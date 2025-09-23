Учёные пишут сценарий Армагеддона : возможно ли взорвать астероид ядерным зарядом в космосе

Астероид 2024 YR4, открытый в прошлом году, изначально считался потенциальной угрозой Земле: расчёты показали вероятность удара в 3%. Сегодня эти прогнозы скорректированы — для нашей планеты риск снижен. Но появился другой сценарий: вероятность столкновения с Луной в декабре 2032 года составляет около 4%.
Событие, если оно произойдёт, может привести к последствиям, которые почувствует и Земля.
Астероид диаметром около 60 метров способен при ударе создать огромное облако обломков. Количество микрометеоритов, падающих на Землю, возрастёт в тысячу раз по сравнению с обычным уровнем — всего за несколько дней.
С одной стороны, это было бы невероятное зрелище — метеоритный поток невиданной красоты. С другой — опасность для спутников связи и навигации, орбитальных станций и даже для экипажа МКС, если он всё ещё будет находиться на орбите в 2032 году.
Учёные выделяют два базовых варианта:
Идеальный вариант — не допустить столкновения вовсе. Чем раньше изменить траекторию, тем меньший толчок потребуется. Но главный вопрос — масса объекта.
Диаметр 2024 YR4 оценивается в ~60 м, но его масса может колебаться от 51 до 711 млн кг. Ошибка в расчётах приведёт к тому, что миссия по отклонению изменит курс неправильно — и это создаст ещё большую угрозу, включая возможное падение на Землю.
Чтобы уточнить характеристики, в 2028 году предлагается отправить разведывательный аппарат. Но такие миссии ещё ни разу не создавались и не запускались в столь сжатые сроки.
Если отклонить не получится, остаётся второй путь. Здесь возможны два метода:
|Вариант
|Плюсы
|Минусы
|Сроки
|Отклонение
|Без разрушения, нет обломков
|Нужны точные данные о массе, риск ошибки
|2028-2032
|Кинетический удар
|Не требует ядерного оружия
|Трудности с точным попаданием
|2030-2032
|Ядерный взрыв
|Гарантированный результат, высокая мощность
|Международные риски, отсутствие опыта
|2030-2032
Ошибка: отправить миссию, не рассчитав массу астероида.
Последствие: неверное отклонение и угроза Земле.
Альтернатива: предварительная разведка с 2028 года.
Ошибка: откладывать запуск до последнего момента.
Последствие: не хватит времени на подготовку и точную коррекцию курса.
Альтернатива: параллельная разработка нескольких сценариев.
Ошибка: недооценить последствия удара о Луну.
Последствие: всплеск метеоритов, угроза спутникам и астронавтам.
Альтернатива: готовить средства защиты орбитальной инфраструктуры.
Что будет, если 2024 YR4 действительно врежется в Луну? Человечеству грозит не катастрофа планетарного масштаба, а колоссальное метеоритное шоу и рост числа микрометеоритов вокруг Земли. Это серьёзно осложнит работу космических аппаратов и может отсрочить пилотируемые миссии. Но для жизни на планете риск минимален.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность защитить орбитальную инфраструктуру
|Высокие расходы и технологические риски
|Проверка технологий планетарной обороны
|Неопределённость исхода
|Международное сотрудничество
|Политические споры вокруг ядерных методов
Прямой угрозы сейчас нет, вероятность столкновения с Землёй близка к нулю.
Обломки создадут поток метеоритов, что угрожает спутникам и станции МКС.
Ключевые данные будут получены в 2028 году после уточнения орбиты.
Это рассматривается как крайний вариант. Физически возможно, но требует международного согласия.
Миф: падение астероида уничтожит Луну.
Правда: объект слишком мал для катастрофы такого масштаба.
Миф: метеоритное шоу безопасно и красиво.
Правда: оно опасно для техники и спутников на орбите.
Миф: у человечества нет технологий против астероидов.
Правда: уже существуют наработки — от кинетических ударов до экспериментов NASA (миссия DART).
В истории человечества не раз появлялись "убийцы городов" — астероиды размером десятки метров. Их падения на Землю вызывали локальные разрушения: пример — Челябинский метеорит 2013 года. Но впервые речь идёт о потенциальной угрозе Луне. Теперь учёные готовятся заранее: к 2030 году планируется иметь рабочие технологии для защиты.
