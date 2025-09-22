Это не просто скука: почему собаки так часто вылизывают лапы

Собаки, вылизывающие свои лапы, могут сигнализировать о проблемах, предупреждают эксперты.
Хотя эпизодическое вылизывание лап является нормальным для собак, частота этого действия возрастает в осенне-зимний период. Это совпадает с ухудшением погодных условий, когда владельцы замечают снижение активности питомцев и их частое вылизывание лап.
Подобное поведение может указывать не на дурной характер, а на воспаление кожи.
"Многие владельцы ошибочно полагают, что вылизывание лап — это признак скуки, но это может быть симптомом надвигающегося дискомфорта или развития воспаления", — объясняет Хэппи Чепмен, руководитель DotDotPet. Он отметил, что подобно тому, как люди чувствуют скованность суставов в холодное время года, собаки также подвержены влиянию сезонных изменений.
По статистике, вылизывание лап особенно распространено осенью и зимой. Собаки становятся менее активными во время прогулок и чаще вылизывают лапы, что свидетельствует о дискомфорте. Влажная погода способствует размягчению кожи на подушечках лап, делая их восприимчивыми к раздражению и мелким трещинам. Резкие перепады температуры, от холода на улице до тепла в помещении, также могут вызывать сухость кожи, вызывая зуд.
В таких случаях собаки вылизывают лапы, чтобы облегчить боль и раздражение. Г-н Чепмен рекомендует специальные добавки для уменьшения воспаления в холодное время года. Кроме того, важно ополаскивать и тщательно высушивать лапы после прогулок для удаления раздражителей.
Владельцам необходимо следить за частотой вылизывания лап питомцами и обращаться к ветеринару при появлении других тревожных симптомов.
"Вылизывание лап — это важный сигнал, который собака подает о своем здоровье", — подчеркнул он.
Необходимо проверять лапы на наличие застрявших предметов, таких как грязь, камни или семена трав. Также причиной зуда могут быть аллергические реакции на пыльцу, пыль, блох или определённые продукты
