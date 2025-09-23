168 миллиардов на ИИ: Россия вступает в эпоху искусственного интеллекта

Российский рынок искусственного интеллекта демонстрирует огромный потенциал, и эксперты прогнозируют его значительный рост в ближайшие годы.
По данным анализа, к 2025 году объем этого сектора может достичь 168 миллиардов рублей, с акцентом на программное обеспечение и IT-услуги. Это позволяет ожидать динамичного развития, которое затронет многие отрасли экономики.
В ходе беседы с представителями СМИ руководитель MWS AI, входящей в структуру МТС Web Services, поделился оценками, указав на то, что из общей суммы около 50 миллиардов рублей придется на сегмент ПО и IT-сервисов.
Он предположил, что к 2029 году этот показатель вырастет до 155 миллиардов рублей, что подразумевает среднегодовой прирост примерно в 32,5 процента. Такой сценарий свидетельствует о более чем троекратном увеличении рынка за пятилетний период.
Анализ текущей структуры показывает разнообразие направлений: компьютерное зрение занимает лидирующую позицию с долей в 34%, за ним следуют AI-агенты с 29%, а также заказная разработка ПО, обработка естественного языка, AI-консалтинг и другие области, суммарно охватывающие оставшиеся проценты. Однако, как отметили в беседе, расширение проектов в этой сфере сталкивается с препятствиями, такими как дефицит квалифицированных юристов и специалистов по информационной безопасности.
Несмотря на трудности, внедрение технологий ИИ предоставляет компаниям весомые преимущества, включая улучшение взаимодействия с клиентами, повышение лояльности персонала и ускорение процесса вывода инновационных продуктов.
Спрос на такие решения формируется за счет двух основных факторов: универсальных инструментов, таких как системы поддержки клиентов, HR-решения и корпоративные помощники, а также специализированных приложений для отраслей, включая телекоммуникации, финансы, промышленность и сельское хозяйство.
