Солнце можно обмануть: как простой трюк с тенью предотвращает ожоги

Осень вступила в свои права: пляжные сумки убраны, а на смену купальникам пришли уютные свитера. Но одно летнее правило остаётся неизменным — ежедневное использование солнцезащитного крема. Даже в прохладные месяцы кожа нуждается в защите от ультрафиолетового излучения. Чтобы ориентироваться в рисках, стоит учитывать такой показатель, как УФ-индекс.
"Иногда люди думают, что высокий УФ-индекс может быть только в очень жаркую погоду, но на самом деле УФ-индекс и температура — это разные понятия", — пояснил в интервью popsci.com хирург-дерматолог Самир Г. Гупта.
УФ-индекс — это ежедневный прогноз интенсивности солнечного излучения. Он измеряется по шкале от 1 до 11+. Минимальные значения означают низкий риск, а показатели выше 8 указывают на серьёзную опасность для кожи. При высоком уровне ожог можно получить всего за несколько минут.
Факторы, влияющие на индекс:
Географическая широта и высота над уровнем моря.
Время суток и угол солнца.
Облачность и чистота атмосферы.
Состояние озонового слоя.
|УФ-индекс
|Уровень риска
|Время до ожога
|1-2
|Низкий
|Практически безопасно
|3-5
|Средний
|30-45 минут
|6-7
|Высокий
|15-25 минут
|8-10
|Очень высокий
|10-15 минут
|11+
|Экстремальный
|Менее 10 минут
Проверяйте УФ-индекс в приложении погоды или на сайте EPA перед выходом.
Используйте крем с SPF 30 и выше, защищающий от UVA и UVB.
Носите солнцезащитные очки и широкополую шляпу.
Планируйте активность вне дома до 10 утра или после 16 часов.
Наносите крем повторно каждые 2 часа, особенно после купания или спорта.
Ошибка: выйти на солнце без крема.
Последствие: ожоги, ускоренное старение кожи.
Альтернатива: крем SPF 30+ с широким спектром.
Ошибка: использовать солнцезащитный крем только летом.
Последствие: повреждения кожи осенью и зимой.
Альтернатива: круглогодичная защита.
Ошибка: опираться только на облачность.
Последствие: ложное чувство безопасности.
Альтернатива: проверка УФ-индекса ежедневно.
Даже плотная облачность не задерживает весь ультрафиолет. До 80% лучей могут проникать сквозь облака. Поэтому крем и очки остаются актуальными. Особенно стоит быть осторожным в горах и на снегу: отражённое излучение усиливает риск ожогов.
|Плюсы
|Минусы
|Помогает планировать день на свежем воздухе
|Требует привычки проверять ежедневно
|Даёт понимание реального риска, а не ощущения по температуре
|Может отличаться в зависимости от местоположения
|Доступен в большинстве приложений погоды
|Иногда недооценивается при облачности
Как выбрать солнцезащитный крем?
Берите средство с SPF 30 или выше и отметкой "broad spectrum" — оно защитит и от UVA, и от UVB.
Сколько стоит качественный крем?
Хорошие аптечные и косметические варианты стоят от 800 до 2000 рублей, в зависимости от бренда.
Что лучше: спрей или крем?
Крем обеспечивает более равномерное покрытие, а спрей удобнее для быстрого нанесения. Оптимально сочетать оба варианта.
Миф: "Осенью крем не нужен".
Правда: ультрафиолет активен круглый год.
Миф: "Солнцезащитный крем мешает выработке витамина D".
Правда: крем снижает лишь часть воздействия, но витамин продолжает синтезироваться.
Миф: "Только светлокожие люди нуждаются в защите".
Правда: ультрафиолет повреждает любую кожу, повышая риск онкологии.
Снег отражает до 90% УФ-лучей, усиливая риск ожогов.
В самолёте на высоте 10 км уровень УФ выше, чем на земле.
За стеклом UVA-лучи по-прежнему воздействуют на кожу, вызывая её старение.
Идея УФ-индекса появилась в 1992 году в Канаде. Через несколько лет показатель был принят Всемирной организацией здравоохранения и стал международным стандартом для прогнозов погоды.
С тех пор его внедрили во многих странах, и теперь этот показатель помогает миллионам людей защищать кожу от скрытой опасности.
