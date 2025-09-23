Солнце впустило ближе всех: рекорд, которого ждали десятилетия — аппарат NASA выжил в аду звезды

15 сентября 2025 года космический аппарат NASA Parker Solar Probe вновь вошёл в историю: он преодолел 25-й перигелий своей орбиты вокруг Солнца и оказался всего в 6,2 миллиона километров от его поверхности. Этот показатель остаётся непревзойдённым — ни один другой аппарат не подбирался так близко к звезде. При этом зонд повторил свой рекорд скорости — около 687 тысяч километров в час.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Parker Solar Probe у поверхности Солнца

Во время этого сближения аппаратура работала в автономном режиме, ведь вблизи Солнца связь с Землёй прерывается. Только 18 сентября в Лабораторию прикладной физики Джонса Хопкинса пришёл сигнал, подтверждающий, что все системы исправны. Уже с 23 сентября начнётся передача собранных данных о солнечной короне — внешней части атмосферы светила, которая сейчас переживает пик одиннадцатилетнего цикла активности.

Главная миссия и её итоги

Первоначальная программа зонда завершилась ещё летом 2025 года, когда он достиг 24-го перигелия. Однако аппарат продолжает работать, и NASA рассматривает новые цели для продления миссии. Проект реализуется в рамках программы "Living With a Star", которая изучает процессы на Солнце и их влияние на Землю — от спутников и астронавтов до энергетических сетей.

Зонд создан в Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса. Его уникальная теплозащита позволяет выдерживать экстремальные температуры и излучение. Это делает возможным работу приборов внутри самой короны Солнца — там, где формируются солнечный ветер, вспышки и выбросы корональной массы.

Сравнение: Parker Solar Probe и другие солнечные миссии

Миссия Минимальное расстояние до Солнца Максимальная скорость Основные задачи Parker Solar Probe (2018-…) 6,2 млн км 687 000 км/ч Изучение короны, солнечного ветра и CME Solar Orbiter (ESA/NASA, 2020-…) 42 млн км 245 000 км/ч Фотосъёмка Солнца, наблюдение за полюсами Helios 2 (1976) 43,4 млн км 252 000 км/ч Первое детальное исследование солнечного ветра SOHO (1995-…) 1,5 млн км от Земли Орбитальная Долгосрочное наблюдение за активностью Солнца Эта таблица ясно показывает: Parker Solar Probe вышел далеко за пределы возможностей своих предшественников, став настоящим "пионером" в ближней солнечной зоне. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: считать, что космические аппараты можно управлять "в реальном времени".

Последствие: ожидание моментальных ответов от зонда.

Альтернатива: понимать, что связь с Parker идёт с задержкой и восстанавливается только после выхода из зоны помех.

Ошибка: думать, что солнечная корона можно изучать только телескопами с Земли.

Последствие: ограниченные данные и неточные прогнозы космической погоды.

Альтернатива: миссии вроде Parker Solar Probe, которые работают прямо внутри короны.

Ошибка: полагать, что основная миссия — предел возможностей.

Последствие: неверное впечатление, будто аппарат "отработал своё".

Альтернатива: многие миссии NASA продолжаются десятилетиями, получая новые цели и расширенные задачи. А что если Parker выйдет из строя Если зонд внезапно потеряет связь или столкнётся с перегрузкой, данные последних сближений останутся бесценными. Даже при внезапном завершении работы миссия уже принесла огромный вклад в науку. Но если аппарат продолжит функционировать, учёные надеются получить информацию о солнечных циклах, которая поможет предсказывать сильные геомагнитные бури. Мифы и правда Миф: Parker Solar Probe может "приземлиться" на Солнце.

Правда: температуры и гравитация делают это невозможным, аппарат лишь сближается.

Миф: солнечный ветер опасен только для космонавтов.

Правда: сильные всплески могут вывести из строя спутники и даже повредить энергосети на Земле.

Миф: зонд летит "прямо к Солнцу".

Правда: его траектория сложна, включает гравитационные манёвры у Венеры. 3 интересных факта Parker Solar Probe назван в честь физика Юджина Паркера — первого учёного, предсказавшего существование солнечного ветра.

Щит аппарата сделан из углеродного композита толщиной 11,4 см и выдерживает температуру до 1370 °C.

При максимальной скорости Parker преодолевает расстояние от Москвы до Владивостока за 30 секунд. Миссия Parker Solar Probe доказала, что даже самые амбициозные проекты человечества могут успешно работать в экстремальных условиях. Аппарат не только достиг рекордного сближения с Солнцем и невероятной скорости, но и собрал уникальные данные, которые помогут лучше понять процессы в короне и предсказывать космическую погоду. Уже сейчас ясно, что его вклад выходит за рамки исходной программы: эти исследования открывают новую страницу в изучении взаимодействия Солнца и Земли и делают науку более готовой к будущим вызовам.