Рак научился обманывать: как опухоли связывают иммунитет по рукам и ногам

Учёные из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета (UTSW) сделали важное открытие, которое объясняет, как опухоли могут "обманывать" иммунную систему. Результаты работы опубликованы в Nature Immunology и открывают перспективы для разработки новых методов иммунотерапии.
Иммунные клетки, называемые миелоидными, первыми прибывают в опухоль и должны атаковать её. Но довольно быстро они переходят "на сторону" рака, помогая ему расти. Исследование показало, что на поверхности этих клеток есть рецептор LILRB4.
Когда он активируется определённым гормоном SCG2, миелоидные клетки теряют способность сражаться и перестают привлекать Т-клетки — главный инструмент противоопухолевого иммунитета.
"Миелоидные клетки — одни из первых иммунных клеток, которые попадают в опухоль, но очень быстро эти клетки… превращаются в клетки, поддерживающие опухоль", — сказал профессор физиологии и руководитель исследования Алек Чжан.
Это подтверждает: взаимодействие SCG2 и LILRB4 — ключевой механизм, позволяющий опухолям "выключать" иммунитет.
Уточнения
Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток. Для правильной работы иммунной системы необходимо, чтобы она умела распознавать широкий спектр патогенов — от вирусов до многоклеточных паразитов — и отличать их от собственных здоровых тканей организма.
