Чувствителен к теплу: крошечный обитатель океана изменит климат планеты уже через 75 лет

Фотосинтез играет ключевую роль в поддержании жизни на Земле, используя энергию солнца для обеспечения основ пищевых цепей.

Маленький герой больших вод

Растения, водоросли и цианобактерии выполняют эту важную функцию, но прохлорококк, возможно, является самым многочисленным фотосинтезирующим организмом на планете. Этот невероятно маленький микроб, даже по меркам цианобактерий, оказывает огромное влияние на окружающую среду, обеспечивая почти треть кислорода на Земле и формируя основу пищевых сетей.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, однако, предполагает, что прохлорококк и зависящая от него экосистема могут быть более чувствительны к повышению температуры океана, чем считалось.

Прохлорококки широко распространены и обитают в более чем 75% освещенных солнцем поверхностных вод, особенно в тропических и близлежащих регионах, где они адаптированы к теплым условиям с ограниченным количеством питательных веществ.

"Вдали от берега, в тропических водах, вода имеет характерный голубой цвет из-за низкого содержания живых организмов, за исключением прохлорококка", — отмечает Франсуа Рибалет, ведущий автор исследования из Вашингтонского университета.

Какие условия наиболее благоприятные

Несмотря на их адаптацию к теплу, некоторые эксперты полагали, что прохлорококки могут процветать в условиях дальнейшего потепления океана, вызванного сжиганием ископаемого топлива.

Однако, новое исследование ставит эту идею под сомнение, предполагая, что более высокая температура не всегда означает более благоприятные условия для прохлорококков.

Согласно данным авторов, оптимальный температурный диапазон для этих микроорганизмов составляет от 19 до 28 градусов Цельсия. При этом прогнозируется, что многие тропические и субтропические воды превысят этот предел в течение следующих 75 лет, пишет planet-today.