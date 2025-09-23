Солнце впустило ближе всех: рекорд, которого ждали десятилетия — аппарат NASA выжил в аду звезды

15 сентября 2025 года космический аппарат NASA Parker Solar Probe вновь вошёл в историю: он преодолел 25-й перигелий своей орбиты вокруг Солнца и оказался всего в 6,2 миллиона километров от его поверхности. Этот показатель остаётся непревзойдённым — ни один другой аппарат не подбирался так близко к звезде. При этом зонд повторил свой рекорд скорости — около 687 тысяч километров в час.
Во время этого сближения аппаратура работала в автономном режиме, ведь вблизи Солнца связь с Землёй прерывается. Только 18 сентября в Лабораторию прикладной физики Джонса Хопкинса пришёл сигнал, подтверждающий, что все системы исправны. Уже с 23 сентября начнётся передача собранных данных о солнечной короне — внешней части атмосферы светила, которая сейчас переживает пик одиннадцатилетнего цикла активности.
Первоначальная программа зонда завершилась ещё летом 2025 года, когда он достиг 24-го перигелия. Однако аппарат продолжает работать, и NASA рассматривает новые цели для продления миссии. Проект реализуется в рамках программы "Living With a Star", которая изучает процессы на Солнце и их влияние на Землю — от спутников и астронавтов до энергетических сетей.
Зонд создан в Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса. Его уникальная теплозащита позволяет выдерживать экстремальные температуры и излучение. Это делает возможным работу приборов внутри самой короны Солнца — там, где формируются солнечный ветер, вспышки и выбросы корональной массы.
|Миссия
|Минимальное расстояние до Солнца
|Максимальная скорость
|Основные задачи
|Parker Solar Probe (2018-…)
|6,2 млн км
|
687 000 км/ч
|Изучение короны, солнечного ветра и CME
|Solar Orbiter (ESA/NASA, 2020-…)
|42 млн км
|245 000 км/ч
|Фотосъёмка Солнца, наблюдение за полюсами
|Helios 2 (1976)
|43,4 млн км
|252 000 км/ч
|Первое детальное исследование солнечного ветра
|SOHO (1995-…)
|1,5 млн км от Земли
|Орбитальная
|Долгосрочное наблюдение за активностью Солнца
Эта таблица ясно показывает: Parker Solar Probe вышел далеко за пределы возможностей своих предшественников, став настоящим "пионером" в ближней солнечной зоне.
Ошибка: считать, что космические аппараты можно управлять "в реальном времени".
Последствие: ожидание моментальных ответов от зонда.
Альтернатива: понимать, что связь с Parker идёт с задержкой и восстанавливается только после выхода из зоны помех.
Ошибка: думать, что солнечная корона можно изучать только телескопами с Земли.
Последствие: ограниченные данные и неточные прогнозы космической погоды.
Альтернатива: миссии вроде Parker Solar Probe, которые работают прямо внутри короны.
Ошибка: полагать, что основная миссия — предел возможностей.
Последствие: неверное впечатление, будто аппарат "отработал своё".
Альтернатива: многие миссии NASA продолжаются десятилетиями, получая новые цели и расширенные задачи.
Если зонд внезапно потеряет связь или столкнётся с перегрузкой, данные последних сближений останутся бесценными. Даже при внезапном завершении работы миссия уже принесла огромный вклад в науку. Но если аппарат продолжит функционировать, учёные надеются получить информацию о солнечных циклах, которая поможет предсказывать сильные геомагнитные бури.
Миф: Parker Solar Probe может "приземлиться" на Солнце.
Правда: температуры и гравитация делают это невозможным, аппарат лишь сближается.
Миф: солнечный ветер опасен только для космонавтов.
Правда: сильные всплески могут вывести из строя спутники и даже повредить энергосети на Земле.
Миф: зонд летит "прямо к Солнцу".
Правда: его траектория сложна, включает гравитационные манёвры у Венеры.
Миссия Parker Solar Probe доказала, что даже самые амбициозные проекты человечества могут успешно работать в экстремальных условиях. Аппарат не только достиг рекордного сближения с Солнцем и невероятной скорости, но и собрал уникальные данные, которые помогут лучше понять процессы в короне и предсказывать космическую погоду. Уже сейчас ясно, что его вклад выходит за рамки исходной программы: эти исследования открывают новую страницу в изучении взаимодействия Солнца и Земли и делают науку более готовой к будущим вызовам.
