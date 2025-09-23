Рак научился обманывать: как опухоли связывают иммунитет по рукам и ногам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Учёные из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета (UTSW) сделали важное открытие, которое объясняет, как опухоли могут "обманывать" иммунную систему. Результаты работы опубликованы в Nature Immunology и открывают перспективы для разработки новых методов иммунотерапии.

Раковые клетки
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Как рак защищает себя

Иммунные клетки, называемые миелоидными, первыми прибывают в опухоль и должны атаковать её. Но довольно быстро они переходят "на сторону" рака, помогая ему расти. Исследование показало, что на поверхности этих клеток есть рецептор LILRB4.

Когда он активируется определённым гормоном SCG2, миелоидные клетки теряют способность сражаться и перестают привлекать Т-клетки — главный инструмент противоопухолевого иммунитета.

"Миелоидные клетки — одни из первых иммунных клеток, которые попадают в опухоль, но очень быстро эти клетки… превращаются в клетки, поддерживающие опухоль", — сказал профессор физиологии и руководитель исследования Алек Чжан.

Эксперименты на мышах

  • Учёные использовали мышей, у которых экспрессировался человеческий вариант рецептора LILRB4.
  • Когда им вводили раковые клетки, выделяющие SCG2, опухоли росли особенно быстро.
  • Блокировка LILRB4 антителами или удаление SCG2 заметно тормозили рост опухоли.

Это подтверждает: взаимодействие SCG2 и LILRB4 — ключевой механизм, позволяющий опухолям "выключать" иммунитет.

Зачем это нужно медицине

  1. Рак: если научиться разрывать связь SCG2-LILRB4, можно создать новые виды иммунотерапии. Это особенно важно, ведь существующие методы (например, ингибиторы контрольных точек) помогают лишь 20-30 % пациентов.
  2. Аутоиммунные болезни: в некоторых случаях наоборот можно использовать SCG2, чтобы "успокоить" чрезмерно активные миелоидные клетки. Это открывает возможность для терапии воспалительных и неврологических заболеваний.

Уточнения

Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток. Для правильной работы иммунной системы необходимо, чтобы она умела распознавать широкий спектр патогенов — от вирусов до многоклеточных паразитов — и отличать их от собственных здоровых тканей организма.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
