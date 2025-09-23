Замена импорту найдена: форум Микроэлектроника-2025 показал РИТМ SDR USRP

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках юбилейного, десятого форума "Микроэлектроника-2025", крупнейшего в России мероприятия, посвящённого микроэлектронике, компания ЦИТМ Экспонента представила свою новейшую разработку.

Фото: ЦИТМ Экспонента is licensed under free for commercial use РИТМ SDR USRP

Привлекла внимание посетителей

Форум проходил на базе Научно-технологического университета "Сириус" в солнечном Сочи. Центральным экспонатом стал "РИТМ SDR USRP" — многофункциональная SDR-платформа, сразу привлекшая внимание посетителей выставки. Событие собрало свыше 150 экспонентов и ведущих специалистов микроэлектронной индустрии России, пишет ИА RuNews24.ru.

Как работает

Технология программно-определяемого радио (SDR) подразумевает перенос функциональности радиоустройств из аппаратной части в программное обеспечение. Вместо использования специализированного оборудования для каждого стандарта связи, SDR обеспечивает возможность гибкой смены протоколов, алгоритмов и частотных диапазонов посредством программных изменений.

Представьте себе радио, способное после обновления работать как GPS-приемник, передатчик мобильной связи или анализатор спектра. Именно такую адаптивность предоставляет SDR, технология, лежащая в основе современных мобильных сетей, спутниковой навигации, радиолокации и систем радиоэлектронной борьбы.

Не уступает зарубежным аналогам

До появления "РИТМ SDR USRP" российские инженеры полагались на импортные аналоги. Популярные USRP-платформы от Ettus Research и National Instruments работают в диапазоне частот от 10 МГц до 6-7,2 ГГц с полосой пропускания до 160-400 МГц.

Российская разработка не только не уступает зарубежным аналогам по характеристикам, но и предоставляет уникальные возможности, включая интеграцию с российской инженерной платформой Engee для моделирования, генерации HDL-кода и запуска в реальном времени. Это формирует полностью независимую от иностранного программного обеспечения экосистему для разработки.