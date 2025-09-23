Психоделики без наркотиков: мозг сам создаёт эйфорию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10:28
Наука

Быстрое ритмичное дыхание под музыку неожиданно оказалось не просто "фишкой" для расслабления. В контролируемых условиях оно запускает в мозге сдвиги кровотока, связанные с переработкой эмоций, и приносит субъективные переживания, которые люди описывают как единение, блаженство и эйфорию.

Нейробиологи нашли скрытую связь между дыханием и потерей обоняния
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANamaste45.jpg by RelaxingMusic
Нейробиологи нашли скрытую связь между дыханием и потерей обоняния

Исследовательская команда из Великобритании показала, что такая практика, известная как высоковентиляционная дыхательная практика (ВВДП), вызывает изменённые состояния сознания, похожие на психоделические, но без приёма веществ. Важнее всего — участники отмечали уменьшение страха и негативного фона, а сканирование выявляло характерную картину в зонах, связанных с самовосприятием и эмоциональной памятью.

Как музыка и ритм "подсвечивают" эмоции

Когда человек в течение 20-30 минут дышит чаще и глубже под заранее подобранные треки, тело включает симпатическую нервную систему — это видно по снижению вариабельности сердечного ритма. Парадоксально, но на этом фоне в мозге появляется рисунок, напоминающий "тихий перестройочный режим": уменьшается кровоток в левой покрышке и заднем отделе островка — регионах, где формируется ощущение внутреннего состояния тела, включая дыхание. Одновременно постепенно нарастает приток крови к правой миндалине и переднему гиппокампу — узлам сети, отвечающим за эмоциональные воспоминания. Чем выраженнее эти сдвиги, тем богаче опыт: чувство единства, тепла и освобождения.

Что такое "океаническая безбрежность"

В отчётах участников стабильно появлялась составляющая, которую в психоделической литературе называют "океаническая безбрежность" (Oceanic Boundlessness, OBN): спокойная ясность, духовный подъём, позитивная деперсонализация и ощущение слияния с миром. Раньше OBN чаще связывали с опытом под действием псилоцибина, но здесь сходные проявления возникали только благодаря дыханию и музыке — без фармакологии и без описанных побочек. 

Что делали в исследовании

Команда работала в трёх форматах: онлайн-сессии с самоотчётами, лабораторные с физиологическими показателями и МРТ с артериальным спин-лейблингом. Во всех случаях протокол одинаков: 20-30 минут ритмичного дыхания под музыку и опросники в первые полчаса после завершения. Общий вывод: ВВДП надёжно усиливает психоделоподобные состояния, одновременно снижая уровень страха и негативных эмоций, а в мозге — закономерная динамика кровотока в "эмоциональных" регионах. Результаты исследования были опубликованы в PLOS ONE. 

"Проведение этого исследования было потрясающим опытом", — добавила ведущий автор исследования Эми Картар.

Сравнение: дыхательные подходы и их эффекты

Подход Что делаем Типичные эффекты Ограничения/риски Где уместно
ВВДП (ритмично и быстро, под музыку) 20-30 минут, аудиосет, темп задаёт музыка OBN, снижение страха/негатива, прилив энергии Гипервентиляция может вызывать головокружение; противопоказания Психоэмоциональная разгрузка, поддержка терапии
Медленное дыхание (4-6 вдохов/мин) Счёт/метроном, удлинённый выдох Успокоение, снижение ЧСС, улучшение сна Требует регулярности Стресс-менеджмент, вечерние ритуалы
Медитация без дыхательных заданий Наблюдение за вниманием Улучшение фокуса, снижение реактивности Дольше вход в состояние Ежедневная гигиена ума
Фармакологические психоделики Дозированный приём под сессией Глубокие инсайты, OBN Правовой статус, побочные эффекты Клинические протоколы с надзором

HowTo: как безопасно попробовать ВВДП дома

  1. Подготовьте пространство: коврик, вода, плед; уберите отвлекающие факторы. Полумрак помогает.

  2. Выберите аудио: плейлист с нарастающим и затем успокаивающим темпом (стриминг-сервисы, приложения для breathwork).

  3. Поставьте таймер на 25 минут и условный "якорь" завершения — трек с мягким окончанием.

  4. Техника: через нос/рот — как комфортнее; вдох короче выдоха; темп держит музыка. Если кружится голова — замедлитесь.

  5. Мониторинг: умные часы, пульсоксиметр, дневник ощущений (приложения Calm, Breathwrk, Insight Timer).

  6. Завершение: 3-5 минут медленного дыхания и короткая запись ощущения/мысли; стакан воды.

