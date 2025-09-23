Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные пишут сценарий Армагеддона : возможно ли взорвать астероид ядерным зарядом в космосе

0:40
Наука

Астероид 2024 YR4, открытый в прошлом году, изначально считался потенциальной угрозой Земле: расчёты показали вероятность удара в 3%. Сегодня эти прогнозы скорректированы — для нашей планеты риск снижен. Но появился другой сценарий: вероятность столкновения с Луной в декабре 2032 года составляет около 4%.

Яркий астероид
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яркий астероид

Событие, если оно произойдёт, может привести к последствиям, которые почувствует и Земля.

Почему это важно

Астероид диаметром около 60 метров способен при ударе создать огромное облако обломков. Количество микрометеоритов, падающих на Землю, возрастёт в тысячу раз по сравнению с обычным уровнем — всего за несколько дней.

С одной стороны, это было бы невероятное зрелище — метеоритный поток невиданной красоты. С другой — опасность для спутников связи и навигации, орбитальных станций и даже для экипажа МКС, если он всё ещё будет находиться на орбите в 2032 году.

Два сценария действий

Учёные выделяют два базовых варианта:

  • Отклонить астероид: слегка изменить траекторию, чтобы он прошёл мимо Земли и Луны.
  • Уничтожить астероид: разделить на более мелкие фрагменты или полностью разрушить.

Отклонение

Идеальный вариант — не допустить столкновения вовсе. Чем раньше изменить траекторию, тем меньший толчок потребуется. Но главный вопрос — масса объекта.

Диаметр 2024 YR4 оценивается в ~60 м, но его масса может колебаться от 51 до 711 млн кг. Ошибка в расчётах приведёт к тому, что миссия по отклонению изменит курс неправильно — и это создаст ещё большую угрозу, включая возможное падение на Землю.

Чтобы уточнить характеристики, в 2028 году предлагается отправить разведывательный аппарат. Но такие миссии ещё ни разу не создавались и не запускались в столь сжатые сроки.

Уничтожение

Если отклонить не получится, остаётся второй путь. Здесь возможны два метода:

  • Кинетический: столкновение с массивным аппаратом, который расколет астероид на фрагменты до 10 м. Такие куски при падении на Луну будут не столь опасны. Но технически задача крайне сложная.
  • Ядерный взрыв: вариант "по-голливудски". Взрыв мегатонной бомбы рядом с поверхностью может дезинтегрировать астероид. Согласно расчётам, мощности хватит при любом размере. Физика допускает такой сценарий, хотя человечество никогда ещё не использовало ядерное оружие в космосе для защиты планет.

Таблица: сравнение стратегий

Вариант Плюсы Минусы Сроки
Отклонение Без разрушения, нет обломков Нужны точные данные о массе, риск ошибки 2028-2032
Кинетический удар Не требует ядерного оружия Трудности с точным попаданием 2030-2032
Ядерный взрыв Гарантированный результат, высокая мощность Международные риски, отсутствие опыта 2030-2032

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отправить миссию, не рассчитав массу астероида.
    Последствие: неверное отклонение и угроза Земле.
    Альтернатива: предварительная разведка с 2028 года.

  • Ошибка: откладывать запуск до последнего момента.
    Последствие: не хватит времени на подготовку и точную коррекцию курса.
    Альтернатива: параллельная разработка нескольких сценариев.

  • Ошибка: недооценить последствия удара о Луну.
    Последствие: всплеск метеоритов, угроза спутникам и астронавтам.
    Альтернатива: готовить средства защиты орбитальной инфраструктуры.

Советы шаг за шагом

  • Отслеживать данные NASA и ESA — вероятность столкновения уточнится к 2028 году.
  • Поддерживать международные проекты по планетарной обороне.
  • Разрабатывать универсальные аппараты, которые можно перепрофилировать в случае угрозы.
  • Учитывать не только Луну, но и космические объекты вблизи Земли.
  • Обеспечить правовые рамки для использования ядерных технологий в космосе.

Что будет, если 2024 YR4 действительно врежется в Луну? Человечеству грозит не катастрофа планетарного масштаба, а колоссальное метеоритное шоу и рост числа микрометеоритов вокруг Земли. Это серьёзно осложнит работу космических аппаратов и может отсрочить пилотируемые миссии. Но для жизни на планете риск минимален.

Плюсы и минусы вмешательства

Плюсы Минусы
Возможность защитить орбитальную инфраструктуру Высокие расходы и технологические риски
Проверка технологий планетарной обороны Неопределённость исхода
Международное сотрудничество Политические споры вокруг ядерных методов

FAQ

Опасен ли астероид 2024 YR4 для Земли

Прямой угрозы сейчас нет, вероятность столкновения с Землёй близка к нулю.

Почему опасно его столкновение с Луной

Обломки создадут поток метеоритов, что угрожает спутникам и станции МКС.

Когда станет ясно окончательно

Ключевые данные будут получены в 2028 году после уточнения орбиты.

Будут ли использовать ядерное оружие

Это рассматривается как крайний вариант. Физически возможно, но требует международного согласия.

Мифы и правда

  • Миф: падение астероида уничтожит Луну.
    Правда: объект слишком мал для катастрофы такого масштаба.

  • Миф: метеоритное шоу безопасно и красиво.
    Правда: оно опасно для техники и спутников на орбите.

  • Миф: у человечества нет технологий против астероидов.
    Правда: уже существуют наработки — от кинетических ударов до экспериментов NASA (миссия DART).

3 интересных факта

  • Миссия NASA DART в 2022 году впервые в истории изменила орбиту астероида.
  • Луна часто становится "мишенью" для космических тел, принимая удары вместо Земли.
  • Первые идеи использовать ядерные заряды для защиты Земли обсуждались ещё в 1960-х годах.

Исторический контекст

В истории человечества не раз появлялись "убийцы городов" — астероиды размером десятки метров. Их падения на Землю вызывали локальные разрушения: пример — Челябинский метеорит 2013 года. Но впервые речь идёт о потенциальной угрозе Луне. Теперь учёные готовятся заранее: к 2030 году планируется иметь рабочие технологии для защиты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
