168 миллиардов на ИИ: Россия вступает в эпоху искусственного интеллекта

2:16
Наука

Российский рынок искусственного интеллекта демонстрирует огромный потенциал, и эксперты прогнозируют его значительный рост в ближайшие годы.

Промышленный ИИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Промышленный ИИ

По данным анализа, к 2025 году объем этого сектора может достичь 168 миллиардов рублей, с акцентом на программное обеспечение и IT-услуги. Это позволяет ожидать динамичного развития, которое затронет многие отрасли экономики.

В ходе беседы с представителями СМИ руководитель MWS AI, входящей в структуру МТС Web Services, поделился оценками, указав на то, что из общей суммы около 50 миллиардов рублей придется на сегмент ПО и IT-сервисов.

Он предположил, что к 2029 году этот показатель вырастет до 155 миллиардов рублей, что подразумевает среднегодовой прирост примерно в 32,5 процента. Такой сценарий свидетельствует о более чем троекратном увеличении рынка за пятилетний период.

Анализ текущей структуры показывает разнообразие направлений: компьютерное зрение занимает лидирующую позицию с долей в 34%, за ним следуют AI-агенты с 29%, а также заказная разработка ПО, обработка естественного языка, AI-консалтинг и другие области, суммарно охватывающие оставшиеся проценты. Однако, как отметили в беседе, расширение проектов в этой сфере сталкивается с препятствиями, такими как дефицит квалифицированных юристов и специалистов по информационной безопасности.

Несмотря на трудности, внедрение технологий ИИ предоставляет компаниям весомые преимущества, включая улучшение взаимодействия с клиентами, повышение лояльности персонала и ускорение процесса вывода инновационных продуктов.

Спрос на такие решения формируется за счет двух основных факторов: универсальных инструментов, таких как системы поддержки клиентов, HR-решения и корпоративные помощники, а также специализированных приложений для отраслей, включая телекоммуникации, финансы, промышленность и сельское хозяйство.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