  7. Интеграция: в течение дня напомните себе главный инсайт (заметка в телефоне).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Слишком быстрый старт → гипервентиляция, дискомфорт → уменьшить темп, сделать паузу 60-90 секунд, перейти к медленному дыханию 4-6 вдохов/мин.
• Сессия на голодный желудок или сразу после кофе → тошнота, тахикардия → лёгкий перекус за 60 минут, без кофеина за 3-4 часа.
• Громкая музыка "в лоб" → переутомление, головная боль → наушники с шумоподавлением, умеренная громкость, треки с плавной динамикой.
• Игнорирование противопоказаний (эпилепсия, беременность, тяжёлая ССЗ) → риск обострений → предварительная консультация врача, выбор щадящих техник (медленное дыхание, растяжка, СПА-практики).

А что если…

• …я не чувствую "эйфории"? Это нормально: у разных людей ведущая модальность разная — у кого-то телесное тепло, у кого-то ясность мыслей.
• …тревога усилилась? Снизьте темп, переключитесь на дыхание по квадрату (4-4-4-4) на 2-3 минуты и только затем продолжайте.
• …я хочу практиковать в паре? Синхронизируйте темп и сделайте общее "заземление" после — тёплый чай, тихая прогулка.

Плюсы и минусы ВВДП

Плюсы Минусы
Без лекарств, разворачивается за 20-30 минут Требует внимательности к телесным сигналам
Выраженные субъективные позитивные переживания Возможна гипервентиляция и головокружение
Музыка облегчает вхождение в ритм Нужны тишина/наушники и подходящее место
Может поддерживать психотерапию Не для людей с рядом противопоказаний
Доступно дома, минимум инвентаря Переживания бывают непредсказуемыми

FAQ

Как выбрать музыку?

Подойдут плейлисты с постепенным нарастанием и "выводом" на спокойные темпы. Жанр вторичен: важнее динамика и отсутствие резких пиков. Для первых сессий используйте готовые наборы из приложений для breathwork.

Сколько стоит "вход" в практику?

Базово — бесплатно: наушники, коврик для йоги, плейлист из стриминга. Платные опции: подписка на приложения (дневник, протоколы), СПА-сеанс для релаксации после практики, консультация специалиста.

Что лучше: дыхание или психоделики?

Это разные инструменты. ВВДП даёт схожие субъективные эффекты без фармакологии и правовых ограничений и может стать естественной альтернативой в поддержке психического здоровья — особенно как дополнение к терапии.

Мифы и правда

• Миф: "Если нет визуальных эффектов, практика не работает". Правда: ключевые эффекты — снижение негативного аффекта и сдвиги в эмоциональных сетях мозга, а не "картинки".
• Миф: "Нужно обязательно дышать только через нос". Правда: в ВВДП допустимы оба варианта; ориентируйтесь на комфорт и ритм.
• Миф: "Музыка не важна". Правда: музыкальная структура помогает удерживать темп и поддерживает эмоциональную динамику сеанса.

Сон и психология

После вечерних сессий часть людей отмечает более лёгкое засыпание: интенсивный блок "выпускает пар", а затем медленное дыхание снижает возбуждение. Утром ту же схему можно использовать для "перепрошивки" настроения: быстрая фаза — для активации, финал — для стабилизации внимания перед рабочими задачами.

Три факта, которые удивляют

• Даже на фоне признаков физиологического стресса (симпатическая активация) субъективная тревога снижается.
• На МРТ фиксируется разнонаправленная динамика: общее снижение кровотока и при этом постепенное усиление в правой миндалине и переднем гиппокампе.
• Сила пережитой "океанической безбрежности" коррелирует с глубиной кровотоковых изменений в "эмоциональных" зонах.

Исторический контекст

Практики, в которых дыхание служит "ключом" к состояниям сознания, известны давно — от пранаямы до холотропных сессий. Новизна нынешнего витка в том, что используются современные методы нейровизуализации и аккуратно выверенные протоколы под музыку, что делает подход этически и юридически доступным для интеграции в психологическую помощь и оздоровительные программы.

"Дыхательные практики — это мощный, но при этом естественный инструмент нейромодуляции, который регулирует обмен веществ в организме и мозге", — отметил практикующий врач Алессандро Коласанти.

Как это встраивать в жизнь

Начните с одного домашнего сеанса в неделю, ведите дневник (приложение или бумажный), фиксируйте три вещи: чувство в теле, мысль-итог, намерение на день. Для бережной безопасности держите под рукой альтернативы: медленное дыхание, мягкая растяжка, массаж или СПА. Если вы в терапии, согласуйте протокол с психологом: ВВДП удобно использовать до сессии — для проработки эмоций; после — для интеграции инсайтов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
