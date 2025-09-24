Их фантазии выглядят страшнее фильмов ужасов: учёные рассказали, какие жуткие опыты хотели бы провести тайком

История науки знает немало экспериментов, которые сегодня кажутся абсолютно недопустимыми. В прошлом ради "чистого знания" игнорировали мораль и последствия для испытуемых. Сегодня такие исследования запрещены, но это не значит, что у учёных нет идей, которые на грани фантастики и безумия. На Reddit они поделились экспериментами, которые были бы интересны, но никогда не станут реальностью из-за этических норм.
Один из пользователей описал желание провести масштабный эксперимент: взять ДНК серийных убийц, например Дамера или Альберта Фиша, клонировать их и вырастить детей в любящих и стабильных семьях. Цель — понять, что сильнее влияет на судьбу человека: наследственность или воспитание.
Идея затрагивает извечный спор "природа против воспитания". Было бы это чисто научно интересно? Безусловно. Но подобный эксперимент не просто нарушил бы этику — он поставил бы под угрозу самих испытуемых.
Другой исследователь заявил, что мечтает проверить границы действия плацебо. Известно, что "пустышки" способны уменьшать боль, а имитации операций помогают пациентам чувствовать улучшение.
На Reddit некий врач описал фантазию:
"Что если лечить тяжёлые хронические болезни исключительно плацебо? Артрит, волчанку, даже ВИЧ. Представьте, что пациент принимает Skittles, думая, что это чудо-лекарство, и его показатели улучшаются". — писал врач.
Такой эксперимент, конечно, невозможен: он означал бы лишение пациентов настоящего лечения. Но сам вопрос показывает, насколько мало мы знаем о силе разума и веры в исцеление.
Самая мрачная идея — изоляция ребёнка без языка и общения. Учёные предполагают, что можно было бы изучить, появится ли речь сама по себе или человек вырастет "дикарём". Но это абсолютно жестоко и неприемлемо.
Другой эксперимент — наблюдать за группой подростков, воспитанных без информации о сексе и репродукции. Сколько времени им потребуется, чтобы самостоятельно "разобраться", что такое половой акт? Могут ли они сами прийти к пониманию физиологии без подсказок взрослых и общества?
Подобные вопросы интригуют, но сами эксперименты были бы не только неэтичными, но и разрушительными для психики участников.
Один из пользователей предложил исследовать влияние снов на жизнь. Идея: поместить группу людей в изоляцию и будить их при каждом входе в фазу быстрого сна (REM), лишая возможности видеть сны целый месяц.
Вопросы, на которые хотел бы ответить исследователь:
Это могло бы дать ключ к пониманию роли снов, но этика не позволяет сознательно подвергать людей психическим травмам.
|Эксперимент
|Цель
|Основная проблема
|Клонирование серийных убийц
|Проверить природу против воспитания
|Нарушение прав и безопасности детей
|Плацебо при тяжёлых болезнях
|Изучить пределы эффекта
|Лишение пациентов лечения
|Социальная изоляция ребёнка
|Узнать, возникнет ли язык сам по себе
|Жестокое обращение, разрушение психики
|Изоляция подростков от знаний о сексе
|Понять степень инстинктивности
|Нарушение развития и прав
|Лишение снов
|Проверить влияние на психику
|Риск тяжёлых нарушений здоровья
Ошибка: ставить эксперименты над детьми.
Последствие: непоправимые психологические травмы.
Альтернатива: использовать данные о "детях-маугли", выросших в изоляции естественным образом.
Ошибка: проверять плацебо на тяжёлых пациентах без терапии.
Последствие: угроза жизни.
Альтернатива: изучать плацебо в дополнение к стандартному лечению.
Ошибка: полностью лишать людей сна или снов.
Последствие: психозы, физические нарушения.
Альтернатива: наблюдать за добровольцами с естественными проблемами сна.
Что если бы эти эксперименты всё же провели? Мы бы получили радикально новые знания о мозге, психике и биологии человека. Но цена была бы слишком высокой: права и жизни участников.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность ответить на фундаментальные вопросы
|Этическое насилие над участниками
|Радикальное расширение знаний о человеке
|Утрата доверия к науке
|Создание новых методик лечения
|Риск непоправимого вреда
Они нарушают базовые права человека и могут нанести непоправимый вред.
Да, в XIX-XX веках проводили исследования, которые сегодня признаны жестокими.
Да — с помощью наблюдений, компьютерных моделей и этичных исследований.
Миф: наука всегда оправдывает любые методы.
Правда: современная наука держится на этике и добровольности.
Миф: эффект плацебо слабый.
Правда: он способен оказывать реальное физиологическое воздействие.
Миф: дети сами по себе обязательно изобретут язык.
Правда: без общения речь не формируется.
В Средние века и в Новое время нередко ставили эксперименты, не считаясь с моралью. В XX веке появились Нюрнбергский кодекс и Хельсинкская декларация, установившие жёсткие правила этики в науке. Именно они не позволяют воплотить самые "смелые" фантазии современных исследователей.
