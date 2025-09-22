Это не просто скука: почему собаки так часто вылизывают лапы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:18
Наука

Собаки, вылизывающие свои лапы, могут сигнализировать о проблемах, предупреждают эксперты.

собака грызет лапу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собака грызет лапу

Хотя эпизодическое вылизывание лап является нормальным для собак, частота этого действия возрастает в осенне-зимний период. Это совпадает с ухудшением погодных условий, когда владельцы замечают снижение активности питомцев и их частое вылизывание лап.

Воспалительный процесс

Подобное поведение может указывать не на дурной характер, а на воспаление кожи.

"Многие владельцы ошибочно полагают, что вылизывание лап — это признак скуки, но это может быть симптомом надвигающегося дискомфорта или развития воспаления", — объясняет Хэппи Чепмен, руководитель DotDotPet. Он отметил, что подобно тому, как люди чувствуют скованность суставов в холодное время года, собаки также подвержены влиянию сезонных изменений.

По статистике, вылизывание лап особенно распространено осенью и зимой. Собаки становятся менее активными во время прогулок и чаще вылизывают лапы, что свидетельствует о дискомфорте. Влажная погода способствует размягчению кожи на подушечках лап, делая их восприимчивыми к раздражению и мелким трещинам. Резкие перепады температуры, от холода на улице до тепла в помещении, также могут вызывать сухость кожи, вызывая зуд.

Что нужно предпринять

В таких случаях собаки вылизывают лапы, чтобы облегчить боль и раздражение. Г-н Чепмен рекомендует специальные добавки для уменьшения воспаления в холодное время года. Кроме того, важно ополаскивать и тщательно высушивать лапы после прогулок для удаления раздражителей.

Владельцам необходимо следить за частотой вылизывания лап питомцами и обращаться к ветеринару при появлении других тревожных симптомов.

"Вылизывание лап — это важный сигнал, который собака подает о своем здоровье", — подчеркнул он. 

 Необходимо проверять лапы на наличие застрявших предметов, таких как грязь, камни или семена трав. Также причиной зуда могут быть аллергические реакции на пыльцу, пыль, блох или определённые продукты

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
