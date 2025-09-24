Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хаос на воде: что творят самцы кряквы во время брачного безумия
Советские машины выигрывают конкуренцию у британцев: как дешёвые самосвалы обошли местные марки
Хватит считать каждую крошку: метод, который превращает похудение в привычку и дарит свободу
Запах не всегда выдаёт: скрытые сигналы, что мясо давно потеряло свежесть
Два простых правила превращают обычный лук севок в гарантированный урожай
Тайны 90-х глазами Юрия Быкова: от нищеты до насилия – личный опыт режиссёра
Яркий овощ продлевает жизнь: неожиданный союзник против атеросклероза
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела

Их фантазии выглядят страшнее фильмов ужасов: учёные рассказали, какие жуткие опыты хотели бы провести тайком

0:44
Наука

История науки знает немало экспериментов, которые сегодня кажутся абсолютно недопустимыми. В прошлом ради "чистого знания" игнорировали мораль и последствия для испытуемых. Сегодня такие исследования запрещены, но это не значит, что у учёных нет идей, которые на грани фантастики и безумия. На Reddit они поделились экспериментами, которые были бы интересны, но никогда не станут реальностью из-за этических норм.

Безумный учёный с пробирками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Безумный учёный с пробирками

Природа против воспитания: клоны преступников

Один из пользователей описал желание провести масштабный эксперимент: взять ДНК серийных убийц, например Дамера или Альберта Фиша, клонировать их и вырастить детей в любящих и стабильных семьях. Цель — понять, что сильнее влияет на судьбу человека: наследственность или воспитание.

Идея затрагивает извечный спор "природа против воспитания". Было бы это чисто научно интересно? Безусловно. Но подобный эксперимент не просто нарушил бы этику — он поставил бы под угрозу самих испытуемых.

Эффект плацебо на максималках

Другой исследователь заявил, что мечтает проверить границы действия плацебо. Известно, что "пустышки" способны уменьшать боль, а имитации операций помогают пациентам чувствовать улучшение.

На Reddit некий врач описал фантазию:

"Что если лечить тяжёлые хронические болезни исключительно плацебо? Артрит, волчанку, даже ВИЧ. Представьте, что пациент принимает Skittles, думая, что это чудо-лекарство, и его показатели улучшаются". — писал врач.

Такой эксперимент, конечно, невозможен: он означал бы лишение пациентов настоящего лечения. Но сам вопрос показывает, насколько мало мы знаем о силе разума и веры в исцеление.

Социальная изоляция и дикое воспитание

Самая мрачная идея — изоляция ребёнка без языка и общения. Учёные предполагают, что можно было бы изучить, появится ли речь сама по себе или человек вырастет "дикарём". Но это абсолютно жестоко и неприемлемо.

Другой эксперимент — наблюдать за группой подростков, воспитанных без информации о сексе и репродукции. Сколько времени им потребуется, чтобы самостоятельно "разобраться", что такое половой акт? Могут ли они сами прийти к пониманию физиологии без подсказок взрослых и общества?

Подобные вопросы интригуют, но сами эксперименты были бы не только неэтичными, но и разрушительными для психики участников.

Лишение снов: что будет, если отобрать мечты

Один из пользователей предложил исследовать влияние снов на жизнь. Идея: поместить группу людей в изоляцию и будить их при каждом входе в фазу быстрого сна (REM), лишая возможности видеть сны целый месяц.

Вопросы, на которые хотел бы ответить исследователь:

  • станет ли человек более раздражительным, чем при обычном недосыпе?
  • изменятся ли когнитивные способности?
  • будет ли падение эмоциональной устойчивости глубже, чем при простом лишении сна?

Это могло бы дать ключ к пониманию роли снов, но этика не позволяет сознательно подвергать людей психическим травмам.

Таблица: самые спорные идеи

Эксперимент Цель Основная проблема
Клонирование серийных убийц Проверить природу против воспитания Нарушение прав и безопасности детей
Плацебо при тяжёлых болезнях Изучить пределы эффекта Лишение пациентов лечения
Социальная изоляция ребёнка Узнать, возникнет ли язык сам по себе Жестокое обращение, разрушение психики
Изоляция подростков от знаний о сексе Понять степень инстинктивности Нарушение развития и прав
Лишение снов Проверить влияние на психику Риск тяжёлых нарушений здоровья

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить эксперименты над детьми.
    Последствие: непоправимые психологические травмы.
    Альтернатива: использовать данные о "детях-маугли", выросших в изоляции естественным образом.

  • Ошибка: проверять плацебо на тяжёлых пациентах без терапии.
    Последствие: угроза жизни.
    Альтернатива: изучать плацебо в дополнение к стандартному лечению.

  • Ошибка: полностью лишать людей сна или снов.
    Последствие: психозы, физические нарушения.
    Альтернатива: наблюдать за добровольцами с естественными проблемами сна.

Что если бы эти эксперименты всё же провели? Мы бы получили радикально новые знания о мозге, психике и биологии человека. Но цена была бы слишком высокой: права и жизни участников.

Плюсы и минусы запретных идей

Плюсы Минусы
Возможность ответить на фундаментальные вопросы Этическое насилие над участниками
Радикальное расширение знаний о человеке Утрата доверия к науке
Создание новых методик лечения Риск непоправимого вреда

FAQ

Почему такие эксперименты запрещены

Они нарушают базовые права человека и могут нанести непоправимый вред.

А были ли похожие эксперименты в прошлом

Да, в XIX-XX веках проводили исследования, которые сегодня признаны жестокими.

Можно ли узнать ответы на эти вопросы иначе

Да — с помощью наблюдений, компьютерных моделей и этичных исследований.

Мифы и правда

  • Миф: наука всегда оправдывает любые методы.
    Правда: современная наука держится на этике и добровольности.

  • Миф: эффект плацебо слабый.
    Правда: он способен оказывать реальное физиологическое воздействие.

  • Миф: дети сами по себе обязательно изобретут язык.
    Правда: без общения речь не формируется.

3 интересных факта

  • Первый термин "плацебо" появился ещё в XVIII веке и означал "понравиться".
  • В прошлом детей действительно изолировали ради экспериментов (например, "Фараонский эксперимент" в Египте).
  • Исследования сна показали: люди, лишённые REM-фазы, теряют концентрацию быстрее, чем при полном недосыпе.

Исторический контекст

В Средние века и в Новое время нередко ставили эксперименты, не считаясь с моралью. В XX веке появились Нюрнбергский кодекс и Хельсинкская декларация, установившие жёсткие правила этики в науке. Именно они не позволяют воплотить самые "смелые" фантазии современных исследователей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Красота и стиль
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела
Уход становится минным полем: один неверный шаг в составе — и прыщи возвращаются снова
Айгуль Халимова: тренер должен уметь говорить на разных языках фитнеса
В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории
Секреты работы с AWS: что стоит за успешными проектами Романа Дубинина
Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов
АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя
Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели
Старые средства калечат ткани: чем грозит неправильное применение йода и зелёнки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.