Загадочные кратеры: геологи нашли связь между метаном и провалами в сибирской мерзлоте

Наука

Уже больше десятка лет минуло с того момента, как в сибирской вечной мерзлоте впервые нашли странные провалы, и до сих пор исследователи предлагают различные объяснения их появления — от выбросов газа до ударов небесных тел. Новое научное исследование опубликовано в издании Science of the Total Environment.

Ямал, ландшафт с борта самолета
Фото: ru.wikipedia.org by katorisi. is licensed under free for commercial use
Ямал, ландшафт с борта самолета

Загадочные "кольца"

Группа геологов из Университета Осло во главе с Хельге Хеллевангом решила исследовать ледяное кольцо и предложить собственную гипотезу, объясняющую, почему эти образования встречаются лишь на Ямале и Гыдане, а не в других арктических регионах с вечной мерзлотой.

Первый такой объект был найден на Ямале в 2014 году. Он представлял собой отверстие диаметром примерно 30 метров и глубиной более 50 метров, окруженное выброшенной породой, указывающей на взрыв. Вертикальные стенки этих загадочных воронок создавали впечатление, что они были созданы техникой.

Как возникли провалы

Хеллеванг и его группа согласны, что причина возникновения этих провалов, теперь известных как кратеры газового выброса (КГВ), — это скопление сжатого метана. Однако, если прежние теории утверждали, что особенности вечной мерзлоты являются единственной причиной образования дыр, новое исследование ставит это под сомнение, пишет planet-today.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
