бусины"
|Ионосфера
|Тёмные образования в сиянии
|Влияние магнитосферы
|"Звезда"
|Стратосфера (~600 км)
|Асимметричная форма, луч совпадает с бусинами
|Неизвестные процессы, связь с полярным штормом
Ошибка: интерпретировать структуры как шум приборов.
Последствие: упустить уникальные данные о динамике атмосферы.
Альтернатива: повторить измерения и подтвердить с разных спектральных каналов.
Ошибка: рассматривать явления изолированно.
Последствие: неполное понимание процессов энергообмена.
Альтернатива: изучать их во взаимосвязи с магнитосферой и штормами.
Ошибка: отложить анализ на годы.
Последствие: потеря данных равноденствия.
Альтернатива: срочный запрос дополнительного времени у NASA и ESA.
А что если явления действительно связаны с гексагональным штормом? Это означало бы, что процессы в верхних слоях атмосферы напрямую связаны с глубинными потоками Сатурна. В таком случае открытие может полностью изменить понимание динамики газовых гигантов.
|Плюсы
|Минусы
|Расширяет знания о взаимодействии магнитосферы и атмосферы
|Пока нет точного объяснения
|Дает новые данные о полярных сияниях
|Временное окно для наблюдений ограничено
|Может связать атмосферные слои между собой
|Высокая неопределённость гипотез
Неожиданные структуры — бусины в ионосфере и звездообразную фигуру в стратосфере.
Такие явления могут объяснить процессы энергообмена и происхождение полярных сияний.
Только через 15 лет, во время следующего равноденствия.
Миф: структуры — это просто визуальные иллюзии.
Правда: данные получены с помощью спектрографа "Джеймса Уэбба" и подтверждены повторными измерениями.
Миф: Сатурн давно изучен, и ничего нового найти нельзя.
Правда: даже современные приборы открывают неожиданные детали.
Миф: полярные сияния одинаковы на всех планетах.
Правда: у Сатурна они проявляются в уникальных формах и процессах.
Изучение Сатурна началось ещё с первых телескопов Галилея. В XX веке "Пионеры", "Вояджеры" и "Кассини" расширили знания о кольцах и атмосфере планеты. Но только "Джеймс Уэбб" показал тонкие детали в инфракрасном диапазоне, которые раньше оставались невидимыми. Сегодня исследователи стоят на пороге нового понимания того, как работает гигантская планета.
