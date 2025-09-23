Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Артемий Лебедев разразился руганью: почему дизайн сайта Аэрофлота вывел его из себя
Перегретый мотор превращается в бомбу замедленного действия: как спастись на трассе
Тихие убийцы почек: пять привычек, которые незаметно лишают здоровья
Тени болот оживают вновь: Англия выпускает забытых обитателей и рискует неожиданными последствиями
Финансовая гавань: сколько нужно откладывать, чтобы чувствовать себя уверенно — опрос россиян
Сорняк, который кормит лучше удобрений: огородники настаивают его и получают рекордный урожай
Чувствителен к теплу: крошечный обитатель океана изменит климат планеты уже через 75 лет
Маша Распутина вышла замуж спустя 25 лет совместной жизни — её отношение к мужу резко поменялось
Из слипшейся массы — в рассыпчатый шедевр: добавляем ложку этого ингредиента в воду во время варки риса

Домохозяйки зря травят себя химией: секрет сияющей духовки лежит в шкафчике

5:04
Наука

Чистая духовка — это не только эстетика, но и гарантия того, что приготовленные блюда будут пахнуть и вкуcить так, как задумано. Однако у большинства хозяек само слово "чистка" вызывает вздох — агрессивные химикаты, едкий запах и долгие часы работы. Но на кухне уже есть ингредиент, который справится не хуже покупных средств и не потребует усилий.

Чистое стекло духовки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистое стекло духовки

Традиционные способы уборки

Раньше для облегчения мытья духовки часто использовали пар. В тёплую духовку ставили кастрюлю с кипятком. Влага помогала размягчить жир и пригоревшие остатки, которые затем легко стирались губкой. Метод был быстрым, безопасным и вполне эффективным для лёгких загрязнений.

Другой известный рецепт — уксус и лимон. Уксус разбрызгивали по стенкам и оставляли на 15-20 минут, затем проходились половинкой лимона. Такое сочетание естественным образом разъедало жир и освежало поверхность.

Сода — герой современной уборки

Настоящей находкой стала обычная пищевая сода. Этот порошок работает как мягкий абразив, впитывает запахи и при этом абсолютно безопасен для здоровья. Для чистки духовки достаточно сделать пасту из соды и небольшого количества воды. Её наносят на стенки и оставляют минимум на пару часов, а лучше на ночь. Утром остаётся пройтись влажной губкой, и грязь сходит без усилий.

Сравнение методов

Метод Эффективность Экономичность Запах Влияние на поверхность
Пар (кипяток) Средняя Высокая Нет Безопасно
Уксус + лимон Хорошая Средняя Резкий Щадящее
Сода Очень высокая Высокая Нет Безопасно

Советы шаг за шагом

  1. Выньте решётки и противни. Их лучше мыть отдельно в тёплой воде с добавлением моющего средства или порошка соды.

  2. Смешайте 3-4 столовые ложки соды с водой до состояния густой пасты.

  3. Распределите пасту по стенкам духовки, избегая нагревательных элементов.

  4. Закройте дверцу и оставьте минимум на 2-3 часа, а при сильных загрязнениях — на ночь.

  5. Утром удалите остатки соды влажной губкой, при необходимости повторите.

  6. Для свежести можно поставить внутрь дольку лимона или протереть стенки водой с несколькими каплями эфирного масла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать металлические щётки.
    Последствие: появление царапин.
    Альтернатива: меламиновая губка или паста из соды.

  • Ошибка: сразу включать духовку после чистки.
    Последствие: запах соды или уксуса может попасть в пищу.
    Альтернатива: тщательно протереть насухо и проветрить 15-20 минут.

  • Ошибка: применять агрессивные гели для плит.
    Последствие: химический запах, риск аллергии.
    Альтернатива: сода, уксус или лимон.

А что если…

Если духовка совсем старая и имеет многолетние слои жира, стоит повторить процесс несколько раз. Иногда помогает комбинация: сначала паста из соды, затем лёгкое распыление уксуса. Пена, которая появляется при реакции, дополнительно разъедает жир.

Плюсы и минусы натуральных средств

Плюсы Минусы
Безопасность для здоровья Требует времени ожидания
Доступность и низкая цена Иногда нужен повтор
Отсутствие запаха Не всегда справляется с толстым нагаром за один раз
Экологичность Нужно дополнительно мыть губки и тряпки

FAQ

Как часто чистить духовку?
Оптимально — раз в месяц. При активной готовке можно раз в две недели.

Что лучше: сода или уксус?
Сода лучше справляется с жиром и запахами, уксус — с налётом и дезинфекцией. Их можно комбинировать.

Сколько стоит очистка содой?
Обычная пачка соды стоит несколько рублей и хватает на десятки чисток.

Можно ли использовать магазинные спреи?
Да, но они содержат химию. Если вы готовите для детей или людей с аллергией, лучше выбирать натуральные способы.

Мифы и правда

  • Миф: сода портит эмаль.
    Правда: сода мягкая и не повреждает поверхность.

  • Миф: без химии невозможно добиться блеска.
    Правда: сода и лимон дают результат не хуже.

  • Миф: чем дольше чистить, тем лучше.
    Правда: важнее время воздействия, а не усилия при трении.

3 интересных факта

  1. В XIX веке соду использовали не только для выпечки, но и как универсальное чистящее средство.

  2. В холодильниках сода применяется как природный абсорбент запахов.

  3. Даже современные производители экологичных чистящих средств включают бикарбонат натрия в состав своих продуктов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Авто
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Популярное
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья

ВСУ уже три недели отступают под ударами ВС РФ на днепропетровском и запорожском направлениях. Украинские источники определяют их как наиболее опасные. 

Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Перегретый мотор превращается в бомбу замедленного действия: как спастись на трассе
Тихие убийцы почек: пять привычек, которые незаметно лишают здоровья
Тени болот оживают вновь: Англия выпускает забытых обитателей и рискует неожиданными последствиями
Финансовая гавань: сколько нужно откладывать, чтобы чувствовать себя уверенно — опрос россиян
Сорняк, который кормит лучше удобрений: огородники настаивают его и получают рекордный урожай
Чувствителен к теплу: крошечный обитатель океана изменит климат планеты уже через 75 лет
Маша Распутина вышла замуж спустя 25 лет совместной жизни — её отношение к мужу резко поменялось
Домохозяйки зря травят себя химией: секрет сияющей духовки лежит в шкафчике
Из слипшейся массы — в рассыпчатый шедевр: добавляем ложку этого ингредиента в воду во время варки риса
Кубики на животе стоят дороже, чем кажется: путь от 15% жира к 10% превращает жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.